Асоціація українських операторів грального бізнесу підтримала обмін досвідом із захисту гравців з ЄС

Громадська спілка "Центр відповідальної гри" (Responsible Gambling Center, RGC) відновила професійні візити українських фахівців до країн ЄС, щоб вивчати зарубіжні механізми регуляції, профільного законодавства та кращі практики відповідальної гри. Ініціативу підтримує Асоціація українських операторів грального бізнесу, яка об'єднує ліцензованих операторів та представляє інтереси легального ринку азартних ігор в Україні. Першим етапом став навчальний візит до Естонії, у якому взяли участь представники українських державних інституцій та експертного середовища.

Програма продовжує системну роботу RGC зі створення в Україні комплексної національної програми профілактики ризикованої поведінки гравців і узгоджується з державним вектором у цій сфері. Вона має міждисциплінарний характер та поєднує медичний і соціальний напрями з освітнім, цифровим і фінансовим. Одним із ключових завдань спілки залишається дослідження дієвих європейських практик та їхня адаптація до українських умов, щоб згодом закріпити їх у законодавстві й державній політиці.

"Ми прагнемо глибше зрозуміти, як міжнародний досвід працює на практиці та який результат він дає суспільству. Тому відновлюємо програму професійних візитів і міжнародного обміну. Україна може скористатися найкращими європейськими напрацюваннями у сфері відповідальної гри та захисту гравців, адаптувавши їх до власних умов. Наша мета полягає у формуванні сучасної системи профілактики ризикової поведінки, яка поєднує ефективне регулювання, підтримку людей, що потребують допомоги, та відповідальний підхід усіх учасників ринку", — підкреслила Ольга Ісаєва, директорка ГС "Центр відповідальної гри".

Естонський досвід міжсекторної профілактики

Візит до Таллінна відбувся 7–8 вересня і став частиною ширшої роботи з посилення комплексної програми профілактики ризикової поведінки гравців у сегменті гемблінгу. Під час поїздки українські фахівці знайомилися з тим, як в Естонії регулюють гральний ринок і запобігають розвитку ігрової залежності. Україну представляли співробітники Міністерства цифрової трансформації та Державного агентства ПлейСіті, до них долучилися експерти Центру громадського здоров'я МОЗ. З естонського боку у зустрічах взяли участь посадовці міністерств соціальних справ, фінансів і внутрішніх справ. Своїм досвідом поділилися також представники Національного інституту здоров'я і розвитку та Центру консультування щодо ігрової залежності.

Учасники детально розглянули естонську регуляторну модель і підходи до міжсекторної профілактики. Розмова стосувалася й організації допомоги у сфері психічного здоров'я. Окрему увагу приділили податковому регулюванню азартних ігор. Делегація дізналася, як працює естонська консультаційна служба для людей з ігровою залежністю.

Програма візиту включала також відвідини Центру лікування та реабілітації залежностей у Вільянді й благодійної спільноти Lootuse Küla, досвід яких наочно демонструє відмінності між державною та недержавною системами підтримки.

"Показовим прикладом Естонії є запобігання проблемі залежностей, починаючи зі шкільного віку, де в цілях профілактики готують молодь до стійкості та реагування на складні життєві обставини, що зменшує ризик формування залежностей", — зазначила Світлана Грищенко, представник RGC.

Експерти виокремили кілька естонських рішень, які можуть стати гарним прикладом співпраці держави з громадянським суспільством і бізнесом у профілактиці та лікуванні ігрової залежності. Перше стосується спільного фінансування реабілітаційних центрів, де державні кошти доповнює зовнішня благодійна допомога. Увагу делегації привернули також моделі самообмеження гравців, які дають людині змогу самостійно контролювати свою участь в азартних іграх. Ще одним орієнтиром стала вагома роль, яку організації із запобігання ігровій залежності відіграють у суспільстві та на державному рівні.

Дослідницька робота RGC за підтримки партнера, Асоціації українських операторів грального бізнесу, триває системно. Нещодавно спілка оприлюднила аналітичний огляд підходів до відповідальної гри у Великій Британії, Норвегії та Польщі. Він підсумовує другий етап дослідження міжнародних практик, яке вже охопило близько 30 країн. Повні результати з аналізом нормативної бази, практик операторів та інструментів саморегуляції в кожній юрисдикції доступні на сайті RGC. Напрацювання спілка поступово передає у вигляді рекомендацій профільним експертам державного та приватного секторів.