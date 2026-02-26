Забіг MHP Run4Victory у Києві: 100% коштів на протезування ветеранів у Protez Foundation

Благодійні забіги MHP Run4Victory 2026 — про відновлення себе та внесок у відновлення захисників та захисниць. Усі 100% коштів із реєстрацій і донатів, зібраних на марафоні у Києві — передадуть на протезування у БФ Protez Foundation. У Черкасах — на реабілітацію у медичному центрі для спортсменів та ветеранів війни МСК "Дніпро".

Реєстрація на марафони MHP Run4Victory 2026 вже відкрита. Діють часові знижки, бронюйте дистанцію у Києві та у Черкасах.

MHP Run4Victory уже третій рік поспіль проводить компанія МХП у партнерстві з Благодійним фондом "МХП-Громаді". Цьогоріч спортивний організатор — New Run.

16 та 17 травня з MHP Run4Victory біжимо разом вулицями серця столиці. А 19–20 вересня Черкаси вперше в історії міста приймуть марафон — у День міста.

Дистанції:

42 км — для досвідчених марафонців і головного виклику сезону

21 км — для тих, хто має підготовку та виходить на півмарафон

10 км — для тих, хто хоче перевірити свою витривалість

5 км та 2 км — для першого старту та благодійної участі

1 км — для учасників із домашніми улюбленцями

500 м — інклюзивна дистанція "Люди Титани" для кожного сильного духом

Онлайн-дистанція — щоб бігти разом, попри відстань

500 м, 300 м і 100 м — безкоштовні забіги для найменших учасників

Благодійні забіги MHP Run4Victory — pet-friendly: можна бігти разом із улюбленцями.

Для лідерів на кожній дистанції передбачені подарунки. П'ять перших фінішерів марафону у жіночій та чоловічій категоріях — отримають грошові призи. Вони також передбачені для найшвидших у півмарафоні серед жінок і чоловіків. Відзнаки отримають і лідери дистанцій 10 км, 5 км, 2 км, діти і найбільші спортивна й корпоративна команди: кубки, дипломи та призи від партнерів. Подарунки різнитимуться за містами, розширена інформація — у призовій сітці Києва та Черкас.

"Благодійні забіги MHP Run4Victory — це про культуру спорту, згуртованість і спільну відповідальність за відновлення країни. Уже третій сезон наш проєкт об'єднує українців навколо підтримки захисників та їхніх родин. Цього року участь у забігах — це також спосіб допомогти українцям відновитися фізично й емоційно. Кожна участь має реальний вплив, що змінює життя тих, хто виходить на старт, і тих, хто проходить шлях протезування та реабілітації після війни. Саме у цій простій, але сильній дії бігти й змінювати ми бачимо справжню цінність проєкту", — підкреслив директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

Благодійні забіги MHP Run4Victory відбудуться уже втретє

2025-го MHP Run4Victory пройшли у п'яти містах країни. Участь взяли 7500+ людей, зібрали понад 5 млн грн на потреби Сил оборони України:

118 ОМБр (Черкаси): два розвідувальні безпілотні комплекси Autel Evo Max 4N,

13 бригада НГУ "Хартія" (Київ): чотири наземні роботизовані комплекси

44 ОМБр (Тернопіль): вісім дронів DJI Mavic 3 Pro

100 ОМБр (Луцьк): десять дронів DJI Mavic 3 Pro,

59 ОМБр (Вінниця): два дрони DJI Matrice 4T.

"MHP Run4Victory — це масштабні марафони, тут спорт набуває додаткового сенсу. Минулого року ми зібрали майже 8 тисяч людей навколо спільної ідеї — бігти й підтримувати. Для нас важливо, щоб ці марафони були доступними для людей з різним рівнем підготовки — від дистанцій поваги та першого старту до повного марафону", — зазначила директорка New Run Оксана Сивець.

Найкраще сенс MHP Run4Victory — передають історії людей. Тих, хто виходить на старт не заради результату, а заради підтримки себе та інших.

Торік учасником MHP Run4Victory став ветеран, ментор із фізичного розвитку та безпеки в УАЛ та учасник київського марафону Олексій Лобанок. Він здолав 21 кілометр на протезі:

"Я долав напівмарафон разом зі своїми студентами. Це було важко, але надзвичайно мотивувало. Для мене ця дистанція стала доказом, що жодна травма не здатна похитнути віру в себе".

Вікторія Чайка займається бігом понад 20 років та має ультрамарафонський досвід. Війна забрала її чоловіка Павла — капітана ЗСУ, марафонця, кіборга, першого в Україні повного кавалера ордена "За мужність". Жінка започаткувала школу бігу та створює події, присвячені пам'яті чоловіка:

"Біг став моїм способом вшанувати пам'ять Павла, зберегти його дух. Він жив достойно, і я хочу, щоб його пам'ять продовжувала жити".

Саме такі особисті історії стають частиною масштабних марафонів MHP Run4Victory, де кожен старт має глибший сенс.

Реєстрація на марафони MHP Run4Victory 2026 вже відкрита. Діють часові знижки, бронюйте дистанцію у Києві та у Черкасах .

Задонатити на збір для Protez Foundation напряму можна за цим посиланням. На збір для МСК "Дніпро".

Для захисників, людей з інвалідністю, пенсіонерів — участь безкоштовна. А також 15% знижка для корпоративних команд від 10 учасників. Щоб отримати — пишіть [email protected].