У Києві планують встановити рекорд України на марафоні MHP Run4Victory

100 бігунів на старті повної марафонської дистанції в один день і в одному місті — саме таку амбітну мету поставила перед собою команда Team 404.

Представники вже співпрацюють із Книгою рекордів України. Зафіксувати рекорд України як найбільший командний марафонський старт в історії країни — планують 17 травня на MHP Run4Victory Київ Марафон від МХП та Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Ідея народилася як спосіб об'єднати людей навколо спільної мети — підготовки, натхнення, дисципліни й спортивної витривалості. Вона символічно перегукується з сенсом благодійних забігів MHP Run4Victory — відновленням: власним та внеском у реабілітацію захисників і захисниць.

"Коли сто людей рухаються до однієї цілі, з'являється не лише мотивація, а й відчуття команди, яка підтримає навіть тоді, коли складно", — говорить Володимир Остриков, тренер з бігу та триатлону, фінішер Ironman і засновник Team 404, що є партнером організатора марафону МХП.

За його словами, ідея рекорду — це наочна демонстрація того, що системна підготовка й підтримка спільноти дозволяють долати дистанції, які ще вчора здавалися недосяжними. Але перед потенційними учасниками постає цілком раціональне питання — чи здатний я здолати марафонську дистанцію? Та чи можна підготуватися до марафону за три місяці?

Хто може пробігти марафон і чому це не так страшно, як здається

Парадокс у тому, що марафон здається чимось надлюдським лише тим, хто ніколи не бігав довше кількох кілометрів. Для людей з бігової спільноти це серйозна, але цілком реалістична дистанція, за умови правильної підготовки.

"Насправді марафон може пробігти майже кожен, — каже Володимир. — Вік, вага чи наявність старих травм не мають принципового значення. Усе це компенсується системністю та грамотним планом".

Водночас він застерігає: починати підготовку до марафону з нуля за три місяці — ідея сумнівна. Не тому, що це неможливо, а тому, що ризики для здоров'я в такому разі значно зростають. Оптимально мати хоча б мінімальний біговий досвід та фізичну підготовку.

Як виглядає системна підготовка до марафону

Насправді біг в тренувальному процесі — лише верхівка айсберга. Під нею прихована постійна робота з тілом, практики відновлення, харчування, турбота про ментальний стан й здоровий спосіб життя.

Усе починається з чіткої відповіді на запитання "навіщо". Для когось марафон — це галочка в переліку життєвих досягнень, спосіб перевірити себе, перемога над власними страхами або бажання взяти участь у рекорді України. Від цього залежить темп підготовки, обсяги навантажень і навіть стратегія забігу.

Для успішного проходження марафонської дистанції потрібна адаптація плану під конкретну людину: її вік, графік, досвід, фізичний стан, історію травм. Лише після цього формується тренувальна програма. Але навіть найкращий план не працює, якщо його не виконувати регулярно й усвідомлено — це один із ключових факторів успіху.

Окрему увагу тренери приділяють опорно-руховому апарату. Хоча біг — природний для людини, сучасний, переважно статичний спосіб життя, робить наше тіло неготовим до тривалих навантажень. Сидяча робота, відсутність регулярної активності, слабкі м'язи стоп, сідниць і спини — підвищують ризик травмування. Тому замість "качати силу" в залі, в процесі підготовки до марафону тренують витривалість м'язів — здатність виконувати тисячі повторів без перевантаження.

Не менш важливі й практики відновлення. Багато аматорів прагнуть інтенсивно тренуватися, але недооцінюють сон, мобільність та регулярні масажі. В результаті організм не встигає адаптуватися до навантажень, і замість прогресу виникає хронічна втома або травми. За словами Володимира, саме відновлення визначає - буде біг корисним для здоров'я, чи навпаки.

Ще один важливий блок — серцево-судинна система. Саме нетреноване серце й судини є одним із найбільших ризиків на марафонських дистанціях, тому тренування за пульсовими зонами та поступове збільшення обсягів —питання безпеки та досягнення результату.

Окрема тема — харчування на дистанції. Багато бігунів-аматорів досі виходять на старт без чіткого розуміння необхідності вуглеводів та електролітів. Але енергетичні запаси організму обмежені, і їх виснаження може призвести не лише до різкого падіння темпу, а й до серйозних медичних ризиків. Тому наявність необхідних продуктів під час тренувального процесу і забігу— це важлива частина підготовки.

І, звісно, екіпірування. Для участі в марафоні дуже важливі правильний одяг та взуття. Зайві або непідходящі елементи одягу можуть зіграти критичну роль. Ключові критерії —якість, комфорт і відповідність погодним умовам.

Зрештою, марафон — це ще й психологічне випробування. Без внутрішньої готовності до тривалого навантаження, сумнівів і втоми на дистанції фініш стає значно складнішим. Саме тут допомагають команда, підтримка тренера й чітке розуміння своєї мети.

"Марафон — це довга дистанція не лише на дорозі, — говорить Остриков. — Коли ти вчишся системно рухатися до складної мети, це дуже добре впливає й на інші сфери життя".

Марафон у Києві та встановлення Рекорду України

17 травня всі ці принципи команда Team 404 планує реалізувати під час MHP Run4Victory Київ марафон. Всі учасники, які зареєструються на командне проходження дистанції, бігтимуть в однакових футболках, але на різний час — їх об'єднає не темп, а спільна ідея та участь у рекорді.

Ще один важливий нюанс — маршрут. Варто заздалегідь зрозуміти вид місцевості. Марафон відбудеться під каштанами, вулицями Києва. Також організатори радять за день до початку відвідати старт дистанції, ознайомитись з умовами та маршрутом, щоб не витрачати на це час та сили в день забігу.

Реєстрація на марафони MHP Run4Victory 2026 вже відкрита. Діють часові знижки, бронюйте дистанцію у Києві та у Черкасах .

У програмі забігу будуть різні дистанції — марафон 42 км, 21 км, 10 км, 5 км та 2 км, тож долучитися зможуть не лише марафонці, а й бігуни з меншим досвідом. Також будуть дитяча та інклюзивна доріжки та можливість доєднатися онлайн з будь-якої точки світу. Стартове містечко відкриватиметься щонайменше за дві години до старту, а маршрути опублікують заздалегідь. Цей марафон, окрім великої спортивної події, має символічне значення — у місті, яке щодня демонструє витривалість, він може стати ще одним символом поступового, але впевненого руху вперед — до спільного результату.