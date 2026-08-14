У Черкасах відбудеться перший марафон: благодійний MHP Run4Victory збирає кошти на реабілітацію ветеранів

19–20 вересня відбудеться благодійний MHP Run4Victory Черкаси марафон. 100% коштів з реєстрацій та донатів спрямують на розбудову Центру фізкультурно-спортивної реабілітації МСК "Дніпро", де ветерани проходять довготривале відновлення.

Стартове містечко MHP Run4Victory Черкаси марафон розгорнеться у центрі міста, біля Черкаської ОВА. Маршрути проходитимуть вулицями Черкас із розворотами біля парку "Сосновий бір" та на вулиці Припортовій. Подію третій рік поспіль організовує компанія МХП у партнерстві з Благодійним фондом "МХП-Громаді". Спортивний організатор — New Run.

Реєстрація на благодійний MHP Run4Victory Черкаси марафон відкрита — обирайте дистанцію за посиланням.

"Наші благодійні марафони MHP Run4Victory об'єднують людей навколо ідеї власного відновлення та допомоги нашим ветеранам. Саме так ми впроваджуємо зміни — залучаємо бізнес, владу, медіа, відомих українців та громади. Для нас це про сталий розвиток, адже разом ми можемо більше там, де зараз це потрібно, — робимо це для наших військових, ветеранів та їхніх родин", — підкреслив Володимир Забела, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Володимир Забела, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді"

Черкаський марафон продовжить серію благодійних забігів MHP Run4Victory. У травні київський старт об'єднав 7 215 учасників та зібрав 5 008 080 грн на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова у Protez Foundation.

"MHP Run4Victory — ще один формат, що об'єднує наших працівників заради підтримки ветеранів. Для нас це можливість перетворити особисту та спільну відповідальність на конкретну дію: вийти на старт разом і зробити свій внесок у реабілітацію ветеранів. Тут важливо не те, скільки кілометрів ти пробіжиш, а заради чого ти це робиш", — наголосив Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП. ", — наголосив Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП.

Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП

Організатори планують зібрати у Черкасах 3 млн грн та спрямувати їх на розбудову Центру фізкультурно-спортивної реабілітації МСК "Дніпро" та його оснащення: інвентарем для лікувальної фізкультури, апаратом ударно-хвильової терапії, лазерною системою та іншою медичною технікою. У новому Центрі також створять щонайменше два робочі місця для ветеранів, які вже відновлюються в МСК "Дніпро".

До участі долучаються ветерани з усієї країни, на фото представник "Міцних 300"

Дизайн стрічки для медалі МХП та Фонд створили на основі робіт народного художника України Миколи Теліженка, автора прапора Черкас і герба Черкащини. На стрічці розмістили QR-код, який веде до віртуального музею митця, щоб кожен учасник міг познайомитися з культурною спадщиною регіону. На медалі зобразили знакові місця Черкас: Блакитний палац та пам'ятник Богдану Хмельницькому.

Під час марафону планують встановити рекорд України: працівник ДСНС пробіжить 42 км у повному екіпіруванні на честь загиблого побратима.

Амбасадор марафону — Анатолій Анатоліч. Подію також підтримають відомі українці. Інформаційні партнери — 1+1 media, "Українська правда", "Чемпіон", "Суспільне Черкаси", "Улюблене радіо" та радіо "Магніт".

Анатолій Анатоліч, амбасадор марафону

"Цього року MHP Run4Victory Черкаси марафон уперше збере бігунів на класичній марафонській дистанції — 42 км. Для Черкас це важлива подія і новий етап у розвитку бігової культури міста. Ми вдячні нашому партнеру МХП за те, що разом ми створюємо не просто спортивну подію, а старт із важливою соціальною метою. І, звісно, дякуємо кожному учаснику, адже кожна реєстрація — це внесок у розбудову простору для реабілітації ветеранів у Черкасах", — зазначила Оксана Сивець, директорка NewRun.

Оксана Сивець, директорка NewRun

Учасники можуть обрати дистанцію відповідно до рівня підготовки:

42 км — класичний марафон для досвідчених бігунів

21 км — півмарафон для підготовлених учасників

10 км — дистанція на витривалість

5 та 2 км — для першого старту та благодійної участі

500 м — інклюзивна дистанція "Люди Титани"

500 м — Рet-friendly дистанція (усі дистанції дружні до тварин, тож можна бігти та допомагати разом із хвостиком)

онлайн-дистанція — щоб бігти разом попри відстань

100, 300 та 500 м — безкоштовні дитячі старти

Учасники можуть обрати дистанцію відповідно до рівня підготовки

Для переможців і лідерів дистанцій передбачені грошові призи, кубки, дипломи та подарунки від партнерів.

Реєстрація на MHP Run4Victory Черкаси марафон уже відкрита — обирайте дистанцію.

Для дітей, військових, ветеранів і людей з інвалідністю участь безкоштовна. Щоб зареєструватися, звертайтеся: [email protected]