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У Черкасах відбудеться перший марафон: благодійний MHP Run4Victory збирає кошти на реабілітацію ветеранів

14 серпня 2026, 10:00
У Черкасах відбудеться перший марафон — благодійний MHP Run4Victory
У Черкасах відбудеться перший марафон: благодійний MHP Run4Victory збирає кошти на реабілітацію ветеранів

19–20 вересня відбудеться благодійний MHP Run4Victory Черкаси марафон. 100% коштів з реєстрацій та донатів спрямують на розбудову Центру фізкультурно-спортивної реабілітації МСК "Дніпро", де ветерани проходять довготривале відновлення.

Стартове містечко MHP Run4Victory Черкаси марафон розгорнеться у центрі міста, біля Черкаської ОВА. Маршрути проходитимуть вулицями Черкас із розворотами біля парку "Сосновий бір" та на вулиці Припортовій. Подію третій рік поспіль організовує компанія МХП у партнерстві з Благодійним фондом "МХП-Громаді". Спортивний організатор — New Run.

Реєстрація на благодійний MHP Run4Victory Черкаси марафон відкрита — обирайте дистанцію за посиланням.

"Наші благодійні марафони MHP Run4Victory об'єднують людей навколо ідеї власного відновлення та допомоги нашим ветеранам. Саме так ми впроваджуємо зміни — залучаємо бізнес, владу, медіа, відомих українців та громади. Для нас це про сталий розвиток, адже разом ми можемо більше там, де зараз це потрібно, — робимо це для наших військових, ветеранів та їхніх родин", — підкреслив Володимир Забела, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Володимир Забела, директор Благодійного фонду МХП-Громаді
Володимир Забела, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді"

Черкаський марафон продовжить серію благодійних забігів MHP Run4Victory. У травні київський старт об'єднав 7 215 учасників та зібрав 5 008 080 грн на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова у Protez Foundation.

"MHP Run4Victory — ще один формат, що об'єднує наших працівників заради підтримки ветеранів. Для нас це можливість перетворити особисту та спільну відповідальність на конкретну дію: вийти на старт разом і зробити свій внесок у реабілітацію ветеранів. Тут важливо не те, скільки кілометрів ти пробіжиш, а заради чого ти це робиш", — наголосив Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП. ", — наголосив Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП.
Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП
Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП

Організатори планують зібрати у Черкасах 3 млн грн та спрямувати їх на розбудову Центру фізкультурно-спортивної реабілітації МСК "Дніпро" та його оснащення: інвентарем для лікувальної фізкультури, апаратом ударно-хвильової терапії, лазерною системою та іншою медичною технікою. У новому Центрі також створять щонайменше два робочі місця для ветеранів, які вже відновлюються в МСК "Дніпро".

До участі долучаються ветерани з усієї країни, на фото представник Міцних 300
До участі долучаються ветерани з усієї країни, на фото представник "Міцних 300"

Дизайн стрічки для медалі МХП та Фонд створили на основі робіт народного художника України Миколи Теліженка, автора прапора Черкас і герба Черкащини. На стрічці розмістили QR-код, який веде до віртуального музею митця, щоб кожен учасник міг познайомитися з культурною спадщиною регіону. На медалі зобразили знакові місця Черкас: Блакитний палац та пам'ятник Богдану Хмельницькому.

Під час марафону планують встановити рекорд України: працівник ДСНС пробіжить 42 км у повному екіпіруванні на честь загиблого побратима.

Амбасадор марафону — Анатолій Анатоліч. Подію також підтримають відомі українці. Інформаційні партнери — 1+1 media, "Українська правда", "Чемпіон", "Суспільне Черкаси", "Улюблене радіо" та радіо "Магніт".

Анатолій Анатоліч, амбасадор марафону
Анатолій Анатоліч, амбасадор марафону
"Цього року MHP Run4Victory Черкаси марафон уперше збере бігунів на класичній марафонській дистанції — 42 км. Для Черкас це важлива подія і новий етап у розвитку бігової культури міста. Ми вдячні нашому партнеру МХП за те, що разом ми створюємо не просто спортивну подію, а старт із важливою соціальною метою. І, звісно, дякуємо кожному учаснику, адже кожна реєстрація — це внесок у розбудову простору для реабілітації ветеранів у Черкасах", — зазначила Оксана Сивець, директорка NewRun.
Оксана Сивець, директорка NewRun
Оксана Сивець, директорка NewRun

Учасники можуть обрати дистанцію відповідно до рівня підготовки:

42 км — класичний марафон для досвідчених бігунів

21 км — півмарафон для підготовлених учасників

10 км — дистанція на витривалість

5 та 2 км — для першого старту та благодійної участі

500 м — інклюзивна дистанція "Люди Титани"

500 м — Рet-friendly дистанція (усі дистанції дружні до тварин, тож можна бігти та допомагати разом із хвостиком)

онлайн-дистанція — щоб бігти разом попри відстань

100, 300 та 500 м — безкоштовні дитячі старти

Учасники можуть обрати дистанцію відповідно до рівня підготовки
Учасники можуть обрати дистанцію відповідно до рівня підготовки

Для переможців і лідерів дистанцій передбачені грошові призи, кубки, дипломи та подарунки від партнерів.

Реєстрація на MHP Run4Victory Черкаси марафон уже відкрита — обирайте дистанцію.

Для дітей, військових, ветеранів і людей з інвалідністю участь безкоштовна. Щоб зареєструватися, звертайтеся: [email protected]