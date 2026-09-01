Стрічку медалі MHP Run4Victory Черкаси марафон створили за мотивами творчості Народного художника України Миколи Теліженка

19–20 вересня у Черкасах відбудеться перший марафон в історії міста — благодійний забіг MHP Run4Victory. 100% коштів із реєстрацій та донатів спрямують на реабілітацію ветеранів у МСК "Дніпро". Кожен учасник після фінішу отримає медаль зі стрічкою, у яких поєднали символи Черкас і творчість Народного художника України Миколи Теліженка.

Перший марафон в історії Черкас проведуть МХП, Благодійний фонд "МХП-Громаді" та спортивний організатор NewRun.

У дизайн медалі та стрічки заклали локальні символи Черкащини. На медалі зобразили одні з найбільш впізнаваних символів міста: готель "Слов'янський" та пам'ятник Богдану Хмельницькому.

Народний художник України Микола Теліженко

Дизайн стрічки створили за мотивами творчості Миколи Теліженка — народного художника України, автора прапора Черкас та герба Черкащини. Символічно, що 2026-й рік на Черкащині оголосили роком митця.

Дизайн стрічки створили за мотивами творчості Миколи Теліженка — народного художника України

Реєстрація на благодійний MHP Run4Victory Черкаси марафон відкрита — обирайте дистанцію за посиланням.

Стрічка, що ближче знайомить із культурною спадщиною Черкащини

Участь у забігу візьмуть бігуни з усієї країни. Організатори продовжать їхнє знайомство з творчістю Миколи Теліженка завдяки стрічці та QR-коду на ній: він переносить до віртуального музею митця. Там можна дізнатися більше про роботи художника, його спадщину та особливий стиль — "витинанки". Так спортивний атрибут отримав ще одну функцію — знайомити людей із культурою регіону.

Завдяки QR-коду на стрічці можна дізнатися більше про роботи художника та особливий стиль — «витинанки»

"Для тата Черкащина завжди була не лише місцем життя, а джерелом образів, символів і сенсів. Мені особливо цінно, що сьогодні його творчість продовжує жити у нових форматах і знайомить із ним людей, які, можливо, раніше не знали його робіт. А тут вона ще й стає частиною благодійної події, що допомагає ветеранам повертатися до активного життя. Думаю, для нього це мало б особливе значення", — наголошує Олеся Теліженко, донька митця.

Донька митця, Олеся Теліженко

Медаль як символ внеску у відновлення ветеранів

Усі кошти з донатів та реєстрацій на MHP Run4Victory — спрямують на реабілітацію ветеранів у МСК "Дніпро". Тут ветерани проходять фізичне та психологічне відновлення, займаються спортом та повертаються до активного життя після поранень.

"Для нас важливо, щоб участь у MHP Run4Victory мала продовження після фінішу. Наша медаль — пам'ять про подолану дистанцію та нагадування: ця участь стала внеском у відновлення ветеранів. А поєднання благодійної мети з культурними символами — об'єднує людей навколо спільних цінностей та дозволяє більшій кількості українців краще пізнати свою спадщину", — зазначає Володимир Забела, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Володимир Забела, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді"

MHP Run4Victory проводять третій рік поспіль. У травні на київському забігу понад 7 тисяч учасників об'єдналися навколо збору на протезування захисників. Забіг у Черкасах сфокусований на реабілітації ветеранів.

Як отримати унікальну медаль MHP Run4Victory Черкаси марафону

долучитися до підтримки ветеранів: https://timer.newrun.com.ua/event/213 Реєструйтеся та 19–20 вересня, долайте будь-яку дистанцію: на 2, 5, 10, 21 чи 42 км, інклюзивну "Люди Титани", дитячі старти, Pet-friendly-дистанцію, або обирайте онлайн-участь. Її можна пробігти з будь-якої точки світу у будь-який зручний день і час та

Для корпоративних команд від 10 учасників діє знижка 15%. Щоб отримати — пишіть [email protected]. Участь для дітей, військових, ветеранів і людей з інвалідністю — безкоштовна, реєстрація: [email protected].