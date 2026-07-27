MHP Run4Victory Черкаси марафон збирає кошти на розбудову Центру реабілітації ветеранів

У травні благодійний MHP Run4Victory Київ марафон зібрав 7 215 учасників та 5 008 080 грн на протезування двох ветеранів у Protez Foundation. Наступний старт відбудеться у Черкасах: усі кошти спрямують на реабілітацію ветеранів у медичному центрі МСК "Дніпро".

Благодійний MHP Run4Victory уже третій рік поспіль проводить компанія МХП у партнерстві з Благодійним фондом "МХП-Громаді". Спортивний організатор — New Run.

MHP Run4Victory Черкаси марафон відбудеться 19–20 вересня. 100% коштів з донатів та реєстрацій спрямують на створення нового реабілітаційного простору Центру фізкультурно-спортивної реабілітації МСК "Дніпро". Це перший та єдиний в Україні Центр, де ветерани проходять реабілітацію на постійній основі.

Реєстрація на благодійний MHP Run4Victory Черкаси марафон відкрита — обирайте дистанцію за посиланням.

"Ми системно підтримуємо військових на різних етапах: під час служби та після повернення з фронту. Наші програми спрямовані на реабілітацію, перенавчання, працевлаштування, розвиток ветеранських бізнесів та адаптацію робочих місць. Наприклад, у проєкті "Відновлені" розвиваємо реабілітацію у медичних закладах для військових, ветеранів і жителів громад — минулого року підтримали 13 закладів та 290 медпрацівників у підвищенні кваліфікації. У рамках програми індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "‎‎МХП Поруч"‎ — здійснили 120 млн гривень виплат для 21 тисячі учасників програми. А наш благодійний забіг у Черкасах розширить доступ ветеранів до якісної реабілітації. Кожен учасник стане частиною цієї підтримки", — наголошує Володимир Забела, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Володимир Забела

В МСК "Дніпро" ветерани кілька разів на тиждень займаються адаптивними видами спорту та перебувають під постійним супроводом спортивних лікарів.

"Реабілітація ветерана — це безперервний процес, який триває стільки, скільки цього потребує людина. Саме тому вони стають членами нашого клубу: працюють із реабілітологами та двічі на рік проходять комплексне медичне обстеження за спеціально розробленим протоколом. Обирають види спорту, які допомагають їхньому відновленню. Саме така модель довготривалої фізкультурно-спортивної реабілітації робить наш Центр одним із перших подібних просторів в Україні", — зауважує директор МСК "Дніпро" Юрій Гончаров.

Директор МСК "Дніпро" Юрій Гончаров

Ефективність такого підходу підтверджують ветерани. Під час реабілітації у МСК "Дніпро" Вадим Мазніченко став майстром спорту України з парастрільби з лука, сьогодні допомагає тренувати інших ветеранів. Один з його учнів — ветеран Іван Кавун проходить реабілітацію в МСК "Дніпро" з травня 2025 року:

"Після року реабілітації у різних містах в Україні я повернувся додому, в Черкаси. В МСК "Дніпро" мені призначили заняття з розвитку м'язів руки, яка неповноцінно працює після поранення, та вправи для ноги, адже я маю ампутацію вище коліна. Регулярні заняття допомагають мені відновити функціональність лівої руки, — пояснює Іван. — Тут поруч люди, які проходять такий самий шлях, і їхній приклад надихає прагнути більшого: брати участь та перемагати на змаганнях національного та світового масштабу. Хочу, щоб кожен ветеран мав таку можливість комплексного відновлення після війни".

MHP Run4Victory Черкаси марафон збирає гроші на розбудову Центру реабілітації ветеранів

Усі кошти, зібрані під час MHP Run4Victory Черкаси марафону, спрямують на розбудову Центру та його оснащення сучасними засобами реабілітації — від інвентарю для лікувальної фізкультури до апарата ударно-хвильової терапії, лазерної системи й іншої медичної техніки. А у травні під час благодійного MHP Run4Victory Київ марафону учасники зібрали 5 млн грн на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова у Protez Foundation.

MHP Run4Victory Черкаси марафон відбудеться 19–20 вересня у центрі Черкас. На учасників чекають дистанції 2, 5, 10, 21 та 42 км, дитячі старти, інклюзивний маршрут "Люди Титани", онлайн- та Рet-friendly дистанції. Для дітей, військових, ветеранів і людей з інвалідністю участь безкоштовна — звертайтеся [email protected].

Реєстрація на благодійний MHP Run4Victory Черкаси марафон відкрита — обирайте дистанцію за посиланням.