Більше подач, менше помилок. Аналіз гри найвидатніших тенісистів ATP і WTA

"На мою думку, подача – найскладніший елемент тенісу з точки зору координації, тому що ти працюєш двома руками, і ти повинен підкинути м'яч у потрібний момент". (Роджер Федерер)

Ні для кого не секрет, що потужна і точна подача є одним з основних елементів сучасного тенісу. Якщо перефразувати відому цитату, то з гарною грою на задній лінії і сильною подачею в цьому виді спорту можна досягти значно більше, ніж тільки з гарною грою на задній лінії.

Нинішній сезон тільки підтверджує тенденції до того, що теніс росте у прямому сенсі цього слова. Якщо з 1980-го до 2010-го середній зріст тенісистів першої сотні світового рейтингу збільшився лише на 2 см (зі 183 до 185), то за останні 15 років ми спостерігаємо значний стрибок на 5 см. Звісно, високий зріст допомагає атлетам здобувати багато легких очок на своїй подачі, але раніше таким спортсменам не вистачало сил на затяжні матчі. Однак завдяки залученню сучасних технологій у спортивну медицину та покращенню тренувальних методик реальністю стало те, що спортсмен зі зростом 190+ см і вагою 85+ кг може витримувати нелюдські навантаження 5-годинних матчів.

Чоловічий теніс (ATP Most Aces Stats)

Наразі вже минули 10 тижнів сезону-2025 і можна підбити проміжні підсумки. Молода надія французького тенісу Джованні Мпетші Перрікар продовжив досягнення минулого сезону, виграючи приблизно кожне п'яте очко на своїй подачі ейсами (21.7% у 2024-у і 19.1% у 2025-му). Один з найвищих тенісистів ATP-туру (2.03 м) хоч і пропустив майже весь лютий через хворобу після виступів за збірну на Кубку Девіса, уже повернувся на корт і виконав 10 подач навиліт у першому сеті матчу проти угорця Фабіана Марожана в матчі другого кола на хардовому Мастерсі в Індіан-Веллсі.

Також Перрікар – безсумнівний лідер чоловічого туру за кількістю подач, які суперник не зміг повернути на його половину корту, за останні 12 місяців цей показник становить фантастичні 45.6%. Слід зазначити, що більше 40% таких подач, крім француза, має лише один тенісист – американець Райлі Опелка (41.9%). Зріст цього подавана-гіганта становить неймовірні 2 метри 11 сантиметрів, він один із найвищих тенісистів в історії цього виду спорту.

Одним із елементів для покращення у грі Перрікара є зменшення кількості подвійних помилок. У 2025-му він у середньому припускається 4,28 подвійних помилок за матч, минулого року було ще більше – 5.4. До прикладу, такі відомі гравці із потужною подачею, як італієць Маттео Берретіні і поляк Губерт Гуркач, у 2025-му припускаються лише 1.14 і 1.45 подвійних помилок за матч відповідно.

Лідери чоловічого тенісу за середньою кількістю ейсів у сезоні-2025:

Дані TennisStats.com на 4 березня 2025 року

Перрікар також поки що лідирує у сезоні за середньою кількістю ейсів за матч, у Джованні цей показник становить 13.73. Більше десяти у 2025-му набирають Губерт Гуркач (13.42), Маттео Берретіні (13.14), канадець Фелікс Оже-Альяссім (10.65), Таллон Грікспор із Нідерландів (10.45) і ще один француз Квентен Аліс (10.42), який входив до топ-3 за цим показником у 2023 році.

Також не так далеко від них в рейтингу середньої кількості ейсів за матч розташувалися Александер Бублік з Казахстану (9.95), австралієць Танасі Коккінакіс (9.52), американець Тейлор Фріц (9.47) і німець Ян-Леннард Штруфф (9.45). На старті сезону за цим показником погіршилося становище другого номера світового рейтингу німця Александра Звєрєва. Якщо у сезоні-2024 він подавав по 9.5 ейсів за матч, то наразі лише по 6. Перший номер рейтингу ATP Яннік Сіннер теж трохи втратив – 6.91 подач навиліт за матч у порівнянні з 7.4 минулого року.

Важливо зазначити, що переважна більшість тенісних турнірів у перші три місяці сезону відбувається на швидких хардових покриттях, де тенісисти із сильною подачею мають певну перевагу. Після хардових супертурнірів в Індіан-Веллсі і Маямі відбудеться перехід на ґрунт, де м'яч зберігає менший відсоток швидкості після відскоку. Також на землі збільшується кут відскоку м'яча від поверхні. У сукупності це зменшує роль подачі, адже гравці отримують більше часу на реакцію під час прийому. Головними козирями тенісистів на повільних покриттях стають швидкість пересування кортом, фізична підготовка і витривалість, бійцівський характер, а також тактичне мислення і багатий арсенал ударів. Середня кількість ейсів за матч на різних турнірах на глині минулого року складала від 5.6% до 11.0% від загальної кількості подач, тоді як на харді бувало до 16%.

На щастя для гравців, які покладаються у своїй грі на сильні подачі, ґрунтовий сезон триватиме трохи більше 2 місяців, після чого розпочнуться змагання на траві. Цей вид покриття навпаки характеризується низькими відскоками і збереженням високого відсотку швидкості після контакту м'яча із поверхнею корту. Більшість розіграшів на траві відбувається за кілька ударів, саме тут гравці виконують найбільше подач навиліт. На трав'яних кортах досі часто практикують виходи до сітки, в тому числі і після подачі, гравці атакувального стилю завжди мають суттєву перевагу на турнірах з таким покриттям. Середня кількість ейсів за матч від загальної кількості подач на минулорічних трав'яних турнірах доходила до 17.1%.

Жіночий теніс (WTA Most Aces stats)

"Коли я добре подаю, моя гра піднімається на інший рівень". (Серена Вільямс)

У жіночому тенісі вболівальники звикли бачити менше ейсів, але їх також вистачає. Швидкість подачі у жінок загалом менша на 15-20%, але найсильніші представниці цього виду спорту можуть подавати зі швидкістю понад 190 км/год. Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Чжен Ціньвень за останні 12 місяців досягла показника 31.2% подач, які суперниці не змогли повернути у гру. Це суттєва допомога у захисті своїх геймів, що неодмінно дає позитивний результат на довгій дистанції сезону. Не дивно, що цьогоріч китаянка є однією із лідерок за кількістю ейсів у WTA-турі – 7.17 за матч, а також за частотою подач навиліт (9.8%). Також серед найкращих за середньою кількістю ейсів опинилися американка Аліша Паркс (7.13) і представниця Казахстану Єлєна Рибакіна (6.31). Зріст двох останніх 1.85 м і 1.84 м відповідно, вони одні з найвищих у першій сотні світового рейтингу. У грі американки не вистачає стабільності, вона має велику кількість подвійних помилок (6 за гру), що заважає Паркс зробити якісний стрибок у світовій класифікації (найкраще досягнення – 40 місце). У Чжен і Рибакіної середня кількість подвійних значно нижча – 4,0 і 3,69 за гру..

Лідери жіночого тенісу за середньою кількістю ейсів у сезоні-2025:

Дані TennisStats.com на 12 березня 2025 року

Також дуже впевнено почувають себе під час подачі чешки Лінда Носкова (6.38 ейса за матч) і Маркета Вондроушова (6.25). Не відстають від них і американки Медісон Кіз (5.56), Даніель Коллінс (5.33) і Тейлор Таундсенд (5.29). У експершої ракетки світу Наомі Осаки з Японії в середньому 6.12 ейсів за матч у 2025-му і лише 1.5 подвійних помилки за матч – фантастичний показник стабільності і психологічної стійкості для жіночого тенісу. Стільки ж має і перша ракетка світу Аріна Сабалєнка, але в неї суттєво зменшилась середня кількість ейсів за матч. Минулого року цей показник становив 4.39, у 2025-му – 3.41.

Що стосується українок, то у Марти Костюк в середньому по 3.86 ейси за матч, у Еліни Світоліної – по 3.85, у Даяни Ястремської – по 2.84. На жаль, Марта і Даяна – серед найгірших тенісисток за загальною кількістю подвійних помилок. Костюк припустилась 102 подвійних у перших 15 матчах сезону (6.8 за гру), у Ястремської – 83 такі помилки у 19 матчах (4.37).

Найкраща гравчиня 2020-х на ґрунтових кортах Іга Швьонтек з Польщі поки не вражає результатами у новому сезоні, подає навіть трохи менше ейсів, ніж у минулому році: 1.38 проти 1.88 за матч, хоча це точно не головна її зброя. Попереду в Швьонтек традиційно найбільш успішна частина сезону на глині, де потрібно за 2 місяці захистити 4195 очок, що становить 59.5% від усіх в її активі. Повернути статус першої ракетки світу в найближчі місяці їй буде надзвичайно важко, потрібно вигравати всі турніри або сподіватися на провал Сабалєнки.

У 2025-му слід відзначити прогрес представниці Данії Клари Таусон зі зростом 182 см. За частотою подач навиліт вона серед найкращих (10%). До турніру в Індіан-Веллсі Клара упевнено лідирувала і за загальною кількістю ейсів у сезоні – 138 у 19 матчах (7.26 за матч). Минулого сезону вона замикала першу двадцятку, маючи 176 ейсів у 31 поєдинку (5.68 за гру).

Щодо точності влучань першої подачі, то серед тенісисток, які зіграли більше 10 матчів в сезоні, до турніру в Індіан-Веллсі за цим показником лідирувала чемпіонка Australian Open 2020 Софія Кенін (71%). Це завжди було однією з найбільших переваг американки над суперницями. А от вигравала найбільше очок на своїй подачі ще одна представниця США Коко Гофф (73.4%). Таусон у цьому рейтингу теж була серед найкращих (72.8%), як і Рибакіна (72.4%).

Можна не сумніватися, що серед лідерів за кількістю ейсів, як у чоловічому, так і в жіночому тенісі, цьогоріч будуть перелічені вище спортсмени, адже сюрпризи на довгій дистанції трапляються рідко. Кількість і відсоток виграних очок подачами навиліт змінюватимуться залежно від ігрової форми атлетів, швидкості покриття майбутніх турнірів та інших чинників, зокрема погодних умов. Стабільність і потужність подачі в тенісі залишаються одними з ключових факторів успіху, але не єдиними.