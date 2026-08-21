Біг заради відновлення: як MHP Run4Victory Черкаси марафон підтримає реабілітацію ветеранів

Ветеран та спортсмен Антон Гладун втратив на війні дві ноги та руку. Попри це, хлопець бігає забіги, стріляє з лука та проходить постійну реабілітацію, щоб стати на протези. Сьогодні Антон готується до благодійного MHP Run4Victory Черкаси марафон, аби підтримати своїх побратимів, які, як і він, відновлюються у Центрі реабілітації МСК "Дніпро".

Благодійний MHP Run4Victory Черкаси марафон відбудеться 19–20 вересня. Подію третій рік поспіль організовує компанія МХП у партнерстві з Благодійним фондом "МХП-Громаді". Спортивний організатор — New Run.

100% коштів з реєстрацій та донатів спрямують на розбудову Центру фізкультурно-спортивної реабілітації МСК "Дніпро", де українські захисники проходять довготривале відновлення.

Реєстрація на благодійний MHP Run4Victory Черкаси марафон відкрита — обирайте дистанцію за посиланням.

Ветеран та спортсмен Антон Гладун втратив на війні дві ноги та руку.

Від відновлення — до нового життя

В МСК "Дніпро" Антон спробував різні види спорту, але обрав стрільбу з лука — спочатку з олімпійського, а потім із блочного. Нещодавно виборов третє місце у командній класифікації на Чемпіонаті України.

"Спорт після поранення став для мене більшим, ніж просто змаганнями за медалі. Це про самостійність та рух уперед. Після ампутації я закрився вдома, та через потребу у постійній реабілітації потрапив до МСК "Дніпро". Тут все влаштовано так, щоб підтримати ветерана після війни, — розповідає Антон. — Зараз я вдома не сижу: займаюся спортом чи не щодня, дбаю про себе. Хочеться потрапити до збірної України, їздити на круті змагання".

Компанія МХП у рамках програми "МХП Поруч" подарувала ветерану лук та електроскутер для мобільності, поки він не стане на протези.

В МСК "Дніпро" Антон (зліва) обрав стрільбу з лука

Після розбудови Центру реабілітації МСК "Дніпро" тут створять нові робочі місця для ветеранів — і одне з них для Антона.

"Робота тут дасть можливість відчути себе потрібнішим. А взаємодія з ветеранами дозволить демонструвати їм на власному прикладі, що спорт — це не страшно. Такі заклади фактично допомагають повертатися до життя: фізично та психологічно", — наголошує ветеран та спортсмен Антон Гладун .

Після розбудови Центру реабілітації МСК "Дніпро" тут створять нові робочі місця для ветеранів — і одне з них для Антона

Біг, який стає підтримкою

Благодійний MHP Run4Victory Черкаси марафон відбудеться 19-20 вересня. Пробігти можна 2, 5, 10, 21, 42 км, онлайн та Pet-friendly дистанцію, інклюзивну "Люди Титани" та дитячі старти на 100, 300, та 500 м.

"Саме так ми впроваджуємо зміни — залучаємо бізнес, владу, медіа, українців та громади. Для нас це про сталий розвиток, адже разом ми можемо більше там, де зараз це потрібно, — об'єднуємося заради військових, ветеранів та їхніх родин", — підкреслив Володимир Забела, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Володимир Забела, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді"

Колись шлях Антона починався з боротьби за базову самостійність. Сьогодні він займається спортом, бере участь у змаганнях і готується працювати там, де допомагатимуть іншим ветеранам.

19–20 вересня кожен учасник MHP Run4Victory Черкаси марафон зможе допомогти більшій кількості ветеранів пройти свій шлях відновлення.

Долучитися й допомогти ветеранам — легко: реєструйтеся на будь-яку дистанцію забігу прямо зараз.

Участь для дітей, військових, ветеранів і людей з інвалідністю — безкоштовна: [email protected].