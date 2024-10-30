Нога одна, планів – багато! Як гартуються поранені Захисники, щоб захищати честь України на спортивних аренах

В Україні багато поранених військових. Статистика вкрай розмита, але навіть не варто копирсатися у цифрах – достатньо вийти на вулицю чи зайти в шпиталь. Ми йдемо до того, що на наступних паралімпіадах Україна буде мати нову категорію атлетів – травмованих війною. Як пробивається у великий спорт така категорія незламних українців – розповідаємо історію пораненого воїна, життя якого перевернув спорт.

Пелюстки – це не завжди про квіти

45-річний Ярослав після інституту працював вчителем фізичної культури в сільській школі на Вінниччині, спортивним інструктором при сільраді. Потім на різних роботах далеких від профілю. Встановлював котли, інші заробітки…

Від повістки не ховався – наприкінці 2022-го вбрався в піксель. Після навчання став бійцем бригади ДШВ. Далі Бахмут, бойове поранення – підірвався на ворожій міні "пелюстці".

"Побратими оперативно доправили мене до бойового медика, він обробив розтрощену ступню, далі стабпункт, Дружківка, лікарня в Дніпрі, у Львові. Там зайшов в палату лікар і видав всю правду – на правій нозі потрібна ампутація, гаяти часу не можна. Спочатку не міг це прийняти, але швидко усвідомив: без ноги – значить без ноги, буду вчитися жити по новому", – згадує Ярослав надскладний життєвий період.

Воїну довелось себе ментально перепрограмувати. Налаштувався на інший бій. Бо саме в цей момент визначається як піде життя далі – запевняє ветеран.

Зірка хоче запалити зірку

Після успішного протезування з головою поринув у спорт. Де його лише не було – брав участь в усіх видах куди брали. Так потрапив на відбіркові змагання INVICTUS GAMES, було чимало інших турнірів. У житті, яке розділилося на "до" і "після" – саме "після" почало виглядати багато в чому яскравішим. А далі трапилась історія, яка зробила життєвий поворот ще крутішим. У Вінниці, Ярослав майже випадково зустрів людину, з якою вчився в педінституті, хоча й ніколи його не бачив. І ось чому.

"Коли ми вчилися на факультеті фізвиховання, ми всі знали, що в нас є такий Сергій Чернявський, він професійно велоспортом займався, в інституті його рідко бачили, він все в роз’їздах по змаганнях та зборах був. Аж тут на одному із засідань щодо розвитку спорту ветеранів я порушив питання, що хотів би займатись велоспортом. Сергій був готовий мене тренувати. В університеті я не міг побачити цю зірку, але життя склалось так, що ми перетнулись за інших умов", – розповідає ветеран.

Вінничанин Сергій Чернявський – призер Олімпіади в Сіднеї-2000, дворазовий чемпіон світу з велоспорту. Тепер Ярослав під його професійним наглядом. Тренер погоджується, що в спорті буде все більше поранених військових, і їм потрібно активно допомагати пробиватися на олімп. В них є характер і задатки.

"Ярославу 45 років, а на момент Олімпіади в Лос-Анжелесі буде майже 50. Там вікового цензу немає. Але людині в такому віці треба дуже багато працювати. Це вже інша робота м’язів, не так функціонують системи організму. Але все реально. У всіх спортсменів з інвалідністю є певні класи. Станом на зараз конкуренція в його класі не велика. Але очевидно будуть і молодші. В будь-якому разі треба наполегливо тренуватися і показувати результат міжнародного рівня, щоб вибороти паралімпійську ліцензію", – каже тренер.

У воїна тепер дорогий якісний велосипед за державний кошт. Залізний кінь – везе у нове життя. Ярослав навіть побував у Канаді. Брав участь у заїзді на 100 кілометрів від Вістлера до Ванкувера – "стежками" зимової Олімпіади-2010.

"Якось мій знайомий, який був там під час Олімпіади 14 років тому, розповідав про ті місця, а тепер і я там побував, і навіть змагався. Життя дійсно дуже непередбачуване", – каже ветеран.

Гучна мрія про Тихий океан

Ярослав з тренером щойно повернулися із Закарпаття. Мали можливість потренуватися з юніорською збірною України. Щодня заїзди на 80-100 кілометрів.

"Тримаюсь за молодими як можу, потім вони вмикаються, я відстаю. Деколи вони мене чекають, але коли в них своя робота по трасі, то я вже не їду з ними до кінця маршруту. Проводжаю їх поглядом, а сам повертаю назад, мені і сотки кілометрів зараз достатньо", – розповідає атлет. В мирні часи він завжди їздив на велосипеді на роботу – за день пару десятків кілометрів.

До речі, на замітку ветеранам. В Україні діють адаптивні клуби "Нестримні". Їх створили для відновлення ветеранів, їхніх родин та осіб з інвалідністю через фізкультурно-оздоровчу активність. Таких центрів є кілька десятків, хоча й не у всіх регіонах. В інтернеті також можна знайти різні онлайн програми з фізичного відновлення.