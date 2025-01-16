Снукер. Відомі всі чвертьфіналісти Мастерса

У Лондоні триває найпрестижніший не рейтинговий снукерний турнір – Johnstone's Paint Masters. Наразі відомі всі учасники 1/4 фіналу.

Нагадаємо, у перших чотирьох зустрічах турніру два сіяні гравці (Марк Селбі та Шон Мерфі) досить спокійно здобули перемоги – відповідно 6:1 та 6:3. А ще два гравці з нижчим рейтингом у напруженій боротьбі (обидва матчі завершилися з рахунком 6:5) переграли фаворитів – це Ніл Робертсон та Дін Цзюнхуей. Наступні два ігрових дні визначили склад всіх чвертьфіналів.

Фаворити впевнено йдуть далі

У парі Джадд Трамп – Баррі Гокінс фаворитом був, звичайно ж, №1 світового рейтингу – Трамп. Проте інтрига складалася з того, що Гокінс – один із найнезручніших суперників для Джадда. Наприклад, остання їхня зустріч, що відбулася зовсім недавно – фінал чемпіонату Великої Британії – завершилася непростою перемогою Трампа – 10:8. А на Мастерсах гравці зустрічалися 4 рази, мали по дві перемоги, і три матчі завершилися з рахунком 6:5. Однак цього разу була "гра в одні ворота".

Джадд продемонстрував відмінну форму і нагадав, що помилок він не прощає. Так, у першій партії Баррі вів у рахунку, але при підбої випадково забив червону кулю. Після чого до столу вже не вийшов. У другому фреймі після його удару біла куля зачепила обідок середньої лузи, круто змінила траєкторію – і Трамп розпочав переможну атаку. Одним словом, 4:0 перед перервою, а потім – і 5:0. Нагадаємо, що дуже зрідка на Мастерсах відігрувалися з 1:5, але з 0:5 – жодного разу. Не сталося дива й цього разу. Гокінс "розмочив" рахунок, але й потому. 6:1 – Джадд у чвертьфіналі зустрінеться з Діном Цзянхуеєм.

Джадд Трамп Getty Images

Шостий матч турніру – між Марком Алленом та Сі Цзяхуеєм – також завершився впевненою перемогою фаворита. Хоча початок зустрічі обіцяв неабияку інтригу. Перший фрейм тривав понад 40 хвилин і завершився запеклою боротьбою на останній червоній – 74:54 на користь представника Північної Ірландії. У другій партії вже китаєць оформив сенчурі – 1:1. Проте після цього вже Марк зробив серії у 113 та 70 очок і пішов на перерву у статусі лідера. По перерві Сі виграв фрейм, однак у трьох наступних зумів набрати менше 30 очок. Тож 6:2 на користь Аллена.

Жилетка Вілсона і перемога Бреселя

Статистика говорить, що найчастіше на Мастерсах зустрічається рахунок 6:4 (трохи рідше, до речі – 6:5, і потім – 6:3). Цього року такий рахунок зафіксували аж у сьомому поєдинку, в якому чинний чемпіон світу Кайрен Вілсон зустрівся з Чжаном Аньдою. Матч видався досі напруженим. Вілсон лідирував з рахунком 3:1, проте потім китаєць провів два чудових фрейми, коли Кайрен не міг забити протягом близько 45 хвилин ігрового часу. Вже за рахунку 4:4 Чжан мав свій непоганий шанс, як мав і у 10-й партії. Проте, мабуть, далася взнаки різниця у класі: англієць вп’яте вийшов до чвертьфіналу Мастерса.

До речі, Вілсон виступав у незвичній жилетці. Секрет простий: спонсор турніру оголосив конкурс серед школярів на дизайн жилетки саме для Кайрена! Темою були – увага – ягоди асаї (!) та природничі науки. Ну, ягоди асаї – той ще "диво-продукт"… Але, вочевидь, комусь вигідно просувати його на ринок. Втім, журі (членом якого був і власною персоною Вілсон) вибрало роботу 12-річної дівчинки, за її дизайном і було створено жилет, в якому чемпіон світу зіграв свій перший матч на Мастерсі.

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Останнім по часу грався матч 1/8 фіналу між Лукою Бреселєм та Крісом Вейкеліном. Нагадаємо, що Вейкелін мав 16-й рядок у рейтингу перед початком турніру. А от Бресель, схоже, все менше цікавиться снукером. І його №7 у рейтингу – це відлуння виграного чемпіонату світу у 2023 році. Зараз бельгієць, приміром, готується до тріатлону Ironman у 2028. До того ж у грудні він став батьком. Тому в поточному сезоні – увага! – ні разу не виходив навіть до 1/16 на жодному турнірі! Тому вже потрапивши на Мастерс, Лука досяг найкращого результату в сезоні. Він припускався помилок, проте Вейкелін грав не краще.

Тому 6:3 – доволі закономірний результат поєдинку, в якому переможець зміг оформити лише 3 серії "50+".

Отже, у четвер, 16 січня, у чвертьфіналах зустрінуться Ніл Робертсон і Шон Мерфі (15:00 за Києвом) та Марк Аллен і Марк Селбі (21:00). У п’ятницю – Джадд Трамп і Дін Цзюньхуей (15:00) та Кайрен Вілсон і Лука Бресель (21:00).