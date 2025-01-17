Снукер. Аллен та Мерфі – півфіналісти Мастерса

У Лондоні на престижному турнірі Мастерс розпочалася найгарячіша пора. У четвер, 16 січня, було зіграно перші чвертьфінальні поєдинки. Про принциповість кожного з них говорить хоча б той факт, що всі 8 учасників мають у своєму активі хоча б по одній перемозі на турнірах "Потрійної корони". Це, нагадаємо, чемпіонат Великої Британії, Мастерс і чемпіонат світу. Востаннє такий зірковий склад грав на Мастерсі аж 2012 року. Тому у кожному матчі глядачі очікують неабияку інтригу та напружену боротьбу.

Не зробив максимум, але й не засмутився

Саме у 2012 у фіналі турніру зійшлися Ніл Робертсон та Шон Мерфі. Тоді сильнішим виявився австралієць – 10:6. Втім, за 3 роки, у фіналі Мастерс-2015, англієць взяв переконливий реванш – 10:2. Це до того, що учасники нинішнього чвертьфіналу відмінно знають сильні та слабкі сторони один одного, бо на офіційному рівні зіграли близько 40 матчів. І передбачити, хто виявиться сильнішим, дуже важко.

Для Мерфі цей чвертьфінал став 14-м на Мастерсах, для Робертсона – 12-м. Тому почали гравці дуже жваво, швидко обмінявшись серіями "70+" – 1:1. Проте наступні дві партії були за Шоном, і на перерву він пішов лідером – 3:1. У п’ятому фреймі Ніл набрав 66 очок за один підхід, проте схибив, коли на столі лишалося 5 червоних. В результаті партію виграв знову ж таки Мерфі – 67:66! В наступному фреймі Робертсон оформив сенчурі (єдиний у матчі, до речі), але помилився на початку сьомої партії – 5:2. А в фінальному фрейму зробив лише один удар, після чого Шон розпочав атаку. Та ще і яку! Він міг зробити максимальний брейк: забив 15 червоних. Але коли забив і 15-ту чорну, сам собі поставив снукер, з якого не зміг влучити у жовту кулю.

Шон Мерфі Getty Images

Однак Мерфі не засмутився. Головна мета на сьогодні – вихід до півфіналу – досягнута. "Моя гра йде в правильному напрямку, для мене чекає щось хороше, чи то цього тижня, чи наступного тижня, чи наступного місяця. Поки я тут, я небезпечний", - заявив Шон після матчу.

Щасливі шкарпетки Аллена

Друга пара чвертьфіналістів також вважалася надзвичайно рівною: зустрічалися тезки, два Марка, два сусіди у світовому рейтингу – Аллен (№4) та Селбі (№5). Вони також чудово знають гру один одного, бо зіграли між собою 27 поєдинків, і мінімальна перевага (14:13) – на стороні представника Північної Ірландії.

Проте попри весь досвід, гравці почали зустріч якось нервово. Вже у першій партії Аллен подарував супернику 12 штрафних очок, а Селбі ввічливо "повернув" 8. Потім Селбі вдалося набрати 88 очок за підхід, на що Аллен відповів сенчурі. Четвертий фрейм виявився майже повторенням першого. Хоча затягнувся майже на годину! Аллен знову записав на рахунок Селбі штраф – 24 очки, а той відповідно – 20. Проте у кінці партії виявилося, що нерви міцніші в Аллена. Він програвав 20:71, але раз по раз змушував Селбі помилятися і врешті вигриз перемогу на останній чорній кулі – 74:71. Тож на перерву пішов лідером – 3:1.

П’ятий фрейм також виявився якимось сумбурним. Гравці припускалися незрозумілих помилок і дарували один одному шанси. Врешті на останній червоній Аллен був вправнішим і взяв партію. Шоста партія тривала лише 11 хвилин і завершилася на останній чорній, і знову, як і четверта, з мінімальною перевагою Аллена – 73:72! За рахунку 1:5 шансів у Селбі було обмаль. Він зробив півсотенну серію, на що суперник відповів тим же – 6:2 на користь Аллена. Який, до речі, грав не лише у стильних туфлях, але й в оригінальних шкарпетках.

Getty Images

Отже, у суботу, 18 січня, відбудеться півфінал між Шоном Мерфі та Марком Алленом. Початок – о 15:00 за київським часом. Не пропустіть трансляцію на Каналі Євроспорт-1!