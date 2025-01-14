Снукер. Робертсон зробив неймовірний камбек на Мастерсі

У лондонському "Палаці Александри" в неділю, 12 січня стартував один з найпрестижніших турнірів сезону – Мастерс. Так, він не рейтинговий, проте сума призового фонду вражає: понад 1 млн фунтів! З них переможець отримає 350 тис. Це по нинішньому курсу понад 18 млн грн – є за що позмагатися!

Попри те, що турнір не є рейтинговим, в ньому змагаються найкращі 16 гравців світу (станом на початок грудня минулого року). Тобто змагання викликають неабиякий інтерес у світі снукеру. Однак цього року перед початком турніру стався форс-мажор. Ронні О’Салліван, чинний володар титулу, за медичними показниками відмовився від участі. Сталося це буквально за 3 дні до його першого запланованого поєдинку. Згідно зі спортивним принципом, Ронні замінив гравець, котрий займав №17 у рейтингу на момент оприлюднення імен учасників Мастерса.

Як використати свій шанс? Знає Ніл Робертсон

Цим учасником виявився австралієць Ніл Робертсон. А оскільки жереб уже було кинуто, суперником його виявився Джон Хіггінс, №15 у рейтингу (до речі, шотландець встановив рекорд, оскільки потрапив на турнір "кращих з кращих" 31-й рік поспіль!). Здавалося б – ось вона, найслабша пара 1/8 фіналу: №15 проти №17. Проте який же трилер виконали учасники першого поєдинку цьогорічного Мастерсу!

Почнемо з того, що Робертсон дізнався про свою участь у Мастерсі лише у п’ятницю. До цього він проводив "виставковий" матч і мав менш як дві доби на підготовку до поєдинку проти непростого суперника. Проте розпочав з непростої перемоги – 59:46 у першій партії. А після цього до справи взявся шотландець. Джон виграв 5 партій поспіль, причому в кожній робив півсотенну серію, а супернику дозволив набрати лише 16 очок! 5:1, і до виходу у наступну стадію лишалося зробити один маленький крок. Пів кроку Хіггінс зробив у сьомій партії – він був попереду і мав забити червону кулю, котра була на відстані сантиметра від лузи… Промахнувся.

…Історія Мастерсу налічує понад пів сторіччя: турніри з даною "вивіскою" проводяться з 1975-го. І лише шість разів в історії було зафіксовано камбеки з "1:5" (нагадаємо, що на всіх стадіях матчі грають до шести переможних партій, і лише фінали – до десяти). Два таких камбеки сталися за участю Робертсона. У 2020 австралієць вигравав у Стівена Магвайра, проте поступився. А тепер він зумів виграти! Взяв два фрейми, потім – за якихось 20 хв – ще два. У вирішальній партії рахунок відкрив шотландець, однак Ніл отримав свій шанс – і не впустив його: 82:35, і Робертсон – у чвертьфіналі!

Інші чвертьфіналісти

Шон Мерфі Getty Images

Суперником Ніла став Шон Мерфі, котрий пробився до чвертьфіналу Мастерсу вже вчотирнадцяте. У стартовому поєдинку він обіграв Гарі Вілсона, який лише вдруге потрапив на турнір. Причому і в цій зустрічі були "гойдалки". Гарі мав шанси й набирав очки у перших чотирьох фреймах, однак в підсумку на перерву гравці пішли за рахунку 4:0 на користь Мерфі. А відпочинок пішов на користь Вілсону: він оформив сенчурі, потім ще дві півсотенні серії й впритул наблизився до суперника: 4:3. Однак на щось більше Гарі не вистачило – він припустився двох помилок, які не пробачив Шон. 6:3, і Мерфі крокує далі.

Третя пара 1/8 фіналу була, мабуть, найменш передбачуваною. Марк Вільямс вигравав Мастерс ще у далекому 1998-му. А на рахунку Діна Цзянхуея – 2 максимальних брейки з п’яти, які було зроблено на Мастерсах за 50 попередніх років! Досвід проти молодості й все таке вирішилося на користь молодості. 6:5 на користь китайця, проте серія у 136 очок на цю мить – найкраща на цьогорічному турнірі, а зробив її у 8-й партії валлієць. Додамо, що суперником Діна у чвертьфіналі стане переможець пари Джадд Трамп – Баррі Хокінс.

Ще одним чвертьфіналістом став Марк Селбі, який демонструє відмінну форму. Минулого тижня він виграв групу Ліги чемпіонів, а тепер не лишив шансів Алістеру Картеру. В перших двох фреймах Картер намагався дати бій іменитому супернику, проте програв їх. А у третій та четвертій партії зумів набрати лише одне очко, тоді як Селбі оформив серії у 108 і 93 очки. Тож 4:0 перед перервою – долю матчу було вирішено. Після відпочинку Алі зумів виграти один фрейм, на що Марк відповів ще одним сенчурі та півсотенною серією – 6:1. Тепер він чекає переможця пари Марк Аллен – Сі Цзяхуей.