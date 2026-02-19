Українська правда
Максим Розенко — 19 лютого 2026, 12:00
Що ви знаєте про виступи українців на зимових Олімпіадах. ТЕСТ

XXV зимові Олімпійські ігри Мілан-Кортіна-2026 на аренах Ломбардії та північного сходу Італії у розпалі. Збірна України дебютувала на Олімпіадах 32 роки тому на XVII зимових Іграх в Ліллегаммері-1994.

За цей час "синьо-жовті" взяли участь в 16 олімпійських турнірах – 8 зимових та 8 літніх. Мільйони українців під час телетрансляцій Олімпіад пережили цілу гаму позитивних і не дуже емоцій, пов'язаних з виступами земляків.

Згадаймо разом ці незабутні емоції та заодно перевіримо свої знання з історії виступів українців на зимових Олімпійських іграх завдяки нашому олімпійському тесту.

1/10

Хто вигравав золоту олімпійську медаль у складі збірної України на зимових Іграх?

2/10

Наймолодшою олімпійською чемпіонкою на зимових Іграх у складі збірної України була...

3/10

Які найбільші призові держава Україна сплачувала своїм олімпійським чемпіонам?

4/10

Яку найбільшу кількість медалей збірна України вигравала за підсумками однієї зимової Олімпіади?

5/10

Ця представниця лижних видів спорту в Нагано-1998 двічі зупинялася за крок від медалі, фінішуючи четвертою. Про кого мова?

6/10

Хто з президентів українських федерацій із зимових олімпійських видів спорту є чинним народним депутатом України?

7/10

Який вид спорту вперше представлений в Мілан-Кортіна-2026?

8/10

Хто з українських атлетів за часи незалежності брав участь у найбільшій кількості зимових Олімпіад? Невеличка підказка – у п’яти.

9/10

З якої причини було затримано проведення церемонії нагородження в жіночому одиночному фігурному катанні на Олімпіаді в Ліллегаммері-1994?

10/10

Хто з цього списку має досвід прапороносця збірної України на церемоніях відкриття зимових Олімпійських ігор?

