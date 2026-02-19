Що ви знаєте про виступи українців на зимових Олімпіадах. ТЕСТ

XXV зимові Олімпійські ігри Мілан-Кортіна-2026 на аренах Ломбардії та північного сходу Італії у розпалі. Збірна України дебютувала на Олімпіадах 32 роки тому на XVII зимових Іграх в Ліллегаммері-1994.
За цей час "синьо-жовті" взяли участь в 16 олімпійських турнірах – 8 зимових та 8 літніх. Мільйони українців під час телетрансляцій Олімпіад пережили цілу гаму позитивних і не дуже емоцій, пов'язаних з виступами земляків.
Згадаймо разом ці незабутні емоції та заодно перевіримо свої знання з історії виступів українців на зимових Олімпійських іграх завдяки нашому олімпійському тесту.
Хто вигравав золоту олімпійську медаль у складі збірної України на зимових Іграх?
Наймолодшою олімпійською чемпіонкою на зимових Іграх у складі збірної України була...
Які найбільші призові держава Україна сплачувала своїм олімпійським чемпіонам?
Яку найбільшу кількість медалей збірна України вигравала за підсумками однієї зимової Олімпіади?
Ця представниця лижних видів спорту в Нагано-1998 двічі зупинялася за крок від медалі, фінішуючи четвертою. Про кого мова?
Хто з президентів українських федерацій із зимових олімпійських видів спорту є чинним народним депутатом України?
Який вид спорту вперше представлений в Мілан-Кортіна-2026?
Хто з українських атлетів за часи незалежності брав участь у найбільшій кількості зимових Олімпіад? Невеличка підказка – у п’яти.
З якої причини було затримано проведення церемонії нагородження в жіночому одиночному фігурному катанні на Олімпіаді в Ліллегаммері-1994?
Хто з цього списку має досвід прапороносця збірної України на церемоніях відкриття зимових Олімпійських ігор?