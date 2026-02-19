Що ви знаєте про виступи українців на зимових Олімпіадах. ТЕСТ

XXV зимові Олімпійські ігри Мілан-Кортіна-2026 на аренах Ломбардії та північного сходу Італії у розпалі. Збірна України дебютувала на Олімпіадах 32 роки тому на XVII зимових Іграх в Ліллегаммері-1994.

За цей час "синьо-жовті" взяли участь в 16 олімпійських турнірах – 8 зимових та 8 літніх. Мільйони українців під час телетрансляцій Олімпіад пережили цілу гаму позитивних і не дуже емоцій, пов'язаних з виступами земляків.

Згадаймо разом ці незабутні емоції та заодно перевіримо свої знання з історії виступів українців на зимових Олімпійських іграх завдяки нашому олімпійському тесту.

1/10 Хто вигравав золоту олімпійську медаль у складі збірної України на зимових Іграх? Олексій Житник Правильна відповідь: Віта Семеренко. Легендарна біатлоністка завоювала “золото” в естафетній гонці у складі збірної України на Олімпіаді-2014. Хокеїст Олексій Житник виграв золоту медаль ще у складі команди СНД в Альбервілі-1992 (збірна України дебютувала на Іграх лише через два роки). Біатлоністка Олена Петрова здобула срібну нагороду в індивідуальній гонці в Нагано-1998. Олександр Усик став олімпійським чемпіоном в Лондоні-2012, але це були літні Ігри. Олена Петрова Правильна відповідь: Віта Семеренко. Легендарна біатлоністка завоювала “золото” в естафетній гонці у складі збірної України на Олімпіаді-2014. Хокеїст Олексій Житник виграв золоту медаль ще у складі команди СНД в Альбервілі-1992 (збірна України дебютувала на Іграх лише через два роки). Біатлоністка Олена Петрова здобула срібну нагороду в індивідуальній гонці в Нагано-1998. Олександр Усик став олімпійським чемпіоном в Лондоні-2012, але це були літні Ігри. Віта Семеренко Правильна відповідь: Віта Семеренко. Легендарна біатлоністка завоювала “золото” в естафетній гонці у складі збірної України на Олімпіаді-2014. Хокеїст Олексій Житник виграв золоту медаль ще у складі команди СНД в Альбервілі-1992 (збірна України дебютувала на Іграх лише через два роки). Біатлоністка Олена Петрова здобула срібну нагороду в індивідуальній гонці в Нагано-1998. Олександр Усик став олімпійським чемпіоном в Лондоні-2012, але це були літні Ігри. Олександр Усик Правильна відповідь: Віта Семеренко. Легендарна біатлоністка завоювала “золото” в естафетній гонці у складі збірної України на Олімпіаді-2014. Хокеїст Олексій Житник виграв золоту медаль ще у складі команди СНД в Альбервілі-1992 (збірна України дебютувала на Іграх лише через два роки). Біатлоністка Олена Петрова здобула срібну нагороду в індивідуальній гонці в Нагано-1998. Олександр Усик став олімпійським чемпіоном в Лондоні-2012, але це були літні Ігри.

2/10 Наймолодшою олімпійською чемпіонкою на зимових Іграх у складі збірної України була... Юлія Джима Правильна відповідь Оксана Баюл: На момент перемоги в Ліллегаммері їй було 16 років, 101 день. Оксана перемогла 26 лютого 1994 року. Юлії Джимі під час олімпійського тріумфу було 23 роки, Олені Підгрушній 27 років, Валентині Семеренко – 28. Олена Підгрушна Правильна відповідь Оксана Баюл: На момент перемоги в Ліллегаммері їй було 16 років, 101 день. Оксана перемогла 26 лютого 1994 року. Юлії Джимі під час олімпійського тріумфу було 23 роки, Олені Підгрушній 27 років, Валентині Семеренко – 28. Валентина Семеренко Правильна відповідь Оксана Баюл: На момент перемоги в Ліллегаммері їй було 16 років, 101 день. Оксана перемогла 26 лютого 1994 року. Юлії Джимі під час олімпійського тріумфу було 23 роки, Олені Підгрушній 27 років, Валентині Семеренко – 28. Оксана Баюл Правильна відповідь Оксана Баюл: На момент перемоги в Ліллегаммері їй було 16 років, 101 день. Оксана перемогла 26 лютого 1994 року. Юлії Джимі під час олімпійського тріумфу було 23 роки, Олені Підгрушній 27 років, Валентині Семеренко – 28.

3/10 Які найбільші призові держава Україна сплачувала своїм олімпійським чемпіонам? 15 тисяч доларів Правильна відповідь: На дебютних для збірної України Іграх в Ліллегаммері-1994 олімпійські чемпіони мали отримати 15 тисяч доларів. В Нагано-1998 і Солт-Лейк-Сіті-2002 – по 50 тисяч. В Турині-2006 та Ванкувері-2010 – по 100 тисяч доларів. Починаючи з Лондона-2012 наші олімпіоніки отримують від держави по 125 тисяч доларів. 50 тисяч доларів Правильна відповідь: На дебютних для збірної України Іграх в Ліллегаммері-1994 олімпійські чемпіони мали отримати 15 тисяч доларів. В Нагано-1998 і Солт-Лейк-Сіті-2002 – по 50 тисяч. В Турині-2006 та Ванкувері-2010 – по 100 тисяч доларів. Починаючи з Лондона-2012 наші олімпіоніки отримують від держави по 125 тисяч доларів. 100 тисяч долларів Правильна відповідь: На дебютних для збірної України Іграх в Ліллегаммері-1994 олімпійські чемпіони мали отримати 15 тисяч доларів. В Нагано-1998 і Солт-Лейк-Сіті-2002 – по 50 тисяч. В Турині-2006 та Ванкувері-2010 – по 100 тисяч доларів. Починаючи з Лондона-2012 наші олімпіоніки отримують від держави по 125 тисяч доларів. 125 тисяч доларів Правильна відповідь: На дебютних для збірної України Іграх в Ліллегаммері-1994 олімпійські чемпіони мали отримати 15 тисяч доларів. В Нагано-1998 і Солт-Лейк-Сіті-2002 – по 50 тисяч. В Турині-2006 та Ванкувері-2010 – по 100 тисяч доларів. Починаючи з Лондона-2012 наші олімпіоніки отримують від держави по 125 тисяч доларів.

4/10 Яку найбільшу кількість медалей збірна України вигравала за підсумками однієї зимової Олімпіади? 2 медалі Правильна відповідь: 2 медалі. Це відбувалось тричі. Уперше це трапилося на дебютних Олімпійських іграх в Ліллегаммері-1994, коли золоту нагороду завоювала фігуристка Оксана Баюл, а бронзову – біатлоністка Валентина Цербе. Вдруге – в Турині-2006, де бронзові медалі виграли Лілія Єфремова (біатлон) та Олена Грушина з Русланом Гончаровим у змаганнях танцювальних пар. Утретє – на Іграх-2014, де українки виграли біатлонну естафету 4х7,5 км, а Віта Семеренко додала до цього бронзову медаль у спринті. 3 медалі Правильна відповідь: 2 медалі. Це відбувалось тричі. Уперше це трапилося на дебютних Олімпійських іграх в Ліллегаммері-1994, коли золоту нагороду завоювала фігуристка Оксана Баюл, а бронзову – біатлоністка Валентина Цербе. Вдруге – в Турині-2006, де бронзові медалі виграли Лілія Єфремова (біатлон) та Олена Грушина з Русланом Гончаровим у змаганнях танцювальних пар. Утретє – на Іграх-2014, де українки виграли біатлонну естафету 4х7,5 км, а Віта Семеренко додала до цього бронзову медаль у спринті. 4 медалі Правильна відповідь: 2 медалі. Це відбувалось тричі. Уперше це трапилося на дебютних Олімпійських іграх в Ліллегаммері-1994, коли золоту нагороду завоювала фігуристка Оксана Баюл, а бронзову – біатлоністка Валентина Цербе. Вдруге – в Турині-2006, де бронзові медалі виграли Лілія Єфремова (біатлон) та Олена Грушина з Русланом Гончаровим у змаганнях танцювальних пар. Утретє – на Іграх-2014, де українки виграли біатлонну естафету 4х7,5 км, а Віта Семеренко додала до цього бронзову медаль у спринті. 5 медалей Правильна відповідь: 2 медалі. Це відбувалось тричі. Уперше це трапилося на дебютних Олімпійських іграх в Ліллегаммері-1994, коли золоту нагороду завоювала фігуристка Оксана Баюл, а бронзову – біатлоністка Валентина Цербе. Вдруге – в Турині-2006, де бронзові медалі виграли Лілія Єфремова (біатлон) та Олена Грушина з Русланом Гончаровим у змаганнях танцювальних пар. Утретє – на Іграх-2014, де українки виграли біатлонну естафету 4х7,5 км, а Віта Семеренко додала до цього бронзову медаль у спринті.

5/10 Ця представниця лижних видів спорту в Нагано-1998 двічі зупинялася за крок від медалі, фінішуючи четвертою. Про кого мова? Валентина Шевченко Правильна відповідь: Ірина Тереля. Представниця Харківщини фінішувала 4-ю у гонці на 15 км класикою, а наступного дня не змогла покращити свою позицію в переслідуванні на 10 км вільним стилем. Причому від бронзової медалі Терелю відділило 2,9 секунди. Олена Петрова Правильна відповідь: Ірина Тереля. Представниця Харківщини фінішувала 4-ю у гонці на 15 км класикою, а наступного дня не змогла покращити свою позицію в переслідуванні на 10 км вільним стилем. Причому від бронзової медалі Терелю відділило 2,9 секунди. Валентина Цербе Правильна відповідь: Ірина Тереля. Представниця Харківщини фінішувала 4-ю у гонці на 15 км класикою, а наступного дня не змогла покращити свою позицію в переслідуванні на 10 км вільним стилем. Причому від бронзової медалі Терелю відділило 2,9 секунди. Ірина Тереля Правильна відповідь: Ірина Тереля. Представниця Харківщини фінішувала 4-ю у гонці на 15 км класикою, а наступного дня не змогла покращити свою позицію в переслідуванні на 10 км вільним стилем. Причому від бронзової медалі Терелю відділило 2,9 секунди.

6/10 Хто з президентів українських федерацій із зимових олімпійських видів спорту є чинним народним депутатом України? Михайло Гераскевич Правильна відповідь Іван Крулько. Президент федерації біатлону України у Верховній Раді представляє партію “Батьківщина”. Іван Крулько Правильна відповідь Іван Крулько. Президент федерації біатлону України у Верховній Раді представляє партію “Батьківщина”. Сергій Мазур Правильна відповідь Іван Крулько. Президент федерації біатлону України у Верховній Раді представляє партію “Батьківщина”. Ольга Саладуха Правильна відповідь Іван Крулько. Президент федерації біатлону України у Верховній Раді представляє партію “Батьківщина”.

7/10 Який вид спорту вперше представлений в Мілан-Кортіна-2026? Змішані пари в керлінгу Правильна відповідь: Скі-альпінізм. Цей спорт вперше дебютує як повноправний олімпійський вид, в якому будуть розіграні три комплекти медалей: чоловічий спринт, жіночий спринт та змішана естафета. Хоча немає сумніву, що ми б мали гарантовану медаль в боксі на снігу, якби така дисципліна існувала – принаймі, поки Олександр Усик продовжує свою боксерську кар’єру Бокс на снігу Правильна відповідь: Скі-альпінізм. Цей спорт вперше дебютує як повноправний олімпійський вид, в якому будуть розіграні три комплекти медалей: чоловічий спринт, жіночий спринт та змішана естафета. Хоча немає сумніву, що ми б мали гарантовану медаль в боксі на снігу, якби така дисципліна існувала – принаймі, поки Олександр Усик продовжує свою боксерську кар’єру Скі-альпінізм Правильна відповідь: Скі-альпінізм. Цей спорт вперше дебютує як повноправний олімпійський вид, в якому будуть розіграні три комплекти медалей: чоловічий спринт, жіночий спринт та змішана естафета. Хоча немає сумніву, що ми б мали гарантовану медаль в боксі на снігу, якби така дисципліна існувала – принаймі, поки Олександр Усик продовжує свою боксерську кар’єру Гопак на льоду Правильна відповідь: Скі-альпінізм. Цей спорт вперше дебютує як повноправний олімпійський вид, в якому будуть розіграні три комплекти медалей: чоловічий спринт, жіночий спринт та змішана естафета. Хоча немає сумніву, що ми б мали гарантовану медаль в боксі на снігу, якби така дисципліна існувала – принаймі, поки Олександр Усик продовжує свою боксерську кар’єру

8/10 Хто з українських атлетів за часи незалежності брав участь у найбільшій кількості зимових Олімпіад? Невеличка підказка – у п’яти. Наталія Якушенко (санний спорт) Правильна відповідь: Усі вищезазначені. Якушенко брала участь в 5 Олімпіадах: Альбервіль-1992, Ліллегаммер-1994, Нагано-1998, Турин-2006, Ванкувер-2010. Щоправда під час перших для себе Ігор киянка виступала ще за Об’єднану команду (СНД), а не збірну України. Шевченко також має у своєму активі участь в 5 Олімпіадах: Нагано-1998, Солт-Лейк-Сіті-2002, Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочі-2014. Данча теж змагалася на 5 ОІ: у Ванкувері-2010, Іграх-2014, Пхьончхані-2018. Пекіні-2022, Мілано-Кортіна-2026. Валентина Шевченко (лижні перегони) Правильна відповідь: Усі вищезазначені. Якушенко брала участь в 5 Олімпіадах: Альбервіль-1992, Ліллегаммер-1994, Нагано-1998, Турин-2006, Ванкувер-2010. Щоправда під час перших для себе Ігор киянка виступала ще за Об’єднану команду (СНД), а не збірну України. Шевченко також має у своєму активі участь в 5 Олімпіадах: Нагано-1998, Солт-Лейк-Сіті-2002, Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочі-2014. Данча теж змагалася на 5 ОІ: у Ванкувері-2010, Іграх-2014, Пхьончхані-2018. Пекіні-2022, Мілано-Кортіна-2026. Аннамарі Данча (сноубординг) Правильна відповідь: Усі вищезазначені. Якушенко брала участь в 5 Олімпіадах: Альбервіль-1992, Ліллегаммер-1994, Нагано-1998, Турин-2006, Ванкувер-2010. Щоправда під час перших для себе Ігор киянка виступала ще за Об’єднану команду (СНД), а не збірну України. Шевченко також має у своєму активі участь в 5 Олімпіадах: Нагано-1998, Солт-Лейк-Сіті-2002, Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочі-2014. Данча теж змагалася на 5 ОІ: у Ванкувері-2010, Іграх-2014, Пхьончхані-2018. Пекіні-2022, Мілано-Кортіна-2026. Усі вищеназвані Правильна відповідь: Усі вищезазначені. Якушенко брала участь в 5 Олімпіадах: Альбервіль-1992, Ліллегаммер-1994, Нагано-1998, Турин-2006, Ванкувер-2010. Щоправда під час перших для себе Ігор киянка виступала ще за Об’єднану команду (СНД), а не збірну України. Шевченко також має у своєму активі участь в 5 Олімпіадах: Нагано-1998, Солт-Лейк-Сіті-2002, Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочі-2014. Данча теж змагалася на 5 ОІ: у Ванкувері-2010, Іграх-2014, Пхьончхані-2018. Пекіні-2022, Мілано-Кортіна-2026.

9/10 З якої причини було затримано проведення церемонії нагородження в жіночому одиночному фігурному катанні на Олімпіаді в Ліллегаммері-1994? Організатори довго не могли знайти прапор України Правильна відповідь: організатори не могли знайти гімн України. Українцям довелося терміново їхати в олімпійське селище за касетою з нашим гімном, церемонію нагородження затримали майже на годину. Організатори довго не могли знайти гімн України Правильна відповідь: організатори не могли знайти гімн України. Українцям довелося терміново їхати в олімпійське селище за касетою з нашим гімном, церемонію нагородження затримали майже на годину. Організатори довго не могли знайти комплект олімпійських медалей для нагородження Правильна відповідь: організатори не могли знайти гімн України. Українцям довелося терміново їхати в олімпійське селище за касетою з нашим гімном, церемонію нагородження затримали майже на годину. Організатори довго не могли знайти Оксану Баюл Правильна відповідь: організатори не могли знайти гімн України. Українцям довелося терміново їхати в олімпійське селище за касетою з нашим гімном, церемонію нагородження затримали майже на годину.