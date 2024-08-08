Що ви знаєте про виступи українців на Олімпіаді? ТЕСТ
26 липня в Парижі стартували літні Олімпійські ігри 2024. Збірна України дебютувала на Олімпіаді 30 років тому, коли виступила на зимових Іграх в Ліллехаммері-1994. А за два роки наші атлети змагались вже на літній Олімпіаді в Атланті-1996, де зібрали почесний врожай з 9 золотих нагород. За 30 років "синьо-жовті" виступили на 15 олімпійських турнірах — 8 зимових та 7 літніх Олімпіадах. Мільйони українців під час телетрансляцій Ігор пережили цілу гаму позитивних і не дуже емоцій, пов'язаних з виступами українців.
Хто став першим олімпійським чемпіоном в історії незалежної України на літніх Олімпіадах?
Які найбільші призові держава Україна сплачувала своїм олімпійським чемпіонам на Іграх?
Хто став наймолодшим олімпійським чемпіоном в історії України?
Яку найбільшу кількість медалей збірна України вигравала за підсумками однієї Олімпіади?
Який був найкращий виступ на Олімпіадах збірної України в командних видах спорту?
Хто з українців вигравав Кубок Вела Баркера — приз, який вручають найтехнічнішому боксеру олімпійського турніру?
На честь якого спортсмена на Олімпіаді вперше пролунав гімн України та було піднято синьо-жовтий прапор?
Хто з народних депутатів України поїде до Парижу як чинний атлет у складі олімпійської збірної?
Які види спорту будуть вперше представлені на Олімпіаді в Парижі 2024?
Хто з українських атлетів за часи незалежності брав участь у найбільшій кількості Олімпіад?