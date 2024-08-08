Що ви знаєте про виступи українців на Олімпіаді? ТЕСТ

39-річна олімпійська чемпіонка Олена Костевич їде на свою шосту Олімпіаду (!). В активі Олені, крім олімпійського золота в Афінах-2004, ще три олімпійські бронзові нагороди, які вона завоювала в Лондоні-2012 та Токіо-2020. Також українка брала участь в Олімпіадах в Пекіні-2008 та Ріо-де Жанейро-2016.





33-річна олімпійська чемпіонка Ольга Харлан їде на свою п’яту Олімпіаду. В Пекіні-2008 17-річна Ольга виграла олімпійське “золото” в командному заліку. В Лондоні-2012 - бронзову нагороду в особистій першості. В Ріо-де Жанейро-2016 - срібну медаль в командних змаганнях та бронзову в особистих. І тільки з Токіо-2020 Харлан не привезла нагород.





Олімпійський чемпіон Микола Мильчев (стендова стрельба) взяв участь в 4 літніх Олімпійських іграх — у Сіднеї-2000, де виграв золоту медаль, Афінах-2004, Пекіні-2008 та Ріо-де Жанейро-2016.





Наталія Якушенко (санний спорт) брала участь в 5 зимових Олімпіадах (Альбервіль-1992, Ліллехаммер-1994, Нагано-1998, Турин-2006, Ванкувер-2010), але під час першої для себе Олімпіади киянка виступала ще за Об’єднану команду, а не збірну України.