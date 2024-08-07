Тренувалася до 7 місяця вагітності та через 5 днів після пологів: Анна "Stefani" Пономаренко представить Україну на Олімпіаді в дисципліні брейк-данс

Анна Пономаренко зі псевдонімом Stefanі представить Україну на Олімпійських іграх у Парижі в дисципліні брейк-данс.

За результатами весняного турніру у 2023 році були відібрані найкращі брейкдансери на Європейські ігри у Кракові, де Stefani зупинилася за крок від золотої медалі. Спортсменка має ліцензію на Олімпійську кваліфікаційну серію. Золота медаль у Кракові гарантувала участь у Парижі-2024, де цей вид спорту представлено вперше.

Анна родом із Харкова, але зараз проживає в Лондоні. Брейкінгом почала займатися у віці 15 років і відтоді стала визнаною у світі брейк-танцівницею.

Анна одружена, чоловіка звуть Денис Жеребко, з котрим вони разом уже понад 10 років. Обранець Stefani також веде активний спосіб життя. Денис займається велоспортом, а саме виконує неймовірні трюки разом зі своїм двоколісним напарником. Подружжя виховує донечку Мілану.

Що цікаво, Анна не покидала спорт навіть під час вагітності. Дівчина відвідувала тренування з брейк-дансу до сьомого місяця, а спортивну залу не залишала взагалі. На п’ятий день після пологів Анна вже знову займалася у спортивній залі. Дівчина не мала жирових відкладень, розтяжок та інших неприємностей, котрі виникають після вагітності. Цим усім дівчина завдячує саме спорту, котрий підтримував її протягом 9 місяців.

Найбільшою підтримкою для спортсменки є її чоловік та бабуся, котру вона забрала до Лондона. У своєму інтерв’ю дівчина розповідала, що головною мотивацією для неї є донька Мілана. Анна має жагу перемагати ще і ще, аби потім розповідати про це дитині, а якщо Stefani не здобуває тріумфального першого місця, то світ, як раніше, не руйнується, адже найцінніше у своєму житті вона вже має.

Пономаренко також зазначила в одному зі своїх інтерв’ю, що немає жодних хвилювань з приводу виступів на Олімпіаді.

Я взагалі не з тих людей, які переймаються змаганнями. Але переживання перед останніми двома відборами на Олімпіаду були. Коли я начебто була спокійна, хоч і розуміла, що є величезний психологічний тиск через бажання потрапити на Олімпіаду. До того ж, є усвідомлення того, що місць не так вже й багато і що це єдиний шанс потрапити на перші Ігри в нашому виді спорту.

Звичайно, я на підсвідомому рівні дуже боялася туди не потрапити, тому я не змогла повністю розслабитись, не була повністю впевнена, і результат вийшов не такий, як я зазвичай показую. Але вже потрапивши на Олімпіаду, знаю, що я цього гідна. Тепер мені потрібно працювати над психологічним станом, щоб досягти результату.

Додамо, на літніх Олімпійських іграх у Парижі турнір з брейкінгу проходитиме в урбан-містечку на площі Згоди у центрі столиці Франції.

Україну представлятимуть: Катерина Павленко (B-girl Kate), Анна Пономаренко (B-girl Stefani) та Олег Кузнєцов (B-boy Kuzya). Змагання з брейкінгу відбудуться протягом двох днів – 9 та 10 серпня.