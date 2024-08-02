Паризькі замітки: "На Євро-2012 в Києві атмосфера була яскравіше, ніж на Олімпіаді-2024"

Похід на Stade de France змусив позаздрити Франції та подарував цікаву історію про Андрія Шевченка, який у липні 2009 року зіграв за… молодіжну збірну Казахстану.

Сьогодні о 9-й ранку я вже вийшов з метро в напрямку Stade de France, де проходили олімпійські легкоатлетичні змагання. Величезний потік людей змусив пригадати найважливіші домашні матчі збірної України або поєдинки Динамо в Лізі чемпіонів, які збирали аншлаги на НСК Олімпійському. Різниця була лише в тому, що в Парижі фани йшли на кваліфікаційні старти з легкої атлетики. І не після роботи, а замість.

Paris 2024 і The Olympic Games

Stade de France — найбільший стадіон Франції, який на футбольних матчах уміщує 80 698 глядачів, а на змаганнях з легкої атлетики — 77 083. Атмосфера навіть під час кваліфікаційних змагань — космічна. На нашому НСК Олімпійський під час міжнародних матчів таку бачив буквально пару разів.

Стад де Франс Getty Images

На прес трибунах працюють сотні журналістів. Масштаби вражають.

Поруч підсів представник казахського телеканалу 24 Анвар Абдрахманов. Привітався українською і попросив дозволу перейти на російську. На момент нашої розмови збірна Казахстану завоювала 3 медалі, Україна — 2. Анвар зізнався, що в Казахстані розраховують на 7-8 олімпійських нагород, які сподіваються вибороти в боротьбі, боксі та спортивній гімнастиці. У Парижі в складі Казахстану в легкоатлетичних змаганнях беруть участь дві натуралізовані кенійки, але вони не є реальними претендентками на олімпійські медалі.

Для Анвара профільний спорт — футбол, тож мова заходить про нього.

"У Казахстані вболівали за збірну України на Євро-2024, — розповідає Абдрахманов. — Були розчаровані провалом Довбика, адже очікували від українця забитих голів. У Франції теж стежив за олімпійською збірною України, але підопічні Руслана Ротаня не вразили".

Анвар пригадує, як 15 років тому на відкриття 30-тисячного футбольного стадіону в Астані чинний президент УАФ, а тоді нападник Челсі Андрій Шевченко в товариському матчі несподівано зіграв за… молодіжну збірну Казахстану (в парі з Кахою Каладзе), а команда-суперниця, місцевий Локомотив була посилена турками Хаканом Шукюром і Хасаном Шашем, також за залізничників тоді грав Максим Шацьких.

"Приїзд Шевченко тоді був справжньою подією для нас", — не приховує колега.

І тут казахстанський журналіст несподівано дивує своїми враженнями від Олімпійських ігор в Парижі.

"У центрі ще відчувається свято, а коли вийдеш трохи далі — не дуже. Атмосфера на Євро-2012 в Україні й Польщі мені сподобалася більше. Я був тоді в обох країнах, у Києві та Варшаві було яскравіше, ніж в Парижі".

Колега з Казахстану демонструє непогане знання українських олімпійців, вільно оперуючи прізвищами Світоліної, Магучіх, Білодід.

Наостанок запитує:

"А чому Хижняк такий кволий? Вже вік? Я пам’ятаю, як на чемпіонат світу-2017 в Німеччині він виносив всіх в одні ворота і в підсумку його було визнано найкращим боксером турніру. Подивився бої українця в Парижі — не вражає".

Я лише здвигнув плечима, побажав успіху казахстанським спортсменам і вирушив на бокс. На бій Хижняка.

Замість післямови

Українські легкоатлети добре розпочали свій турнірний шлях у Парижі. Наші медальні надії Михайло Кохан, Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук без проблем опанували кваліфікаційні спроби та змагатимуться у фіналі.