Паризькі замітки: "На Євро-2012 в Києві атмосфера була яскравіше, ніж на Олімпіаді-2024"
Похід на Stade de France змусив позаздрити Франції та подарував цікаву історію про Андрія Шевченка, який у липні 2009 року зіграв за… молодіжну збірну Казахстану.
Сьогодні о 9-й ранку я вже вийшов з метро в напрямку Stade de France, де проходили олімпійські легкоатлетичні змагання. Величезний потік людей змусив пригадати найважливіші домашні матчі збірної України або поєдинки Динамо в Лізі чемпіонів, які збирали аншлаги на НСК Олімпійському. Різниця була лише в тому, що в Парижі фани йшли на кваліфікаційні старти з легкої атлетики. І не після роботи, а замість.
Stade de France — найбільший стадіон Франції, який на футбольних матчах уміщує 80 698 глядачів, а на змаганнях з легкої атлетики — 77 083. Атмосфера навіть під час кваліфікаційних змагань — космічна. На нашому НСК Олімпійський під час міжнародних матчів таку бачив буквально пару разів.
На прес трибунах працюють сотні журналістів. Масштаби вражають.
Поруч підсів представник казахського телеканалу 24 Анвар Абдрахманов. Привітався українською і попросив дозволу перейти на російську. На момент нашої розмови збірна Казахстану завоювала 3 медалі, Україна — 2. Анвар зізнався, що в Казахстані розраховують на 7-8 олімпійських нагород, які сподіваються вибороти в боротьбі, боксі та спортивній гімнастиці. У Парижі в складі Казахстану в легкоатлетичних змаганнях беруть участь дві натуралізовані кенійки, але вони не є реальними претендентками на олімпійські медалі.
Для Анвара профільний спорт — футбол, тож мова заходить про нього.
"У Казахстані вболівали за збірну України на Євро-2024, — розповідає Абдрахманов. — Були розчаровані провалом Довбика, адже очікували від українця забитих голів. У Франції теж стежив за олімпійською збірною України, але підопічні Руслана Ротаня не вразили".
Анвар пригадує, як 15 років тому на відкриття 30-тисячного футбольного стадіону в Астані чинний президент УАФ, а тоді нападник Челсі Андрій Шевченко в товариському матчі несподівано зіграв за… молодіжну збірну Казахстану (в парі з Кахою Каладзе), а команда-суперниця, місцевий Локомотив була посилена турками Хаканом Шукюром і Хасаном Шашем, також за залізничників тоді грав Максим Шацьких.
"Приїзд Шевченко тоді був справжньою подією для нас", — не приховує колега.
І тут казахстанський журналіст несподівано дивує своїми враженнями від Олімпійських ігор в Парижі.
"У центрі ще відчувається свято, а коли вийдеш трохи далі — не дуже. Атмосфера на Євро-2012 в Україні й Польщі мені сподобалася більше. Я був тоді в обох країнах, у Києві та Варшаві було яскравіше, ніж в Парижі".
Колега з Казахстану демонструє непогане знання українських олімпійців, вільно оперуючи прізвищами Світоліної, Магучіх, Білодід.
Наостанок запитує:
"А чому Хижняк такий кволий? Вже вік? Я пам’ятаю, як на чемпіонат світу-2017 в Німеччині він виносив всіх в одні ворота і в підсумку його було визнано найкращим боксером турніру. Подивився бої українця в Парижі — не вражає".
Я лише здвигнув плечима, побажав успіху казахстанським спортсменам і вирушив на бокс. На бій Хижняка.
Замість післямови
Українські легкоатлети добре розпочали свій турнірний шлях у Парижі. Наші медальні надії Михайло Кохан, Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук без проблем опанували кваліфікаційні спроби та змагатимуться у фіналі.