Українські браття: один тренує збірну Німеччини, другий — Латвію, а їхні дружини були лідерами вітчизняного фігурного катання

Під час перебування в олімпійському селищі автор цих рядків вирішив трохи покататися на велосипеді. Цю опцію організатори для представників офіційних делегацій та відвідувачів селища зробили безкоштовною. Вільні велосипеди стояли на зупинках вздовж дороги. Повз мене проїжджав чоловік у формі збірної Німеччині. Неочікувано привітався. Почали розмову, в ході якої з’ясувалося, що це Андрій Єфременко, який свого часу виступав за збірну України з сучасного п’ятиборства.

Зараз Андрій працює головним тренером у збірній Німеччини. Дружина Єфременка — відома українська фігуристка, учасниця чотирьох зимових Олімпіад Олена Ляшенко. Олена протягом багатьох років була лідером українського жіночого одиночного катання.

Рідний брат Андрія — дворазовий чемпіон світу серед юніорів з сучасного п’ятиборства у складі збірної України Михайло Єфременко. Михайло з 2004 року працює тренером у збірній Латвії, а його дружиною є Галина Єфременко (дівоче прізвище Маняченко) — триразова чемпіонка України, дворазова учасниця Олімпійських ігор з… фігурного катання.

Спортивну династію родини Єфременків продовжує 17-річний син Андрія та Олени Платон, який виступає за збірну Німеччини (U-19) і молодші діти Андрія та Михайла, які вибрали фігурне катання та хокей.

Андрій Єфременко: від України до Німеччини

Вже шість років Андрій очолює чоловічу збірну Німеччини. В Парижі двоє підопічних Єфременко вийшли до фіналу. До цього Андрій протягом чотирьох років (2013-2017) працював в збірній Чехії. Ще у 2009 році киянина запросили працювати тренером в Чехію. Перший час він жив на дві країни — три тижні на роботі в Празі, тиждень у Києві з родиною.

У 2010 році Андрій з Оленою і сином Платоном переїхали до чеської столиці. Дружина влаштувалася працювати тренером в Празі та Кладно, а два роки тому відкрила власний клуб в Карлових Варах. Свою тренерську кар’єру Олена Ляшенко починала ще в Києві. Зараз вона вже має чималі успіхи. НОК Чехії визнав Олену найкращим тренером молоді. Клуб Ляшенко є найуспішнішим в країні — лідирує за кількістю медалей національного рівня.

У Олени з Андрієм троє дітей. І якщо старший Платон пішов слідами батька, то 12-річні Мирон і Гордій вибрали фігурне катання і є кращими в Чехії у своїй віковій категорії. Зараз головна проблема родини схожа на сотні тисяч українських сімей під час повномасштабної війни — вони живуть на дві країни.

Андрій з Платоном вже 6 років мешкають у Берліні, Олена з Мироном та Гордієм — в Карлових Варах. Єфременко старається кожен тиждень їздити в Чехію, щоб побачити дружину і молодших дітей. Планують, щоб в майбутньому родина знов об'єдналася і почала жити разом. У Андрія незабаром закінчується контракт з німецької федерацією сучасного п’ятиборства і він буде вирішувати, що робити далі.

Михайло Єфременко: з України до Латвії

Дворазовий чемпіон світу з сучасного п’ятиборства серед юніорів у складі збірної України Михайло Єфременко є хрещеником олімпійського чемпіона Мюнхену-1972 з п’ятиборства Бориса Онищенка. Паралельно киянин виступав на турнірах з фехтування.

Михайло поїхав до Латвії напередодні Олімпіади в Афінах-2004, допомагав у підготовці місцевих спортсменів. А у 2006 році успішно склав іспит на знання латвійської мови та отримав паспорт громадянина Латвії. Вже багато років Михайло працює тренером в збірній Латвії з сучасного п’ятиборства. Паралельно займає посаду віцепрезидента Федерації фехтування Латвії.

Його дружина Галина (дівоче прізвище Маняченко) відкрила свій клуб з фігурного катання в Юрмалі. Як і Андрій з Оленою, Михайло з Галиною мають трьох дітей. Старша донька 17-річна Жасмін була провідною фігуристкою серед свого віку в Латвії, але нещодавно закінчила активну кар’єру і зараз допомагає мамі в ролі другого тренера. 10-річний Андріан грає в хокей, а молодшому Леону тільки 2 роки, тож зі своїм спортивним хобі він визначиться трохи пізніше.

Горбачук: шлях з України до Японії

Приклад родин Єфременків, які успішно реалізують себе як тренери в інших країнах — яскравий, але зовсім не поодинокий. Чемпіон Європи-2001 у командній першості з фехтування (шпага) харків’янин Олександр Горбачук після завершення активної кар’єри отримав пропозицію від Федерації фехтування Японії. Очолив чоловічу збірну цієї країни на домашній для японців Олімпіаді в Токіо-2020.

В підсумку Японія, яка не вважалася фаворитом (отримала останній 9-й номер посіву), сенсаційно перемогла в командній першості. Причому в фіналі підопічні українця Горбачука обіграли "нейтралів" з ОКР 45:36. В Парижі-2024 збірна Японії знов дійшла до фіналу, де мінімально поступилася (25:26) команді Угорщині.

Додамо, що в збірній Литви з фехтування на Олімпіаді в Парижі-2024 працював ще один український тренер, представник Закарпаття Сергій Горецький.

Максим Розенко, Чемпіон з Парижа

Відповідальний редактор — Микола Дендак