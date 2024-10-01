Зірка Ліги ляпасів після невдалого тренування залишилася без грудних імплантів

Зірка Power Slap Шина Батторі отримала дивну травму, яка змусила її видалити грудні імплантати.

32-річна Франциска Сабо (справжнє ім'я спортсменки) зупилина не деякий час свою карʼєру у хайповому шоу через нещасний випадок під час тренування. У жінки був "повністю зруйнований" правий імплант, через що було терміново прийняте рішення видалити їх.

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Через це, як наголошує сама Батторі, вона залишилася "без грудей". Також бійчиня вирішила, що поки займається спортивною кар'єрою, то жодних імплантів ставити не буде.

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Нагадаємо, Шина стала популярною у листопаді минулого року під час першого офіційного жіночого поєдинку в змаганнях Power Slap проти Крістін Вольмаранс.

Зазначимо, що Батторі у минулому професійно займалася бодібілдингом, виступаючи на різних змаганнях. Найближчі декілька років жінка планує присвятити Лізі ляпасів.