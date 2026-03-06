Як легенда українського хокею переміг онкологічне захворювання

53-річному олімпійському чемпіону Олексію Житнику спорт допоміг вчасно виявити хворобу

Останні 2,5 роки легендарний в минулому хокеїст, а зараз голова правління громадської організації ХК Сокіл Київ Олексій Житник боровся з важкою хворобою. І переміг онкологію.

Але, як уточнює Олексій, "зазвичай такі перемоги мають тимчасовий характер, тож в будь-якому випадку за протоколом доведеться ще пройти декілька хіміотерапій".

"У серпні 2023 року бігав крос, – пригадує в розмові з Чемпіоном передісторію хвороби Олексій Житник. – Була спека. Після кросу зайшов до туалету – з сечею пішла кров. Як потім виявилося, луснув онкологічний наросток. Доктор Юрій Вітрук потім сказав, мовляв, добре, що ти звернувся за допомогою вчасно. Якби запустив хворобу, наслідки могли бути набагато гіршими. Я пройшов обстеження, поставили діагноз: онкологія в сечовому міхурі. Гістологічне дослідження усе підтвердило. Причому онкологія мала статус агресивної. Лікар сказав, що потрібно операція, яка називається ТУР (трансуретральна резекція) сечового міхура. Пройшов першу операцію, а потім 6-тижневу хіміотерапію – заливали міхур рідиною хімічного складу. Не дуже приємні відчуття".

Після першої операції гістологія показала, що проблему до кінця не вирішено. Житнику довелося пройти друге, а потім третє і четверте хірургічне втручання. На якомусь етапі це почало нагадувати біг по колу. У підсумку лікування зайняло 2,5 роки.

"Завжди старався стежити за своїм здоров'ям, – запевняє ексхокеїст. – Регулярно обстежувався по кардіо, нирках, печінці. Але про сечовий міхур взагалі не думав. Зараз самопочуття покращилось. Продовжую мешкати в Києві, навіть граю в хокей за ветеранську команду".

Олексій Житник (зліва) та Домінік Гашек під час символічного вкидання Олексій Житник

Нагадаємо, що Житник вже в 17 років почав виступати в основному складі київського Сокола, а з 1992 по 2008 роки провів в НХЛ, де зіграв 1085 матчів та двічі брав участь в Матчі усіх зірок НХЛ (1999, 2002).

Під час Олімпійських ігор в Мілані-Кортіна-2026 олімпійский чемпіон Альбервіля-1992 уважно стежив за хокейним турніром.

"Було цікаво стежити за Канадою, Словаччиною та США, – зізнається Олексій. – З президентом Словацького союзу хокею з шайбою Мирославом Шатаном ми разом виступали за Баффало Сейбрз. Звісно, після тривалої паузи було цікаво подивитися на представників НХЛ у збірних США та Канади. Проти Кросбі я, до речі, ще встиг пограти в НХЛ".

Довідка Чемпіона:

Олексій Житник народився 10 жовтня 1972 року в Києві.

Грав за команди: Сокол Київ (1989-1991), ЦСКА (1991-92), Лос-Анджелес Кінгз (1992-95), Баффало Сейбрз (1995-2004), Нью-Йорк Айлендерс (2005-06), Філадельфія Флаєрз (2006-07), Атланта Трешерс (2007-08).

Провів у НХЛ 1085 матчів.

Олімпійський чемпіон 1992 року у складі збірної СНД.

Зараз – голова правління ГО ХК Сокіл Київ.

Максим Розенко, Чемпіон