Чемпіони уникли сорому, червоні картки під ялинку: найцікавіше про 9-й тур Екстра-ліги

Перед тим, як зайнятися різдвяними та новорічними клопотами, команди футзальної Екстра-ліги минулими вихідними провели матчі 9-го туру, але не всі гравці зможуть насолоджуватися святами в максимальному обсязі. В суботу цього тижня Соколу та ХІТу потрібно дограти гру, яка в них зависла ще з другого туру, з жовтня, коли кияни грали в Лізі чемпіонів. Своєю чергою, SkyUp Futsal та Любарт домовилися зіграти до Нового року свою гру наступного туру, яка мала б відбутися 4 січня, , і вона запланована також на 28 грудня. От хто може розвантажитися від футзалу взагалі на тривалий термін, так це гравці in.IT та Сухої Балки, які ще заздалегідь свою гру з 4 січня перенесли на 13 грудня, і тепер найближчі матчі їх очікують аж 11 січня.

Саме це перенесення стало причиною того, що огляд матчів Екстра-ліги буде трошки розширеним, адже в зоні уваги будуть не традиційні шість матчів, а сім. Гру у Львові між in.IT та Сухою Балкою можна було б і пропустити, але вона на диво вийшла дуже насиченою різними подіями, повз які не можна було пройти, а про головну з них навіть буде окрема номінація.

В огляді матчів восьмого туру відмічалося, що його головною особливістю став потужний виступ команд, які грали на виїзді і виграли чотири гри з шести, і це були Aurora Team, Сокіл, Суха Балка та ХІТ. За календарем дев’ятого туру ці чотири команди грали вдома і по повній скористалися перевагою рідних стін. Найбільше вони допомагали Aurora Team, яка на класі розібралася з Кардиналом-Рівне – 6:3. Складніше було Соколу в грі зі SkyUp Futsal, але хмельничанам вистачило майстерності, щоб перевагу в три м’ячі, яку вони мали після першого тайму, довести до перемоги 4:2. Ледь не сів в калюжу ХІТ, який в грі проти Athletic Futsal серйозно взявся за справу тільки тоді, коли півень почав клювати понижче спини, в другому таймі за рахунку 0:3. В підсумку чемпіони України виграли 5:4, але нерви своїм вболівальникам полоскотали.

Перемогу ж Сухої Балки 3:1 над Ураганом дехто записав до сенсації, але якщо розумітися на реальному стані справ в івано-франківській команді, то такий результат має сприйматися спокійно. В Урагані пройшла серйозна реорганізація, на його чолі стоїть недосвідчений тренер, спільні помилки гравців і того ж тренера і призвели до негативного результату. Дві ж команди, які в восьмому турі програли вдома, а це львівські in.IT та Енергія, за межами міста Лева в дев’ятому турі зіграли вдало, перемігши відповідно МСК Харків (4:3) та Любарт (4:1).

Суха Балка – Ураган

Тож, в нашому огляді сім матчів, кожний з них не був прохідним з тотальним домінуванням однієї команди, а які ж цікаві фішки були в центрі уваги або, навпаки, могли пройти повз увагу вболівальників, про це далі.

Гра з 2025 року

Перед тим, як перейти до матчів 9-го туру, просто неможливо оминути гру, яка б мала відбутися на початку Нового, 2025 року в рамках 10-го туру, але in.IT та Суха Балка домовилися її зіграти в середині вікна для матчів кваліфікації ЧЄ-2026. За тиждень до неї з посади головного тренера in.IT самоусунувся Андрій Федюк, який після поразок від Athletic Futsal та ХІТа вилив чимало бруду на гравців, які були в його розпорядженні: "вони психологічно не готові виконувати завдання про вісімку", "брак професіоналізму як потрібно ставитися до справи", "в команди немає ні душі, ні серця, ні мужності, маленька кількість людей, в яких є характер, які хочуть за щось боротися", "велика кількість людей тече за течією".

І треба ж було так статися! Варто було Андрію Федюку залишити свою посаду, як до "айтішників" прийшла перша перемога. У гравців з’явилися всі необхідні якості, які дозволили їм в грі з Сухою Балкою здобути три очки. Нехай перемога і не була впевненою за результатом 5:4, але гра в in.IT була такою, особливо в першому таймі, що підсумок гри ніхто нелогічним не зможе назвати.

Гра туру

Чи була перемога над Сухою Балкою випадковою, одноразовим наслідком емоційного сплеску, який відбувся у "айтішників" після відходу Федюка, мала показати гра в Полтаві проти МСК Харків. І саме цій грі віддамо перевагу в номінації "гра туру". Все пояснюється дуже просто. Матчам команд, які бовтаються в низах турнірної таблиці, апріорі не приділяється багато уваги, іноді дарма, і в цьому ж конкретному випадку обійти гру між командами Харкова і Львова видається недоцільним. Якщо для команд з верхньої частини турнірної таблиці питання участі в плей-офф навіть не обговорюється, і вони ведуть суперечку за вигіднішу позицію перед стартом ігор на виліт, то для таких команд, як МСК Харків, In.IT, та й того ж Любарту, вже прямо зараз кожна гра як остання.

Попри свій статус аутсайдерів, команди Василя Сухомлинова та Олега Галамаги видали цілком гідне привабливе видовище. В першій половині першого тайму "містяни" створили моментів на пів десятка голів, але забили лише одного разу, а після того, як пропустили вперше після помилки свого ж воротаря та диво-удару Владислава Константінова, дещо поплили й напомилялися ще на два м’ячі. Другий тайм для харків’ян перетворився на гонитву за втраченим, кінцівка ж гри взагалі була вогняною. Тут вам і красиві голи після стандартів, і м’ячі у порожні, влучання "айтішників" в штангу, яке майже одразу ж призвело до вилучення Константінова. І, як апогей, нереалізований Дмитром Крюковим на останній хвилині дабл-пенальті, а його командою – чисельна більшість "4 на 3".

Підсумок: для МСК Харків плейоф і дійсно навіть зараз виглядає дуже примарним, а от in.IT, який з Андрієм Федюком був у безнадійній прірві, від зони плей-офф відділяє всього п’ять очок. На дистанції, коли попереду ще ціле коло, таке відставання ліквідувати цілком можливо.

Камбек туру

Як так сталося, через які причини, мегадосвідчені гравці, які грають у футболках ХІТа, догралися до того, що після 23-х хвилин гри "горіли" дебютанту Екстра-ліги 0:3, це внутрішня кухня чемпіонів України й з цим буде розбиратися головний тренер Олег Лук’яненко. Легше всього все списати на недооцінку, може й так, а може в такого колапсу інші глибинні корені. Покотити ситуацію у зворотному напрямку ХІТ зміг, починаючи з 27-ї хвилини, коли розмочив рахунок. Коли ж грати залишалося 2:39, на табло вже світилося 5:3 на користь столичної команди. Тобто, щоб поставити Athletic Futsal на коліна, ХІТу знадобилося трохи понад десять хвилин.

Відома істина, що в футбол команда грає так, як їй дозволяє суперник. Чому, маючи 3:0, гравці Athletic Futsal просто злякалися своєї переваги й дозволяли ХІТу робити на майданчику все, що заманеться, це вже головний біль тренера дніпрян Олександра Кабаненка. Як гравець, він з неймовірним досвідом, як тренер, ще тільки рухається вперед, і якщо разом з гравцями знайде природу того страху, який призвів до болісної поразки, то наступного разу Athletic Futsal своє вже не віддасть.

Гол туру

Жодна з команд не пішла з майданчика без голу в дев’ятому турі, і загалом арбітри фіксували взяття воріт 40 разів. Це повторення результативності сьомого туру і третій показник цього сезону, який поступається тільки восьмому туру (46 м’ячів) і п’ятому туру (44 м’ячі). За такого багатого вибору, на жаль, не сталося такого голу, який на "гол туру" тягнув би беззаперечно. Так, як це було в восьмому турі, в якому шедевральний м’яч "а-ля ван Бастен" забив гравець МСК Харків Кирило Братенко.

Після деяких коливань було прийняте рішення "голом туру" визнати чи не найкурйозніший (або найкумедніший) м’яч, який був забитий в грі в Полтаві. На 10-й хвилині гри голкіпер МСК Харків Микита Поддубний, далеко вийшовши з воріт, так недолуго вдарив м’яч вперед, що той прилетів на ногу Владиславу Константінову, який метрів з 30-ти по високій дузі спрямував шкіряну кулю під поперечину протилежних воріт.

Такий гол – це ілюстрація, як взагалі не повинен діяти воротар, коли залишає свої ворота, плюс певна майстерність гравця in.IT, який миттєво оцінив ситуацію, прийняв рішення і бездоганно перетворив його в забитий м’яч.

Диво-дебютант

На жаль, напевне не можна стверджувати, чи те, що зробив гравець in.IT Максим Боднар, є рекордним досягненням за всю історію чемпіонатів України, але його дебют в Екстра-лізі виявився просто неймовірним. 18-річний гравець не грав в жодному з восьми попередніх матчів in.IT, а свій шанс вийти на майданчик в матчі Екстра-ліги отримав лише після відставки Андрія Федюка. В.о. головного тренера "айтішників" Олег Галамага сміливо довірив місце Максиму в першій четвірці, і коли від початку гри пройшло 93 секунди, Боднар відзначився ефектним забитим м’ячем.

Не можна виключати, що, можливо, більш ніж за 30-річну історію футзальних чемпіонатів і був випадок, коли гравець-дебютант забивав ще швидше, але унікальність досягнення Максима Боднара і є саме в тому, що він це зробив не в першій грі сезону, а тоді, коли чемпіонат вже набрав обертів. Для широкого загалу футзальних вболівальників до свого дебюту Боднар був абсолютно невідомою персоною, маючи досвід менше десятка матчів, зіграних в Першій футзальній лізі в попередньому і поточному сезонах.

Швидкострільність туру

Аж з п’ятого туру в нас не було нагоди поговорити про швидкі голи, якими вважаються такі, що забиваються на першій хвилині. Така статистика цікава з погляду того, як повільно команди Екстра-ліги входять в гру, не користуючись нагодою одразу поставити суперника в незручне становище, зламавши йому план на гру. У дев’ятому турі таких м’ячів було два, і що характерно, що обидві команди, які забили швидко, в підсумку святкували перемоги.

Першим у турі це зробив гравець Сухої Балки Денис Зеленкевич, який вчасно відгукнуся на передачу Дмитра Бабілова, вийшов на ударну позицію і пробив. Сам по собі удар не був з розряду таких, що не беруться, але голкіпер Урагану Олег Гордієвич не завадив м’ячу залетіти до сітки. Табло встигло відрахувати лише 41 секунду.

На три секунди менше знадобилося Aurora Team, щоб вийти вперед в грі з Кардиналом-Рівне. Гол вийшов абсолютно типовим для команди Євгена Задорожного, чимало гравців якої здатні вразити ворота з будь-якої відстані: дальній удар, відскок, добивання, гол. Саме за такою схемою Максим Малиновський і відкрив рахунок на 38-й секунді. Почався гол з удару Юрія Сагайдачного, воротар Дмитро Дяченко відбив м’яч на свого колишнього одноклубника Малиновського, який розстріляв дев’ятку, а далі, як зараз модно, показово не святкував забитий м’яч.

Рейтинг "швидких м’ячів" після голів Дениса Зеленкевича і Максима Малиновського прийняв такий вигляд:

17 секунда – Михайло Грицина (Енергія), 5 тур, гра МСК Харків – Енергія 33 секунда – Олександр Басич (Кардинал-Рівне), 5 тур, гра in.IT – Кардинал-Рівне 38 секунда – Максим Малиновський (Aurora Team), 9 тур, гра Aurora Team – "Кардинал-Рівне" 41 секунда – Денис Зеленкевич (Суха Балка), 9 тур, гра Суха Балка – Ураган 45 секунда – Дмитро Романюк (Любарт), 2 тур, гра Любарт – in.IT.

Класичний хет-трик туру

Вагомий внесок в камбек ХІТа в грі з Athletic Futsal зробив найдосвідченіший гравець столичного клубу Сергій Журба. 37-річний гравець ніколи не ходив в провідних бомбардирах, без нього важко уявити харківський Локомотив його золотих часів і збірну України десятих років. Але "свої" 10-15 м’ячів за сезон в ті роки Журба забивав стабільно. Те, що він ще в повному порядку, Сергій продемонстрував в дев’ятому турі, забивши три м’ячі, які фактично і принесли перемогу ХІТу. Вони для команди були за ліком третім, четвертим та п’ятим, а в сукупності з тим, що всі три м’ячі були забиті в одному таймі, то є підстави назвати хет-трик Сергія Журби класичним. Це тоді, коли м’ячі гравець забиває поспіль і в одному таймі.

Один класичний хет-трик нещодавно вже був цього сезону у виконанні Ростислава Семенченка в грі сьомого туру проти Енергії. Хет-трик Сергія Журби став ювілейним, десятим цього сезону в Екстра-лізі, і цікаво, що жодному з гравців не вдавалося оформити три м’ячі в грі двічі, але Сергій у своєму ХІТі став третім гравцем, після Євгенія Жука й Олександра Педяша, якому підкорилося таке досягнення.

Пенальті туру

Лише один до ювілею залишився бути призначеним пенальті після того покарання, яке арбітр Антон Ноєв виніс Кардиналу-Рівне за те, що Михайло Волянюк тримав руками в штрафному майданчику гравця Aurora Team Юрія Сагайдачного. Відверто, це порушення не одразу вдалося розгледіти, для цього знадобилося запустити трансляцію гри зі швидкістю 0,25, і перегляд підтвердив, що так, Волянюк якось дуже наполегливо тримав в обіймах Сагайдачного, який до останнього намагався звільнитися від них і таки пробив по м’ячу.

У великому футболі частенько на кутовому чи стандарті з два десятки гравців борються в штрафному майданчику за позицію, хтось буває впаде, і арбітр навіть і не помічає це. Але ВАР існує недарма, і з його допомогою з’ясовується, що дійсно, хтось когось притримав в обіймах і завадив дістатися до м’яча. Але то в футболі, а в футзалі моментів, коли такі відбуваються "обіймашки", буває за гру до десятка, втім, подібний пенальті призначений вперше. Він настільки унікальний, що не пригадується, щоб так карали команду і гравця хоча б раз за останні два-три сезони.

Втім, формально арбітр абсолютно правий – підстави для пенальті були, і всі претензії Михайло Волянюк може пред'являти виключно собі. Щодо Юрія Сагайдачного, то він скористався шансом забити й збільшити перевагу своєї команди до 2:0.

Aurora Team вперше в сезоні отримала право на шестиметровий, а от у ворота Кардиналу-Рівне пенальті пробивалися двічі, і обидва вони реалізовані. Загалом же це був сьомий забитий пенальті з дев’яти, які призначалися цього сезону.

Дабл-пенальті туру

Кількість призначених в сезоні дабл-пенальті після матчів дев’ятого туру сягнула вже двадцяти. Тричі у двох іграх арбітри фіксували шості фоли, і двічі це було в Хмельницькому в грі між Соколом та SkyUp Futsal. В першому таймі "авіатори" перевершили ліміт в п’ять фолів, і на 18-й хвилині шанс відзначитися отримав Даніїл Чижик. Цей гравець відомий гарно поставленим потужним ударом, але в дуелі з Іллею Бакінським вирішив бити не на силу, а на техніку, і в підсумку просто не влучив у ворота.

Рівно через 20 хвилин ігрового часу вже Сокіл сфолив вшосте, та ще й Микола Сохорук зробив це в дев’яти метрах від воріт, чим полегшив Олександру Ліферу його завдання. Воротар Сокола Ярослав Кожуховський прагнув діяти по м’ячу, але відстань і сила удару були такими, що воротарю трішечки забракло реакції, щоб виручити свою команду.

Дабл-пенальті в грі МСК Харків та in.IT взагалі був кульмінацією гри й вирішував розподіл очок між аутсайдерами Екстра-ліги. За рахунку 3:4 харків’яни отримали реальний шанс на порятунок, тут доречним буде пригадати, що в восьмому туру "містяни" пробивали "десятку", і Кирило Хахілєв виконав її бездоганно. В грі з "айтішниками" до м’яча пішов Дмитро Крюков, який цього сезону вже забивав 10-тиметровий, але Андрія Пітулю йому переграти не вдалося.

Як результат, розподілу очок не відбулося, і комплект з трьох залікових пунктів поїхав з Полтави до Львова.

Щодо статистики 10-тиметрових, то з 20-ти забиті були сім, і це 35% реалізації.

Воротар-голеадор

Голкіпер Сухої Балки Дмитро Бутов став шостим воротарем, якому цього сезону вдалося вразити ворота суперника. В кінці першого тайму, на 17-й хвилині, Дмитро по прямій здійснив рейд до воріт in.IT, і скориставшись тим, що його так ніхто і не зустрів, метрів з десяти низовим ударом спрямував м’яча до сітки.

Це сталося за рахунку 4:1 на користь львів’ян, і гол Бутова не дозволив його команді уникнути поразки.

Дмитро Бутов приєднався до списку з п’яти воротарів, які цього сезону забивали по одному разу, а лідером серед воротарів-голеадорів залишається Олександр Сіріцький, на рахунку якого два результативних удари.

Автоголи туру

Чотири рази в семи матчах, які потрапили в цей огляд, гравці вражали власні ворота, і на диво всі ці автоголи поєднує одне – бажання футболіста допомогти своїй команді. Але технічний брак в момент виконання удару призводив до того, що м’яч летів не туди, куди гравцеві хотілося, а у ворота. Голкіпери ж такого перебігу подій не очікували, настільки все стрімко відбувалося, тому виправити помилку свого ж гравця не встигали. Це стосується як автоголу Давида Сидоренка (in.IT) в грі з десятого туру у Львові, так і голів у власні ворота Олександра Ліфера (SkyUp Futsal) в Хмельницькому, Олега Легендзевича (Aurora Team) в Києві та Сергія Журби (ХІТ) в іншій грі, яка проходила в Києві.

Серед чотирьох тільки команда Олександра Ліфера зазнала в дев’ятому турі поразки, і по ньому буде ще одна ремарка. Олександр другий тур поспіль зрізає м’яч у власні ворота, але і другий тур поспіль в тій же грі забиває у ворота суперника "авіаторів". У восьмому турі він розписався у воротах Aurora Team, в дев’ятому – Сокола, і що голи поєднує, що обидва вони були забиті з дабл-пенальті.

За автоголами можна навести ще і таку цікаву статистику. З 12-ти м’ячів "у свої" чотири були на користь Кардиналу-Рівне. По два рази влучно стріляли "по своїх" гравці МСК Харків, Aurora Team та SkyUp Futsal, але тільки Олександр Ліфер робив це двічі.

Червоні картки туру

106 секунд знадобилося гравцеві in.IT Владиславу Сизику, щоб отримати дві жовті карти в грі 10-го туру проти Сухої Балки. Друга з них була після того, як сам же Сизик і обрізався, програвши боротьбу Сергію Топчію, і коли той був близьким, щоб вийти сам на сам з воротарем, Сизик збив Топчія.

Зіграв Сизик в м’яч чи ні, на думку арбітрів – ні, і вони розцінили епізод так, як його побачили. З приводу цього не буде жодних оцінок, а лише одне зауваження. Гравець, в якого вже є жовта карта, просто немає права надалі грати так, щоб створити епізод, який арбітри будуть трактувати не на його корить. До цього відноситься, наприклад, різного плану неспортивна поведінка, а також і те, що зробив Сизик – це гра в підкаті й атака суперника ззаду.

Приблизно такі ж питання і до гравця Сокола Миколи Сохорука, який не дограв гру зі SkyUp Futsal також після двох жовтих карток. Вже маючи одне попередження, на 38-й хвилині Сохорук атакував ноги бразильця Рафіньї ззаду, що мало подвійні наслідки. Перше це вилучення самого гравця Сокола, а друге – уникнути голу хмельничанам не вдалося, оскільки Олександр Ліфер реалізував 10-тиметровий, про що було вище.

А от червона картка Владиславу Константінову була прямою. Саме так арбітри розцінили дії гравця in.IT на завершальній хвилині гри в Полтаві. Після удару по порожнім воротам МСК Харків м’яч влучив в штангу, першим на м’ячі був Роман Господенко, але Константінов дарма пішов в підкат і зрізав суперника. Арбітр Дмитро Дудка думав недовго і показав Константінову пряму червону за небезпечну атаку суперника, і це дві гри дискваліфікації.

До речі, Дмитро Дудка єдиний цього сезону арбітр, який гравцям показував саме пряму червону картку, і в одному з наших попередніх оглядів було конкретне застереження для всіх команд, що за наявності цього арбітра на майданчику червона картка не буде дивиною. В In.IT, мабуть, цього не читали й дарма.

Вилучення Владислава Сизика було в грі з десятого туру, а тур за номер дев’ять став першим, в якому арбітри вилучали більше одного гравця. Загалом же, семеро гравців недограли матчі не за своїм бажанням, і по два рази це були гравці Сокола й in.IT.

Анатолій Подвойський

Відповідальний редактор – Денис Шаховець