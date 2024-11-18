Результативне київське дербі, у Полтаві занадто й не здраво: найцікавіше про п’ятий тур Екстра-ліги

Одразу на чотири зменшилася кількість нулів в турнірній таблиці після матчів п’ятого туру в футзальній Екстра-лізі. Вони між п’ятницею та неділею минулого тижня були розподілені не в рівному співвідношенні: в перший ігровий день туру лише одна гра, проте в суботу бажаючих переглянути футзал наживо очікував винос мозку.

Опівдні одночасно розпочиналися одразу три гри, що унеможливлювало їхній якісний перегляд. Треба було або обирати одну гру, або на моніторі комп’ютера відкривати три вікна, щоб просто відслідковувати процес зміни рахунку.

Для Екстра-ліги такі речі не дивина, і тури, коли матчі рознесені по часу, скоріше випадковість, яка складається сама по собі. І найжахливіше, що такий стан справ влаштовує самі клуби, хоча завдання і обов’язок, щоб цьому покласти край, має бути покладене на ту організація, яка проводить чемпіонат – Асоціацію футзалу України.

Ураган – Athletic Futsal

Яких же нулів позбавилася турнірна таблиця? Перший, повз який не пройшов жоден "диванний експерт", коментарями яких рясніють трансляції на ютуб-каналі АФУ – це перша поразка Сокола. Вона у хмельничан сталася в четвертій офіційній грі, але є така цікава статистика: востаннє команда Романа Ковальчика програвала ще 25 серпня, коли на першому етапі передсезонного "Кубку нескорених" поступилася SkyUp Futsal 1:2. Надалі хмельничани провели 10 товариських і офіційних матчів, серед яких були три гри з провідними клубами Хорватії, і жодного разу не залишали майданчик програвши.

Ще два нулі зникли після нічиєї Сухої Балки та Любарта, яка для команди з Луцька з присмаком гіркоти, адже вона втратила перемогу за лічені хвилини до фінальної сирени. І, нарешті, в п’ятому турі прийшло свято на вулицю рівненського футзалу – Кардинал-Рівне в гостях переміг in.IT, полишивши львівський клуб у статусі єдиної команди в Екстра-лізі, яка не тільки без перемог, але і без очок, бо і зіграти внічию хоча б з будь-ким підопічним Андрія Федюка поки що не під силу, через що в команді цілком можливі суттєві кадрові пертурбації.

Це тільки частина того, чим цікавий був п’ятий тур, а ще більше в нашій традиційній підбірці фішок, які або були в центрі уваги, або, навпаки, могли пройти повз увагу вболівальників. Їх другий тиждень поспіль назбиралося на одиничку більше ніж десять.

Гра туру

Київське дербі ХІТ – SkyUp Futsal не наодинці розглядалося в якості лауреата в цій номінації. Двома годинами раніше в Києві розпочали свою гру Aurora Team та Сокіл, на момент старту п’ятого туру перша та друга команди турнірної таблиці. Але коли вона залишилася позаду, а в дербі пролунала сирена до завершення першого тайму, було очевидним, що підопічні Олега Лук’яненка та Тараса Шпички видають яскравіше видовище.

Aurora Team – Сокіл

В ньому все захоплювало від початку. Авіатори рвонули на десять тисяч як на п’ятсот, і дуже швидко повели 2:0. Далі було те, що частенько буває з різними командами, коли вони грають проти ХІТа і ведуть в рахунку. Це стає неочікуваним для самих суперників чемпіона України, кудись зникає та гра, за рахунок якої здобувалася перевага, і починається колапс. От і SkyUp Futsal його не уникнув. В захисті почався безлад, і майстровитим гравцям ХІТа тільки потрібно було ним скористатися. На перерву команди пішли вже за рахунку 4:2 на користь ХІТа, це вражаючий камбек ще і при нереалізованому Євгенієм Жуком 10-метровому.

В перерві Тарас Шпичка знайшов потрібні слова. Ледь гра відновилася, як перевага ХІТа стала вимірюватися лише одним м’ячем. Тут і проявився командний досвід ХІТа, який не дозволив супернику зробити більше, а згодом п’ятий м’яч чемпіона загасив всі зусилля "авіаторів" в прагненні досягти позитивного результату.

ХІТ – SkyUp Futsal

Погром туру

П’ятий тур розпочався з гри, події в якій різко дисонують з тим, як проходили всі інші матчі туру з обопільними шансами на перемогу. В матчі між МСК Харків та Енергією був зафіксований результат, який Екстра-лігу не красить, мова про 13:3 на користь львів’ян після фінальної сирени. І 16 м’ячів в цій грі це ще далеко від ста відсотків того, що гравці обох команд могли забити. Якби вони це зробили, то рахунок десь 18:9 виглядав би цілком логічним. Вже після гри в футзальних колах пішла гуляти статистика, що МСК Харків провів атак більше, ніж Енергія. Ставитися до неї бажано обережно, але те, що харків’яни загроз воротам Енергії створили набагато більше трьох, це залізний факт.

Якщо в футзалі перемоги з різницею в п’ять м’ячів прийнято вважати розгромом, то "плюс 10" це дещо більше – це якийсь погром чи винос тіла, а ще частенько такий футзал називають знищенням. На щастя, стосовно МСК Харків про це мова не йде, але при тому, що відбувається в харківській команді, її новому тренеру Василю Сухомлинову не позаздриш. А до гравців виникають питання чи потрібний їм такий футзал, чи може зайнятися іншою справою.

МСК Харків – Енергія

Розгромна перемога цього сезону зафіксована втретє, і двічі постраждалою стороною був МСК Харків.

Результативність туру

Після того, як вже в першій грі туру були забиті аж 16 м’ячів, то не могли не виникнути сподівання, що показнику в 37 м’ячів за один тур, який був зафіксований в попередньому турі, жити недовго. Так воно і сталося – в шести іграх арбітри фіксували взяття воріт 44 рази, і це в середньому 7,33 за гру. Він би тішив по-справжньому, коли кількість голів ототожнювалася високому рівню майстерності гравців, але варто переглянути хоча б хайлайт гри в Полтаві, щоб схопитися за голову.

Тішить, що так було не скрізь, в тому ж київському дербі чимало м’ячів були не результатом безпорадних дій команд в захисті, а забиті за рахунок високої індивідуальної майстерності.

Гол туру

Яскраве підтвердження цьому другий з двох м’ячів, який у ворота ХІТа забив Олександр Ліфер зі SkyUp Futsal. На початку другого тайму підопічні Тараса Шпички розіграли кутовий з виводом Максима Літвінова на удар, його прийняв на себе Ігор Чернявський. Коли ж м’яч знову опинився у Літвінова, він пробив в напрямку Олександра Ліфера. М’яч летів приблизно десь на рівні коліна, але Ліфер, знаходячись спиною до воріт, в стрибку спромігся пробити по м’ячу п’ятою, від якої він опинився у воротах Олександра Сухова.

Так спіймати м’яч на такій незручній висоті – це найвищий пілотаж гравця "авіаторів".

Пенальті туру

До п’ятого туру пенальті в чемпіонаті України призначалися лише двічі, і двічі це було в іграх за участю київського SkyUp Futsal. В цьому турі було кілька епізодів, які можна було б розглядати, як "пенальтійні", зокрема, один з них в грі між Aurora Team та Соколом. Але арбітри схильні вказувати на шестиметрову позначку, коли порушення навіть не 100-відсокове, а 200-відсоткове, щоб ні в кого не було жодних питань.

Саме така ситуація виникла на 26-й хвилині гри в Дніпрі між Сухою Балкою та Любартом, коли голкіпер господарів Герман Горовой в своєму штрафному майданчику збив Олександра Сименка.

Арбітри без коливань призначили пенальті, який впевнено реалізував Владислав Козачок.

Капітан Любарту став другим гравцем, який цього сезону переграв воротаря з шестиметрової позначки. Вперше це зробив в другому турі Максим Літвінов зі SkyUp Futsal. Один незабитий пенальті в пасиві його одноклубника Юрія Щериці.

Хет-трики туру

Легкою прогулянкою для гравців львівської Енергії став виїзд до Полтави на гру проти МСК Харків. А ще і приємною: з 11 польових гравців, що виходили на майданчик, результативною дією не потішили себе лише четверо. Особливо ж дісталося харків’янам від Михайла Грицина та Андрія Цілика, кожний з яких збільшив свій гольовий доробок на три м’ячі.

Логічно, що обидва різко підскочили в загальному рейтингу голеадорів Екстра-ліги. Молодший з братів Грицин з шістьма забитими м’ячами разом Євгенієм Жуком в ньому поділяє перше та друге місце, а Цілик разом з Ростиславом Семенченком третю та четверту сходинку – в обох по п’ять м’ячів.

Таким чином, Михайло Грицина, Андрій Цілик та Владислав Первєєв, який оформив хет-трик два тури тому, складають трійку гравців, яким в одній грі вдалося відзначитися тричі.

10-метровий туру

Гравець ХІТа Євгеній Жук в грі проти SkyUp Futsal мав нагоду відзначитися не лише одним забитим м’ячем, але не скористався нею, хоча це дозволило б йому одноосібно знаходитися нагорі списку бомбардирів. На 18-й хвилині арбітри зафіксували шостий фолу "авіаторів", до м’яча підійшов Євгеній Жук і свою дуель голкіперу SkyUp Futsal Андрію Острікову програв. Виявляється, що й для такого знаного голеадора, яким є Євгеній Жук, реалізувати "десятку" теж складне завдання.

Ну а з реалізації гравцями Екстра-ліги 10-тиметрових ударів вже можна сміятися. За п’ять турів вони сумарно 12 разів пробивали дабл-пенальті, але забити зміг лише "кардиналівець" Владислав Сорокін, який в попередньому турі пробив воротаря Урагану Олександра Сіріцького. Один з дванадцяти – це реалізація з відсотком 8,33.

Багато з тих, хто давно залучений до футзального процесу, вже не пам’ятає, а з нової генерації навіть і не чув, що ще за часів Геннадія Лисенчука, коли наші гравці на міжнародних змаганнях рівня чемпіонату Європи та Кубку УЄФА бездарно били 10-тиметрові, до АФУ надходила пропозиція в разі, коли гра закінчується внічию, то команди пробивали б по п’ять 10-тиметрових. Переможець в цій серії отримував би два очки, переможений одне.

Це хоча б якимось чином стимулювало тренерів і гравців приділяти увагу цьому важливому моменту гри, а гравці отримували б практику бити 10 метрів не в спокійній тренувальній обстановці, а в стресових умовах. Але окремі клуби, які на той момент були провідними (деякі з них і зараз в Екстра-лізі) почали казати "ні", і Геннадій Лисенчук легко зняв питання з порядку денного.

Можливо до цієї пропозиції варто було б повернутися наступного сезону, а Асоціації футзалу України не вислуховувати "за" та "проти" клубів, а просто поставити їм питання: "Ви бажаєте, щоб в ваших командах гравці були майстернішими?". Навіть якщо клуби скажуть "ні, нам майстерні гравці не потрібні", то варто було б вольовим рішенням внести це в регламент.

Ну а поки будемо сміятися в Екстра-лізі далі, як гравці марнують свої нагоди забити, а ще згадувати, як бездоганно виконували "десятки" на недавньому чемпіонаті світу бразильці і аргентинці.

Швидкострільність туру

Дві події, які відбулися в іграх в Полтаві та Львові, дають можливість для створення рейтингу так званих "швидких м’ячів", таких, що забиті на першій хвилині гри. За чотири попередні тури був поодинокий випадок, коли на першій хвилині гри в Луцьку гравець господарів Дмитро Романюк вразив ворота in.IT на 45-й секунді. В п’ятому турі швидше забивали одразу два гравця.

В Полтаві гравці львівської Енергії чудово скористалися правом першого удару в грі. Щоправда, вони дозволи супернику одного разу торкнутися м’яча, але це не завадило Михайлу Грицині вразити ворота МСК Харків на 17-й секунді.

В грі у Львові перший удар по м’ячу був за Кардиналом-Рівне, але через 22 секунди вони його втратили. Воротар in.IT Андрій Пітуля невдалим вкиданням м’яч рівнянам повернув, з цього все і почалося. Голкіпер Кардинала-Рівне Дмитро Дяченко зробив довгу передачу на Олександра Басича. Той прийняв м’яч собі в хід, і хоча його перший удар Пітуля відбив, але знову на Басича, якому вразити ворота вже не було проблемою.

Рейтинг "швидких м’ячів" поки складається з трьох голів і виглядає таким чином:

17 секунда – Михайло Грицина (Енергія), 5 тур, гра МСК Харків – Енергія 33 секунда – Олександр Басич (Кардинал-Рівне), 5 тур, гра in.IT – Кардинал-Рівне 45 секунда – Дмитро Романюк (Любарт), 2 тур, гра Любарт – in.IT

Минулого сезону найшвидший м’яч був забитий на 11-й секунді, і його авторство належить гравцеві SkyUp Futsal Роману Бакуму.

Воротар-голеадор туру

Черговий тур в Екстра-лізі збільшив кількість воротарів, яким вдалося вразити чужі ворота, до чотирьох. На 31-й хвилині гри між Ураганом та Athletic Futsal голкіпер франківців після свого чергового підключення, не знайшовши цікавого продовження, вирішив пробити по воротах метрів з 16-ти, і цей удар став повною несподіванкою для його візаві Богдана Мещерякова. Між Сіріцьким та Мещеряковим не було жодних перешкод, воротар дніпрян все бачив – і момент удару, і напрямок польоту, але якимось чином примудрився пропустити цей м’яч до сітки.

Очевидна груба помилка голкіпера Athletic Futsal, яка вплинула на те, що команда з Дніпра поїхала додому ні з чим.

Але це не проблема Олександра Сіріцького, який востаннє в чемпіонаті України забивав ще позаминулого сезону, коли був гравцем Рятувальника. Нагадаємо, що по голу в своєму активі мають Андрій Остріков (SkyUp Futsal), Микита Поддубний (МСК Харків) та Юрій Савенко (Aurora Team).

Червона туру

На 38-й хвилині київського дербі гравець SkyUp Futsal Валерій Гайван в атаці втратив м’яч, і в спробі повернути його відверто притримав за футболку Ігоря Чернявського з ХІТа. Арбітрам не було чого вигадувати – це законна жовта картка. Але у Гайвана вже було одне попередження, то друга жовта одразу перетворилася на червону.

Все це в ситуації на чужій половині, коли до завершення гри залишається дві хвилини 12 секунд, і головний тренер "авіаторів" Тарас Шпичка вже неодноразово випускав п’ятого польового гравця, сподіваючись уникнути поразки. Вилучення в такий момент – це вирок для SkyUp Futsal, і таку безглуздість робить гравець з величезним досвідом в футболі і в футзалі. Для чого? Навіщо? Невже для цього тренер випускав гравця на майданчик? Простому пересічному вболівальнику не зрозуміти, що відбувається в голові у футболіста, коли він виходить на майданчик і робить таку безглуздість.

Інцидент туру

Аналіз статистики туру привернув увагу на такий цікавий факт. На 15-й хвилині київського дербі арбітри показали одразу шість жовтих карток – по три гравцям кожної команди. Очевидно, що так не могло бути за ігрові порушення, а щось трапилося, і воно було таким.

Гравець ХІТа Артур Подлюк майже біля бокової лінії не за правилами зіграв проти Владислава Корнєва. "Не за правилами" це м’яко сказано, а по факту це був брудний поштовх суперника, який втратив рівновагу і влетів в трибуну, яка знаходиться поруч з боковою лінією.

Значна кількість тих спорткомплексів, в яких у нас грають в футзал, є травмонебезпечними, оскільки лінії, які обмежують майданчик, розташовані або біля трибун, або біля стін. В таких умовах потрібно гравцям діяти особливо обережно, щоб не завдати супернику важкої травми. Але деякі гравці цим нехтують, що і зробив Артур Подлюк, в діях якого не було жодного натяку на спробу зіграти в м’яч.

А було щось схоже на хокей, коли один гравець прагне суперника розмазати по борту. В хокеї такі прийомчики часто завершуються або тим, що порушника десь "ловлять" і йому смачно прилітає, або одразу бійками. В дербі до бійки не дійшло, але гравці обох команд таки поштовхалися, що змусило арбітрів помахати жовтими картками.

Бонус. Про гроші на конто Асоціації футзалу України

За підсумками п’ятого туру дніпровський Athletic Futsal став дев’ятим клубом Екстра-ліги, якому доведеться розпрощатися з сумою в розмірі 5000 гривень на користь Асоціації футзалу України. І це завдяки трьом своїм гравцям, які отримали по жовтій картці в Івано-Франківську в грі проти Урагану – це Богдан Мещеряков, Дмитро Делятинський та Артем Щур.

Голкіпер Athletic Futsal награв на "гірчичник", зірвавши атаку франківців після власного підключення до атаки дніпрян. Цікава жовта у Делятинського: Дмитро в боротьбі з Олександром Дичуком відмахнувся, та ще й так, що у гравця Урагану пішла кров з носу.

В попередньому турі один з двох арбітрів, які працювали на грі в Івано-Франківську, відмашку (навіть без крові) карав прямою червоною карткою, але, напевне, тоді були присутніми якісь інші критерії, різне ставлення до фолів з боку гравця Athletic Futsal ніж з боку гравця Сокола, які його спонукали трактувати "серйозне ІГРОВЕ порушення" як "жорстоку поведінку".

А оскільки порушення відбулося не під тим самим арбітром, а під Ярославом Сторожуком, то "той самий арбітр" в ситуацію втручатися на став. Зі свого боку Олександр Дичук робив натяки Ярославу Сторожуку, що його кров з носу варта більшого, ніж жовта картка, але той це проігнорував. І, нарешті, Артем Щур отримав попередження за поштовх суперника в спину.

Загалом тур для АФУ вийшов врожайним, ще три команди перевершили ліміт в дві жовті картки – Кардинал-Рівне, ХІТ, SkyUp Futsal, і їм перераховувати 5000 гривень на розрахунковий рахунок АФУ доведеться не вперше, а команді SkyUp Futsal навіть втретє. Авіатори взагалі встановили рекорд сезону – 6 жовтих карток, але показані вони були п’ятьом гравцям, і для Валерія Гайвана дві жовті стали однією червоною.

Все разом і склалося в 20000 гривень, які збільшили сумарні надходження Асоціації футзалу України до 70 тис. грн., і по клубах вони розподіляються таким чином:

15 тис. – SkyUp Futsal

по 10 тис. – in.IT, Кардинал-Рівне, ХІТ

по 5 тис. – Сокіл, Aurora Team, Ураган, МСК Харків, Athletic Futsal

Анатолій Подвойський

Відповідальний редактор – Денис Шаховець