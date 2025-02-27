Очковий максимум трійки лідерів та павук без павутиння: найцікавіше про 15 тур Екстра-ліги

Особливістю 15-го туру футзальної Екстра-ліги є те, що він у регулярному чемпіонаті єдиний, який запланований посеред тижня. І це випробування витримали не всі команди. У двох турах, які розділяв не традиційний тиждень, а три-чотири дні, без втрат змогли обійтися тільки три команди, що знаходяться на вершині турнірної таблиці.

Першою очковий максимум оформила Aurora Team, яка холоднокровно розібралася з дніпровським Athletic Futsal з тенісним рахунком 6:2. Ще одна команда з Дніпропетровщини, Суха Балка, за підсумком першого тайму (1:0) плекала надії про переможний результат у грі з Соколом, але після перерви команда Романа Ковальчика увімкнулася на повну, забила п’ять м’ячів, дозволивши супернику лише під завісу гру підсолодити гіркоту поразки – 3:5. І, нарешті, ХІТ у грі з Енергією перемогою 4:0 без тіні сумніву показав "енергетикам", що існуюча прірва в очках, яка зараз є між ними, цілком закономірна.

Уникнувши в попередньому турі потенційної рекордної для себе серії з шести поразок, Ураган дав надію своїм вболівальникам на те, що команда вийшла з піке, але Кардинал-Рівне став для франківців міцним горішком, який розколоти їм виявилося не по зубах. В кожному з таймів суперники обмінялися одним забитим м’ячем, що привело гру в нічийну гавань 2:2.

Та негативна тенденція, яка була у МСК Харків в попередніх трьох іграх в кубку і в чемпіонаті, коли "містяни" в кожній наступній грі забивали на гол менше, дісталася до свого логічного завершення – нуль голів у грі проти Любарта. Але такий собі позитив, що гра завершилася не черговим розгромом харків’ян, а всього 0:4. Втративши після попереднього туру четверту позицію в турнірній таблиці, SkyUp Futsal в грі з in.IT просто зобов’язаний був прагнути її повернення, що команді Тараса Шпички вдалося, дотиснувши "айтішників" у Львові у другому таймі 5:2.

Від преамбули туру у вигляді його результатів переходимо до окремих деталей. Їх було не так багато, але достатньо, щоб читачі отримали чергову добірку фішок, які або були в центрі уваги, або, навпаки, могли пройти повз увагу вболівальників. Розпочнемо з гри, що за своєю афішею заслуговувала на окрему увагу.

Гра туру

ХІТ – Енергія

Гра першого кола між цими суперниками залишила гіркоту розпачу. Нагадаємо, що у Львові ХІТ до третьої хвилини забив два швидких м’ячі і надалі впевнено тримав гру у своїх руках, довівши її до перемоги 5:1. Гра ж у Києві розпочалася з двох влучань Миколи Грицини в каркас воріт, які захищав Олександр Кравець. Відсутність навіть в заявці Олександра Сухова мала б для Енергії стати додатковим "енерджайзером" у пошуках свого гольового щастя, але на третій хвилині їх спіткало дежавю у вигляді пропущеного м’яча. Швидкий перший м’яч, який ми забили, і нам вже було легше, – це з післяматчевого резюме тренера ХІТа Владислава Лисенка. Водночас його колега з Енергії Валерій Легчанов визнав, що "в першу чергу, напевне, ментальність – так проти чемпіона не можна виходити. Нібито нещодавно був фінал, і ми були співставні, а сьогодні ми були неспівставні".

Ось ця неспівставність відчувалася протягом всієї гри, особливо в діях у завершальній фазі атак. Показовий момент гри – варто було головним голеадорам ХІТа Євгенію Жуку та Ігорю Чернявському взяти паузу, як за справу взялася друга четвірка, яка і зробила результат: дубль на рахунку Артура Подлюка й один м’яч в Олександра Педяша. Крапку ж у грі поставив львів’янин Михайло Зварич, який спрямував м’яча у власні ворота. Вдруге в сезоні різницю між фіналістами минулорічного плейоф склали чотири м’ячі, і це вже випадковим бути не може.

Перша сотня в турнірній таблиці

В п’ятнадцятому турі сталася подія, яка могла б мати місце і туром раніше, але МСК Харків після поразки від Сокола 1:9 зупинився в кроці від ювілею – 100 пропущених м’ячів. Очевидним було, що в грі проти Любарта факт сотого голу у ворота харків’ян – це лише справа часу, і цей час настав на 6-й хвилині, коли перший зі своїх двох м’ячів у грі забив Богдан Гладун.

Є перша сотня в турнірній таблиці, але чи залишиться вона єдиною? Щодо пропущених м’ячів, то ймовірніше, що так. Другий показник за пропущеними в in.IT – 61 м’яч, і щоб сягнути сотні, "айтішникам" у семи іграх, що залишилися, потрібно пропускати в середньому близько шести м’ячів за гру. Чи варто цього очікувати, якщо in.IT в 15 іграх лише одного разу пропустив 6 від Aurora Team, а ще раз 9 від ХІТа, негативна відповідь на питання відносно сотні стає очевидною.

Aurora Team – Athletic Futsal

Втім, є ще м’ячі забиті, і з цього боку варто очікувати в турнірній таблиці навіть дві сотні – у двох лідерів. У Aurora Team наразі 75 забитих м’ячів, у ХІТа – 80, і це, відповідно, 5 та 5,33 голи за гру. Тобто, турів через 4-5 обидві команди спроможні сягнути позначки в сто м’ячів. З історії чемпіонатів нульових років автору відомі приклади, коли гравці за певну кількість забитих м’ячів отримували додатковий бонус. Зокрема, в одному з сезонів гравці Єнакієвця могли отримати премію, якби забили в чемпіонаті 150 м’ячів, але ця відмітка їм не підкорилася всього на кілька голів.

Гол туру

П’ятнадцятий тур був далеким від рекордних показників, скоріше, навпаки, він з 35 м’ячами виявився ближчим до туру за номером один, в якому команди забили лише 31 м’яч. Найбільшої ж уваги вартий гол, який ми побачили в грі Урагану та Кардиналу-Рівне. В принципі, він є варіацією тих м’ячів, які в сезоні вже були неодноразово, але все одно вони виглядають дуже привабливо, тим більше що в цьому турі особливої альтернативи немає.

На 34-й хвилині гравець Урагану Ілля Приходько отримав "закидушку" від Мар’яна Масевича, після чого ударом злету увігнав м’яч у верхній кут воріт

Є такий штамп "зняв павутиння з кута воріт", але про гол у виконанні гравця, якому лише 17 років, краще й не скажеш.

Пенальті туру

В п’ятнадцятому турі був призначений п’ятнадцятий цього сезону пенальті, це було у грі в Дніпрі між Сухою Балкою та Соколом. На 9-й хвилині гри гравець господарів Владислав Ніжник, відчувши в штрафному майданчику хмельничан контакт з Даніїлом Чижиком, опинився на підлозі (тут свідомо не вживаємо слово паркет, адже тарафлекс, на якому приймає своїх суперників Суха Балка, це не паркет, а різновид гуми), і цього було достатньо, щоб арбітр Антон Ноєв майже миттєво вказав на 6-метрову позначку.

Капітан Сухої Балки Анатолій Мілінький до цього моменту на майданчику не з’являвся, але він є штатним пенальтистом команди з Жовтих Вод, і цей свій статус підтвердив, не залишивши голкіперу Сокола Сергію Шевченку жодних шансів.

Суха Балка втретє в сезоні пробивала пенальті. Вдруге це робив Анатолій Мілінький, і обидві свої спроби він використав. Також втретє зафіксований факт призначення пенальті у ворота Сокола, але вперше протистояти супернику у воротах хмельничан довелося Сергію Шевченку. Двічі в попередніх турах гравцю, що б’є, протистояв Ярослав Кожуховський, який один з двох пенальті відбив.

Загалом же, в Екстра-лізі з 15 пенальті реалізовані були 12, і це 80% реалізації.

Дабл-пенальті туру

Набагато гірша ситуація в Екстра-лізі з реалізацією дабл-пенальті, який виконується з 10 метрів, і шансів виручити свою команду у воротарів значно більше. Що і зробив в Полтаві голкіпер Любарта Станіслав Горнік, "розмочити" якого ударом з 10 метрів прагнув Сергій Поволоцький. Цю дуель виграв воротар, який розгадав намір гравця МСК Харків.

Харків’яни вп’яте в сезоні пробивали дабл-пенальті, і є питання, чому в грі проти Любарта до 10-метрової позначки пішов саме Поволоцький. Адже в складі МСК Харків був Кирило Хахілєв, який в восьмому турі забив 10-метровий Урагану. Сейв Горніка збільшив кількість нереалізованих гравцями МСК Харків дабл-пенальті до трьох. У ворота Любарта "десятка" була призначена вдруге, і вдруге для луцької команди вона не стала голом.

Майстернішим за Поволоцького при виконанні 10-метрового виявився капітан in.IT Віталій Рябоконь, який в грі проти SkyUp Futsal низовим ударом "прошив" воротаря "авіаторів" Андрія Острікова.

"Айтішники" вдруге отримали право на пробиття 10-метрового, але результативно ним скористалися вперше. SkyUp Futsal вп’яте був покараний через перебір фолів, але м’яч у свої ворота авіатори отримали лише вдруге.

Автоголи туру

Два голи у власні ворота були зафіксовані у п’ятнадцятому турі. У грі в Дніпрі гравець Сокола Микола Сохорук продемонстрував те, чим неодноразово відзначалися Сергій Журба і Петро Шотурма. Це коли з ауту або з кутового робиться спрямований удар в захисника з розрахунком, що м’яч рикошетом залетить у ворота. Саме так і сталося з Артемом Шереметом після удару Миколи Сохорука з ауту.

Зазначимо, що надалі Артем Шеремет оформив дубль у ворота Сокола, але зробив він це ближче до завершення гри, що не завадило хмельничанам вивезти з Дніпра три очки. Таким чином, Шеремет став четвертим гравцем, який в одній грі вражав і чужі, і свої ворота, доєднавшись до "авіаторів" Олександра Ліфера і Максима Літвінова та Сергія Журби з ХІТа.

Риску під грою в Києві між ХІТом та Енергією підвів Михайло Зварич, який після удару Євгена Сірого від воріт ХІТа головою підсік м’яч так, що він перелетів через воротаря "енергетиків" Володимира Кардаша.

Автогол, який побачиш не так часто, але такі голи іноді трапляються, коли застосовуються удари через весь майданчик в напрямку протилежного штрафного майданчику, де розпочинається боротьба за м’яч.

Кількість м’ячів, забитих у власні ворота, зросла до 20. Соколу з голом суперники допомогли втретє, а от ХІТу лише вперше. Автогол Зварича став для Енергії четвертим, Шеремет же став першим гравцем Сухої Балки, який вразив свої ворота.

Вилучення туру

Те, що зробив на 27-й хвилині гри в Дніпрі між Сухою Балкою та Соколом гравець гостей Микола Сохорук, важко коментувати. Особливо не став це робити й головний тренер Сокола Роман Ковальчик, який на конкретне питання щодо вилучення гравця відповів: Працюємо, навчаємо, виховуємо, вкладаємо в нього. Виходить, що в цьому напрямку стосовно 20-річного гравця ще рухатися і рухатися.

За хвилину до цього моменту Сокіл вийшов вперед 2:1, і порушення з боку Миколи Сохорука не було обґрунтоване нічим. М’яч після боротьби Миколи Сохорука з Тарасом Рибаком вже залишив майданчик, і тут несподівано Сохорук, знаходячись на підлозі, вдарив Рибака ногою.

Все це відбулося поруч з арбітром Олегом Гопкою, який одразу показав порушнику пряму червону картку. В протокол вона потрапила з формулюванням "агресивна поведінка", і це, як мінімум, дискваліфікація на дві гри.

Це вже одинадцяте вилучення гравця в поточному сезоні, в Соколі воно четверте, а безпосередньо для Миколи Сохорука це друга червона картка.

Шатаути туру

Двом командам в турі вдалося зберегти свої ворота у недоторканності, ХІТу і Любарту, і це завдяки блискучій грі воротарів Олександра Кравця і Станіслава Горніка. Обом відіграти "на нуль" вдалося не вперше. Кравець від дзвінка до дзвінка був на майданчику в грі з Соколом і не дозволив хмельничанам відзначитися. Горнік же ще в другому турі, коли лучани приймали in.IT, також залишив свої ворота "сухими".

Загалом ігор, коли ворота однієї з команд залишилися недоторканими, в Екстра-лізі було вже 15. Третина з них за участю ХІТа, п’ята частина – за участю Сокола, по два рази залишали майданчик без пропущеного м’яча Ураган і Любарт, і по разу Суха Балка, Aurora Team та Енергія.

Анатолій Подвойський