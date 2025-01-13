Сумні тренерські дебюти, трагічні 1:2, казуси й абсурди: найцікавіше про 11 тур Екстра-ліги

Другий післяноворічний тур у футзальній Екстра-лізі став етапним. Кожна команда з кожною вже зіграла по одному разу, що склало одинадцять турів регулярного чемпіонату. Чітка турнірна таблиця за підсумком першого кола дає чітке уявлення, на що кожний спроможний, і в ній можна виділити п’ять рівнів.

Перший це два столичні клуби Aurora Team і ХІТ, які пройшли перше коло без поразок і між собою зіграли внічию. Різниця між ними у два очки виникла в шостому турі, коли чемпіони України втратили два очки в Рівному, зігравши з Кардиналом-Рівне 2:2.

Другий рівень це хмельницький Сокіл, який йде сам по собі й відстає від ХІТа на п’ять очок, натомість випереджає найближчого переслідувача, а це SkyUp Futsal, на шість балів. За рівнем гри команда Романа Ковальчика ближче до тандема лідерів, що довела вогняним матчем проти ХІТа. Втім, хмельничанам потрібно тримати в полі зору ті команди, які дивляться їм в спину.

А це третій рівень в складі SkyUp Futsal, Енергії та Урагану. "Авіатори" тільки на проміжному фініші, в заключному турі першого кола, обійшли дві команди, які представляють "енергетичну" галузь. Але цікаво, якщо брати стосунки тільки всередині цього тріо, то кращий показник в Урагана, який переміг SkyUp Futsal і зіграв внічию з львів’янами.

Четвертий рівень це три команди, які, скоріше за все, і будуть між собою розігрувати два місця в плейоф – Athletic Futsal, Суха Балка та Кардинал-Рівне. Різниця між ними сформувалася певною мірою внаслідок особистих зустрічей, в яких "атлети" взяли чотири очки, команда з Жовтих Вод три, а рівняни одне. Головною проблемою Кардиналу-Рівне в першому колі виявилися ігри в себе вдома: з шести матчів підопічні Євгена Ланка не виграли жодного. І це тоді, коли всі команди, які їдуть до Рівного, розуміють, що на них чекає серйозне випробування.

І, нарешті, п’ятий рівень – Любарт, in.IT та МСК Харків. Через різні внутрішні причини ці команди далекі від рівня плейоф, і відіграти шість очок відставання від восьмого місця їм буде вкрай важко. І це ще м'яко кажучи.

Переходячи до одинадцятого туру, то в ньому не зафіксовано жодного результату, який можна було б вважати незвичайним, або таким, який би шокував. Втім, це не завадило при перегляді матчів знайти чимало привабливого, що і стало предметом розбору цікавих фішок туру, які або були в центрі уваги, або, навпаки, могли пройти повз увагу вболівальників. Про них далі в нашому огляді.

Тренерські повернення і дебют туру

Одразу дві команди провели свої перші матчі у 2025 році з новими головними тренерами, але для одного з них це було повернення в Екстра-лігу після тривалої перерви, а для іншого – абсолютний дебют на такому рівні. Про призначення обох тренерів було оголошено напередодні нового року.

Через які такі причини керівництво Сухої Балки вирішило звільнити Дениса Овсяннікова, офіційно клуб з Жовтих Вод футзальну спільноту так і не повідомив. Тим більше, що відбулося це після впевненої перемоги над Ураганом. Овсяннікова на посаді головного змінив Сергій Гупаленко, який останніми роками працював в Черкасах. Під його керівництвом команда Черкасиобленерго в сезоні-2022/23 до плейоф пробитися не змогла, але в окремих матчах показувала привабливий футзал. Локальним успіхом "енергетиків" став вихід до "Фіналу восьми" Кубку України, де у чвертьфіналі Черкасиобленерго програв ХІТу 0:6. Гра ця відбулася 27 квітня 2023 року, а в наступному сезоні Черкасиобленерго під керівництвом Сергія Гупаленка грав в Першій лізі. Останньою ж на рівні Екстра-ліги для 54-річного тренера була гра проти Урагану, яка відбулася 1 квітня 2023 року і завершилася поразкою черкасців 2:4.

Після самоусунення Андрія Федюка з посади головного тренера in.IT, "айтішники" дві гри провели під керівництвом його асистента Олега Галамаги. В обох здобули перемоги, і логічним було б його призначення головним тренером. Втім, у Львові вирішили по-іншому, і керманичем in.IT став 37-річний Назарій Станкевич, який працював в структурі клубу з дитячими командами, а також з другою командою, яка грає в Першій лізі.

Суперники під важливу для обох тренерів подію були не подарунок – обидва лідери Екстра-ліги. Ігри вочевидь, як іноді кажуть, не очкові, вони для нових команд Сергія Гупаленка та Назарія Станкевича такими й стали: Суха Балка вдома програла ХІТу 0:3, а in.IT в гостях був змушений скласти зброю перед Aurora Team 3:6.

Флешмоб туру

Другий тур поспіль гравці однієї з команд демонструють підтримку одному зі своїх партнерів по команді, і в одинадцятому турі гравці in.IT на представлення учасників матчу в Києві з Aurora Team вийшли у футболках з зображенням Владислава Сизика і надписом "Ми з тобою".

У грі десятого туру, яку "айтішники" зіграли 13 грудня минулого року, Сизик був вилучений з майданчика за дві жовті картки. Відповідно наступну гру in.IT, а це була гра дев’ятого туру проти МСК Харків, він пропустив. Після відбуття дискваліфікації Владислав мав би грати, але щось завадило йому це зробити.

Що сталося з 22-хрічним гравцем львівського клубу, про це було пряме питання до головного тренера команди Назарія Станкевича в післяматчевому коментарі, але прямої відповіді він на нього не надав, сказавши наступне: "У Влада є проблеми по здоров’ю, я думаю, що він оголосить особисто, коли це буде в нього змога". Сподіваємось, що так і буде, і надалі ми ще побачимо Владислава Сизика на футзальних майданчиках.

Камбеки туру

Одразу три вольові перемоги були зафіксовані в одинадцятому турі. Вражаючий камбек в другій половині другого тайму видав SkyUp Futsal. Ще на 33-й хвилині "авіатори" поступалися Енергії 1:2, але далі протягом п’яти хвилин відвантажили у львівські ворота чотири м’ячі. Це був нокаутуючий удар, хоча "енергетики" до фінальної сирени й встигли відіграти один м’яч.

Також кепсько виглядали справи у луцького Любарта, який після 36 хвилин гри поступався Кардиналу-Рівне 1:2, але наполегливі зусилля дозволили відігратися. Нічийний рахунок змусив рівнян ризикувати, випускати п’ятого польового гравця в прагненні вирвати перемогу. Любарт отримав шанс цією ситуацією скористатися, що блискуче зробив, коли Назарій Кузьмич вразив порожні ворота.

Рахунок 1:2 взагалі був якимось фатальним для команд, які з ним вигравали. Третьою "жертвою" став Ураган, який в Хмельницькому був попереду 2:1 на сьомій хвилині. Колапс франківців стався ближче до завершення першого тайму, коли вони протягом трьох хвилин пропустили тричі.

Близьким до переможного камбеку був МСК Харків, який після першого тайму безнадійно програвав Athletic Futsal. По перерві команді Василя Сухомлинова вдалося розвернути гру, двічі вона була попереду 3:2 та 4:3, але переможний результат не втримала, пропустивши четвертий м’яч за чотири секунди до фінальної сирени.

МСК Харків – Athletic Futsal

Ігри туру

Вже по афіші туру було очевидним, що найбільшу увагу привернуть поєдинки між Енергією і SkyUp Futsal та між Соколом і Ураганом. Те, як розгорталися події у Львові та Хмельницькому, не залишає інших варіантів, як статус "гри туру" розділили між ними навпіл. В обох них були камбеки переможців: "авіаторів" в другому таймі, хмельничан в першому. В обох іграх було забито по вісім м’ячів, обидва завершилися з однаковим рахунком 5:3, але інтрига трималася до заключних хвилин.

До того ж трансляції обох цих матчів зібрали гідну аудиторію. Трансляція зі Львова має майже 12 тисяч переглядів, з Хмельницького близько 13500, що є рекордним показником для хмельницького клубу, який транслює свої матчі на власному ютуб-каналі.

Гол туру

41 раз арбітри фіксували взяття воріт в одинадцятому турі, і це третій показник результативності цього сезону. Більше забивалося в восьмому турі – 46 м’ячів і в п’ятому – 44 м’ячі. Пальму першості віддамо голу, який був забитий в Полтаві на 14-й хвилині гри МСК Харків – Athletic Futsal.

Розпочав гольову комбінацію голкіпер Богдан Мещеряков, а продовжив Едуард Нагорний. Він же після передачі на Владислава Васильєва зробив ривок до центрального кола, де отримав передачу від капітана дніпровського клубу Віталія Дзюби. Саме в цій передачі і є найголовніша родзинка цього шедевру, оскільки Дзюба зробив передачу одним дотиком, п’ятою, і головне – зряче. Нагорний отримав м’яч зручно на хід і у вільну зону. Далі за ним залишалася лише справа не змарнувати всю красу цієї комбінації. Едуарду це вдалося, коли він при виході сам на сам "підсічкою" перекинув м’яч через воротаря харків’ян Микиту Поддубного.

Пенальті туру

Коли на 26-й хвилині гравець Сухої Балки Тарас Рибак пробив по воротах ХІТа, а Олександр Сухов відбив м’яч перед собою, першим біля нього був Іван Ярошенко, якого в межах штрафного майданчика штовхнув в спину Ігор Чернявський. Скільки вже таких брудних дій ми бачили у виконанні гравців ХІТа, а свисток мовчав, не перерахувати. Одразу приходить на пам’ять, як зовсім нещодавно з порушенням правил ХІТ забив один з м’ячів у ворота Сокола. От і в цій грі свисток арбітрів одразу не пролунав, а Чернявський навіть встиг добігти на половину Сухої Балки, пробити по воротах і влучити в штангу.

З боку арбітра, який супроводжував забіг Чернявського, а це був Денис Куций, не було жодного натяку, що на майданчику щось відбувається після порушення правил.

Якою ж несподіванкою було побачити, як другий арбітр Андрій Швець прямує до шестиметрової позначки, і показує, що призначений пенальті! Втім, тільки при повільному перегляді моменту помітно, що Андрій Швець одразу продемонстрував, що він має намір зупинити гру. Господарі майданчика, програючи 0:2, отримали чудову нагоду скоротити рахунок і підняти градус гри. Цього сезону Суха Балка вже пробивала пенальті, і в сьомому турі це результативно зробив Анатолій Мілінький.

Утім, у грі з ХІТом капітан команди з Жовтих Вод хоча і був в заявці, на майданчик вийшов тільки ближче до завершення гри. Тому справу пробиття шестиметрового була довірена Сергію Беденку, який не впорався з нервами, пробив ногою, що тремтіла, і Олександр Сухов парирував цей удар.

Таким от чином голкіпер ХІТа став другим воротарем цього сезону, якому вдалося відбити пенальті, а першим був воротар Сокола Ярослав Кожуховський. Загалом це було одинадцяте призначення пенальті, але реалізовані були тільки вісім, і це 72,72% реалізації. Додамо, що у ворота ХІТа пенальті був призначений вперше.

Дабл-пенальті туру

Одинадцятий тур був близьким до того, щоб в ньому не було жодного призначеного дабл-пенальті, але на 18-й хвилині гри в Хмельницькому, яка була заключною в турі, гравець Урагану Ілля Приходько збив Костянтина Абзалова, та ще й таким чином, що отримав за це жовту картку. Сокіл цього сезону вже пробивав "десятку", але в грі зі SkyUp Futsal Даніїл Чижик пробив повз ворота. В грі ж з Ураганом відповідальність за удар на себе взяв Владислав Первєєв і впевнено переграв голкіпера франківців Тараса Левандівського, який під цей удар вийшов з лави запасних.

Ураган є беззаперечним лідером за кількістю призначених у його ворота 10-метрових – в Хмельницькому був вже шостий такий випадок. По три з них були реалізовані й не реалізовані, але якщо на всіх попередніх дабл-пенальті у воротах франківського клубу незмінно був Олександр Сіріцький, то в Хмельницькому головний тренер Урагану Юрій Іванишин прийняв рішення поміняти воротаря, але і це не дозволило уникнути пропущеного м’яча.

Загальний баланс 10-метрових: з 21-го забиті були вісім, відсоток реалізації 38,1%.

Сейв туру

Наскільки небезпечною є в футзалі робота воротаря, можна було побачити з моменту, який виник на 18-й хвилині матчу Енергії й SkyUp Futsal. Після скидання від Миколи Грицини Віталій Радевич опинився на ударній позиції, голкіпер "авіаторів" Ілля Бакінський трохи призупинив м’яч, але той продовжував котитися до воріт. Бакінський у відчайдушному стрибку рукою таки зміг дотягнутися до м’яча і завадити йому перетнути лінію воріт, але сам за інерцією врізався головою в штангу воріт.

Гра була призупинена, Бакінському довелося залишити майданчик для отримання допомоги, і більш ніж на хвилину його замінив другий воротар Андрій Остріков. В підсумку, з Іллею виявилося все гаразд, він продовжив гру і надалі посприяв перемозі своєї команди у Львові не тільки сейвами, а й забитим м’ячем.

Воротар-голеадор туру

Гол Іллі Бакінського був класичним для футзалу – удар через весь майданчик у порожні ворота суперника. А зробити це дозволили хибні дії Андрія Цілика, який в Енергії грав п’ятим польовим і від бокової лінії просто пробив в руки Бакінському. У голкіпера SkyUp Futsal був і простір, і час, щоб зробити прицільний удар.

Після цього голу рахунок змінився на 2:4, і в підсумку м’яч, забитий Іллею Бакінським, став переможним, адже "авіатори" перемогли 5:3.

Ілля Бакінський став сьомим воротарем, якому вдалося вразити ворота суперника. Шестеро з них забивали по одному разу, і тільки голкіпер Урагану Олександр Сіріцький двічі.

Сухий Сухов

Дві гри в календарному 2025 році провів столичний ХІТ, здобувши дві перемоги. В цих двох іграх чемпіони України забили 17 м’ячів, не пропустивши жодного, після чого команда Олега Лук’яненка в новому році є єдиною, хто не дозволив своєму супернику вразити ворота.

Обидві ці гри в повному об’ємі, без замін, відіграв Олександр Сухов, і якщо пригадати заключну для ХІТа гру минулого року, проти Сокола, то в ній він останній м’яч пропустив, коли до завершення гри залишалося 11:20.

Тож, серія чемпіонів України без пропущених м’ячів наразі складає 91 хвилину і 20 секунд. У дванадцятому турі ХІТ гратиме проти Aurora Team, і після завершення гри, або протягом неї, ми зможемо дізнатися, чи Сухов та його команда і надалі у 2025 році залишаться "сухими", або скільки ж триватиме ще їхня "суха" серія.

Казус туру

Всім, хто грає в футзал, відоме правило: якщо гравець з лави запасних з’являється на майданчику в манишці, він повинен за це отримати попередження. На 3-й хвилині гри гравець Сухої Балки Віктор Ковальов абсолютно спокійно вибігає на майданчик в манишці, потім спокійно її знімає, кидає на лаву запасних, і гра продовжується.

Очевидне з боку гравця Сухої Балки порушення екіпіровки при заміні: гравці мають бути в формі однакового кольору! До того ж порушена процедура заміни. Перед тим, як вийти на майданчик, запасний має передати манишку гравцю, якого замінює в технічній зоні своєї команди, і запасний виходить на майданчик після того, як гравець покине майданчик. Порушник процедури заміни карається попередженням.

Натомість з боку арбітрів Дениса Куцого (арбітр ФІФА) та Андрія Швеця ніякої реакції, і тим самим вони, самі того не бажаючи, створили прецедент. Якщо надалі будь-який гравець в будь-якій грі вийде на майданчик в манишці і йому за це буде покарання у вигляді жовтої картки, то доречне питання: "А чому арбітр ФІФА Денис Куций за таке ж саме порушення вибачив гравця Сухої Балки, а мені показують картку? Що зі мною не так і чим гравець Сухої Балки кращий за мене?".

Абсурд туру

Абсурдне рішення, яке йде всупереч елементарним правилам гри в футзал, було прийняте арбітрами матчу Енергія – SkyUp Futsal Євгеном Гордієнком та Олексієм Фесенком. Щодо останнього, то він вже не вперше помічений в тому, що "пливе" в знанні "Правил гри у футзал", тому особливо дивуватися немає чому. Гордієнко ж має статус арбітра ФІФА, тому теж незрозуміло, як можна було прийняти хибне рішення. А воно стосовно наступного.

У футзалі існує правило, що прямим ударом з ауту м’яч забити неможливо. Якщо м’яч після удару з ауту і залітає у ворота, то щоб був зарахований гол, потрібний дотик м’яча до будь-якого гравця. Якщо ж дотику немає, то призначається удар від воріт.

Така ситуація виникла в грі у Львові на 33-й хвилині, коли гості заробили аут. Юрій Щериця з бокової лінії пробив по воротах, і після того, як м’яч вочевидь зачепив когось з гравців, він опинився в сітці.

Серед претендентів на "когось" були "енергетик" Андрій Теряєв та "авіатор" Владислав Корнєв, і арбітрам тільки треба було визначитися, на кого з них записати забитий м’яч. Але тільки не на Юрія Щерицю, тому що тоді арбітри визнають, що мав місце прямий удар, але за правилами це не гол.

Після контакту з пресслужбою SkyUp Futsal була отримана інформація, що Владислав Корнєв м’яч не зачепив, і це його особисте визнання. Тому залишається тільки одна людина, яка має бути в протоколі, і це Андрій Теряєв.

Варто додати, що безпосередньо в грі, або одразу після гри, не завжди вдається напевне визначити авторів забитих м’ячів, і випадки, коли арбітрами постфактум вносяться зміни в протокол, не поодинокі. Були сподівання, що і в цьому випадку так буде, але Юрій Щериця значиться як автор голу в базі УАФ, до якої приходить вся інформація по матчах чемпіонату України, і вона вважається офіційною.

Таким от чином Юрій Щериця обзавівся забитим м’ячем, на який він не має офіційних прав. Залишається лише сподіватися, що відповідальні особи АФУ виявлять потрібні зусилля, щоб виправити суддівський абсурд.

Автоголи туру

Необхідність бути об’єктивним і робити все в правовому полі змушує констатувати, що в одинадцятому турі були два автоголи. Автогол Андрія Теряєва повністю розібраний в попередній номінації, і його природа лише в тому, що гравець опинився в непотрібному місці в непотрібний час.

Чого не скажеш про м’яч у власні ворота, який забив гравець in.IT Олег Мурин у виїзній грі проти Aurora Team.

Намагаючись запобігти розвитку атаки суперника, Олег Мурин після прострілу гравця Aurora Team Максима Малиновського так невдало перетнувся з м’ячем, що вийшов невідпорний удар по власних воротах.

Цей гол був прикрим для львів’ян, адже вони за кілька секунд до цього скоротили рахунок до 2:5, але цей автогол остаточно вбив в грі будь-яку інтригу.

Автоголи Теряєва і Мурина це другі випадки, коли гравці Енергії та in.IT посприяли зміні рахунку на користь суперника. Аналогічна ситуація з тим, що командам SkyUp Futsal і Aurora Team їхні суперники вдруге допомогли з забитими м’ячами. Загальна кількість м’ячів "у свої" зросла до 14-ти.

Бонус

Мабуть, ті персони, які в АФУ та УАФ відповідають за оприлюднення офіційної статистики, трохи захопилися новорічними святами, і після завершення матчів десятого туру повна статистика ігор з’явилася не одразу. Тому поза нашим попереднім оглядом залишився той факт, що гравці Athletic Futsal в грі з Енергією отримали чотири жовті картки. Через це, згідно Регламенту Екстра-ліги, клуб з Дніпра повинен перекинути на р/р Асоціації футзалу України 5000 гривень.

Вдвічі більше за конто АФУ впаде грошей за підсумком одинадцятого туру одразу від обох львівських команд. Спочатку в Енергії в грі проти SkyUp Futsal по картці отримали Віталій Радевич, Андрій Теряєв та Володимир Кардаш. Трохи згодом три гравці in.IT, Богдан Білюк, Олександр Шпак та Максим Корнійчук, відмітилися гірчичниками в грі, проте ще одного столичного клубу Aurora Team.

Тож, в новому, 2025 році, надходження грошей від клубів за перебір карток до АФУ перетнуло позначку в 100 тисяч, наразі складає 105 тисяч гривень, а по клубах розподіляється таким чином:

20 тис. – SkyUp Futsal

15 тис. – in.IT

по 10 тис. – Кардинал-Рівне, ХІТ, Суха Балка, МСК Харків, Athletic Futsal

по 5 тис. – Сокіл, Aurora Team, Ураган, Енергія.

Єдиною командою, яка не отримувала три жовті картки в одній грі, в першому колі залишився луцький Любарт.

Анатолій Подвойський

Відповідальний редактор – Денис Шаховець