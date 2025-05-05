Сенсація і гольова феєрія в Києві: головне про перші матчі 1/4 фіналу Екстра-ліги

Потужною хвилею розміром у вісім ігор по футзальним майданчикам Хмельницького і Києва прокотився перший блок чвертьфінальних матчів серій плейоф, які цього сезону йдуть до трьох перемог. Якщо хмельницьким вболівальникам було простіше, Сокіл єдиний представник міста в Екстра-лізі, то перед столичними фанатами, тими, хто надає перевагу перегляду футзалу на власні очі, було надскладне завдання, особливо у вихідні.

В суботній день треба було обирати між тим, щоб їхати або на SkyUp Futsal, або на ХІТ, а в неділю взагалі повна масакра: попри те, що всі три столичні команди грали в різний час, локація арен така, що можна було за великого бажання в повному обсязі встигнути на SkyUp Futsal та на Aurora Team, різниця в часі початку ігор яких, відповідно, з Енергією та Сухою Балкою складала чотири години.

А от хто мав комфортні умови для перегляду всіх матчів, так це той, хто сидів біля моніторів своїх гаджетів. Асоціація футзалу України доклала всіх можливих зусиль, щоб матчі не проводилися одночасно, і досягла з цим майже стовідсоткового ефекту, адже тільки в суботу дві київські гри накладалися одна на одну одним таймом.

В п’ятницю вся увага була прикута до єдиної гри в Хмельницькому, де Сокіл з нетерпінням чекав на приїзд Урагану. Ніхто не забув, що команда Романа Ковальчика вилетіла з Кубку після гри з франківцями, тому налаштованість на реванш була в потрібному обсязі, і Сокіл взяв першу домашню гру символічно що з тим же рахунком 4:2, з яким програв в кубку. Цим повної сатисфакції хмельничани не отримали, в другій грі вже в перші 20 хвилин зім’яли "ураганівців" п’ятьма "сухими" м’ячами, відсвяткували перемогу 5:0, і найголовніше – повели в серії 2:0.

Київська частина чвертьфінальних матчів відкрилася поєдинком між ХІТом та Athletic Futsal. Те, що в плейоф фаворити існують тільки на папері, дніпряни довели в першому таймі, в якому не тільки відстояли свої ворота недоторканими, але й створили реальні загрози володінням Олександра Сухова. Всі п’ять м’ячів цієї гри вболівальники побачили після перерви. Два пропущених м’ячі від Сергія Журби не вибили команду Олександра Кабаненка з сідла, Давид Калашник на них відповів своїми двома голами, а на передостанній хвилині той же Калашник, реалізувавши вихід сам на сам з Суховим, приніс "атлетам" сенсаційну перемогу 3:2. Ця поразка дуже розлютила чемпіонів України, і в другій грі вони вже в першому таймі вирішили її долю – 4:1. В другому таймі обмін голами, на табло 5:2, і за тиждень серія плейоф між цими командами поновиться за рахунку 1:1.

ХІТ – Athletic Futsal

За аналогічного сценарного розвитку, спочатку перемога гостей, а потім господарів, взяла паузу і серія між SkyUp Futsal та Енергією. В суботу команди Тараса Шпички та Валерія Легчанова влаштували таку гольову феєрію, якої ще не бачила Екстра-ліга. В основний час суперники забили по шість м’ячів, але їм цього було замало. В другому додатковому таймі рахунок сягнув 7:7, і коли вже всі подумки були про серію пенальті, Віталій Радевич вискочив на рандеву з Іллею Бакінським, і Енергія виграла 8:7.

Чекати в другій грі ще одного бенкету голів було не варто, тренери просто зобов’язані були внести корективи. В неділю знову було близько до овертайму, але Рафінья з дабл-пенальті покарав "енергетиків" за шостий фол. 3:2 – друга гра за SkyUp Futsal, і в серії поки що нічия 1:1.

Коли вже в трьох серіях 1/4 фіналу зіграли по дві гри, вперше між собою зійшлися Aurora Team та Суха Балка. Гості через травми підійшли до виїзду до Києва в обмеженому складі, тому Сергій Гупаленко логічно зробив ставку на першу гру. В ній команді з Жовтих Вод вдалося відкрити рахунок, але по перерві осада її воріт принесла успіх Aurora Team.

Надалі у Сухої Балки було дві нагоди вирвати перемогу, але ворота Юрія Савенка двічі врятував каркас воріт. На додатковий час у жовтоводців банально не вистачило сил, і Aurora Team їх дотиснула 3:1. В другій грі команда Євгена Задорожного почала спокійно, коли ж в другій половині першого тайму увімкнулася на повну, виграла його 4:0. Друга 20-хвилинка перетворилася на формальність, 4:0 перемога Aurora Team, яка маючи 2:0 після двох ігор, зробила вагому заявку на вихід до півфіналу.

Найкраща гра

Теза про те, що в першій грі SkyUp Futsal – Енергія було таке, чого ще не було раніше, потребує роз’яснення. Мова про те, що командами Тараса Шпички та Валерія Легчанова був встановлений новий рекорд результативності. Вперше в грі плейоф чемпіонатів України були забиті 15 м’ячів, це на два більше попереднього рекорду, який протримався майже 14 років, з того часу, коли Енергія-Тайм двічі в фіналі плейоф перемогла Ураган 7:6 та 10:3.

Те, що в обох командах атака домінує над захистом, стало очевидним вже в перші дві хвилини, підсумком яких міг бути рахунок 2:2. Наскільки SkyUp Futsal згодом в першому таймі легко забив два м’ячі, настільки ж легко три пропустив. Справжній характер "авіаторів" ми побачили, коли вони поступалися 2:5, але за 37 секунд до завершення другого тайму зрівняли рахунок. Хто б міг подумати, що в цей незначний час команди встигнуть обмінятися голами! Енергетикам, щоб забити шостий м'яч, вистачило шість секунд, але нестримний Шаропіньо не дозволив їм святкувати перемогу в основний час.

Драматургії вистачало і надалі. В першій додатковій п’ятихвилинці Рафінья всьоме пробив легенду воротарського цеху Володимира Кардаша. Втім, Енергія в заключні дві хвилини другого овертайму розвернула все на 180 градусів спочатку голом Андрія Теряєва, а за лічені секунди до сирени Віталія Радевича. Примха долі – Радевич до цієї гри в сезоні забив… лише один раз, в прохідному матчі з МСК Харків, якому "енергетики" в п’ятому турі 15 листопада минулого року накидали 13 м’ячів.

Розгром

Здавалося б, що до стадії плейоф пробилися найкращі команди, які приблизно рівні за силами, тому тема розгромних перемог на другому етапі чемпіонату не мала б бути актуальною. З усім тим, у восьми іграх першого блоку чвертьфінальних матчів без розгрому не обійшлося. З рахунком, який став класикою завдяки одній відомій пісеньці, завершилася друга гра в Хмельницькому між Соколом та Ураганом, при чому, всі п’ять м’ячів команда Романа Ковальчика у ворота суперника забила в першому таймі.

Для такої команди, як Ураган, розгромні поразки це речі з розряду екстраординарних, і востаннє франківці з великим рахунком програвали ще в сезоні-2020/21, коли 10 жовтня поступилися в Києві ХІТу 2:7. Сокіл вчетверте в сезоні здобув розгромну перемогу.

В 140 зіграних матчах цього сезону розгромні перемоги фіксувалися 22 рази, і це 15,71%.

Найкращий гол

Голи у виконанні воротарів дуже рідко потрапляють до "кращих", але м'яч, забитий голкіпером Сокола Сергієм Шевченком, вартий того. В дуже напружений момент першої гри між Соколом та Ураганом, коли господарі мали мінімальну перевагу в один м'яч, після спроби прострілу Іллі Приходька у штрафний майданчик Сергій Шевченко впевнено спіймав м'яч. Робити подальші дії йому активно заважав Олександр Дичук, але це завадило Шевченку виконати удар в напрямку протилежних воріт по ідеальній траєкторії. Воротар Урагану Олександр Сіріцький нібито і встигав закрити ворота, але м'яч в них опустився під самісінькою поперечиною.

Не гол, а краса! А найголовнішим для Сокола було те, що рахунок змінився на 4:2, і це було таким ударом для франківців, що в решту часу, що залишався, а це було чотири хвилини, вони при грі з п’ятим створити не змогли абсолютно нічого.

Воротар-голеадор

В продовження теми голу Сергія Шевченка логічним є одразу ж перейти до номінації з воротарськими голами, і влучний постріл голкіпера Сокола став 16-м у виконанні воротарів команд Екстра-ліги в поточному сезоні. Сам Сергій в ньому відзначився вперше, хоча вражати протилежні ворота для нього не на диво, і це був його вже восьмий гол в кар’єрі. Водночас, Шевченко став одинадцятим воротарем, який засмутив суперників забитим м’ячем. Разом з цим, Сокіл став четвертою командою, в якій голи є в активі двох воротарів, це разом зі SkyUp Futsal, МСК Харків та Сухою Балкою.

Серед одинадцяти воротарів-голеадорів маємо одноосібного лідера Олександра Сіріцького з п’ятьма м’ячами. На другому місці Ярослав Кожуховський – два голи. Ще дев’ять воротарів забивали по одному разу. Загалом воротарі забили вже 16 м’ячів.

Дабл-пенальті туру

Дивна річ – після регулярного чемпіонату Енергія була однією з двох команд, разом з Кардиналом-Рівне, у ворота якої не призначалися дабл-пенальті. Тобто, протягом 22-х ігор львів’яни відіграли так, що в жодному з 44-х таймів не набрали понад п'ять фолів. І варто було розпочатися плейоф, як ця біда їх наздогнала, при чому двічі, в обох іграх в Києві проти SkyUp Futsal.

В першій грі арбітри зафіксували порушення на 35-й хвилині, коли рахунок був 5:3 на користь "енергетиків", дабл-пенальті в "авіаторів" бив Максим Літвінов, але влучив у штангу.

Днем пізніше шостий фол стався за більш драматичних обставин. При рахунку 2:2 на 38-й хвилині Михайло Зварич за допомогою рук поклав на паркет Лукаса, і це було приблизно в семи метрах від воріт. Звісно ж, що львів’яни не погоджувалися з фактом фіксації фолу, але контакт рук Зварича з корпусом Лукаса однозначно був. Такий дабл-пенальті це недалеко від пенальті, до м’яча у "авіаторів" пішов Рафінья, і хоча його удар вийшов не кращим чином, але м'яч від Володимира Кардаша дуже повільно, навіть неохоче, заповз за лінію воріт.

SkyUp Futsal і до цих двох ігор був далеко попереду інших команд за кількістю пробитих 10-метрових, а після ударів Максима Літвінова та Рафіньї вона збільшилася до десяти. Але використовували ці нагоди вразити ворота своїх суперників "авіатори" не дуже ефективно. Точний удар бразильця трохи покращив ситуацію, яка зараз виглядає таким чином – з 10 дабл-пенальті реалізовані чотири. Літвінов бив "десятку" втретє і вдруге не забив, а от Рафінья вперше взяв на себе відповідальність за удар, і зі своїм завданням впорався на відмінно, коли приніс своїй команді перемогу.

Загальна кількість призначених дабл-пенальті в регулярному чемпіонаті склала 39, з яких забиті були лише 13, і це рівно третина.

Покер

В надрезультативному першому матчі між SkyUp Futsal та Енергією було зафіксовано особисте досягнення Шаропіньо. 35-річний бразилець не перестає вражати своїми бомбардирськими якостями, і в першому ж своєму матчі рівня плейоф Екстра-ліги відзначився чотирма забитими м’ячами. На жаль, і для нього, і для його клубу всі вони в підсумку не принесли великих радощів, адже команда Тараса Шпички програла. Але це не заважає нам зафіксувати вже третій в сезоні покер. Нагадаємо, що в десятому турі Ігор Чернявський (ХІТ) чотири рази розписався у воротах МСК Харків, а в дев’ятнадцятому турі Владислав Моспан (Aurora Team) чотири рази засмутив воротарів SkyUp Futsal.

Хет-трик

Гравець Athletic Futsal Давид Калашник в першій грі в Києві проти ХІТа забив на гол менше Шаропіньо, але, на відміну від бразильця, залишав майданчик у відмінному настрої, адже його хет-трик приніс команді з Дніпра перемогу над чемпіонами України.

Хет-трик Калашника став 21-м загалом в чемпіонаті, але кількість гравців, які в одній грі забивали по три м’ячі, залишилася тією ж самою – п'ятнадцять. Втім, Давиду забивати по три вже не звикати, адже в 14-му турі він тричі вразив ворота Кардиналу-Рівне, і на разі він шостий в списку гравців, які цього сезону по три м’ячі забивали у двох іграх.

Швидкострільність туру

Свою рішучу налаштованість на реванш за поразку в першій грі ХІТ гравцям Athletic Futsal продемонстрував вже від початку гри. На першій хвилині кияни розіграли аут, після якого Андрій Мельник зліва увірвався у вільну зону, прострілив у штрафний майданчик, де Євгеній Жук у притаманному для себе стилі, зігравши на випередження, відкрив рахунок і забив свій ювілейний, тридцятий гол в чемпіонаті.

Табло в цей момент зупинилося на відмітці в 50 зіграних секунд, і через це гол Жука потрапив до нашого рейтингу "швидких" м’ячів, забитих на першій хвилині, посідаючи в ньому тринадцяте місце.

1. 10 секунда – Костянтин Абзалов (Сокіл), 18 тур, гра Любарт – Сокіл

2. 17 секунда – Михайло Грицина (Енергія), 5 тур, гра МСК Харків – Енергія

3. 26 секунда – Рафінья (SkyUp Futsal), 16 тур, гра SkyUp Futsal – ХІТ

4. 28 секунда – Віктор Ковальов (Суха Балка), 18 тур, гра SkyUp Futsal – Суха Балка

5. 33 секунда – Олександр Басич (Кардинал-Рівне), 5 тур, гра in.IT – Кардинал-Рівне

6. 38 секунда – Максим Малиновський (Aurora Team), 9 тур, гра Aurora Team – Кардинал-Рівне

7. 41 секунда – Денис Зеленкевич (Суха Балка), 9 тур, гра Суха Балка – Ураган

8. 45 секунда – Дмитро Романюк (Любарт), 2 тур, гра Любарт – in.IT

8. 45 секунда – Роман Горпинич (ХІТ), 16 тур, гра SkyUp Futsal – ХІТ

10. 46 секунда – Кирил Братенко (МСК Харків), 22 тур, гра Athletic Futsal – МСК Харків

11. 49 секунда – Артем Шеремет (Суха Балка), 20 тур, гра Ураган – Суха Балка

11. 49 секунда – Едуард Волков (Кардинал-Рівне), 16 тур, гра Кардинал-Рівне – in.IT

13. 50 секунда – Євгеній Жук (ХІТ), друга гра 1/4 плейоф ХІТ – Athletic Futsal

14. 58 секунда – Ігор Чернявський (ХІТ), 14 тур, гра Любарт – ХІТ

15. 59 секунда – Кирило-Ілля Бабак (Сокіл), 12 тур, гра Сокіл – in.IT.

Автоголи

Відлік м’ячів, забитих в плейоф, розпочався в Хмельницькому доволі швидко. На 3-й хвилині Артур Хібовський, отримавши м'яч від Сергія Шевченка, наблизився до воріт і пробив. За траєкторією м'яч летів трохи повз ворота, і щоб ним заволодіти, голкіпер Урагану Олександр Сіріцький полишив свої володіння, але м'яч влучив в ноги Артема Клімчука і повільно закотився у ворота, врятувати які Сіріцький вже був не в змозі.

Голкіпер же Енергії Володимир Кардаш забив у свої ворота, навіть не зрозумівши, як же це так сталося. На 13-й хвилині другої гри між SkyUp Futsal та Енергією Боб зі штрафного метрів з 13 пробив по воротах, Кардаш відбив цей м'яч в штангу, від якої шкіряна куля прилетіла до Шаропіньо. Той прагнув пробити у ворота, але влучив в спину воротарю львів’ян, від якої м'яч і полетів до сітки. Чистої води нещасний випадок і для самого голкіпера, і для його команди.

Таким от чином в плейоф були зафіксовані перші автоголи, кількість яких збільшилася до тридцяти. Два з них ураганівські, Артем Клімчук став 24-м гравцем, у якого в пасиві автогол, і шостим, який в одній грі забивав і у свої, і в чужі. Соколу його суперник допоміг зі взяттям воріт вчетверте. Володимир Кардаш довів кількість гравців, що вражали свої ворота, до 25, і Енергія за кількістю автоголів наздогнала своїх земляків з in.IT – такі негаразди траплялися з львівськими командами по шість разів.

Червоні картки

На 26-й хвилині першої гри між ХІТом та Athletic Futsal після удару Олександра Педяша Богдан Мещеряков так відбив м'яч, що він полетів аж до центральної лінії. Киянин Руслан Шеремета цілком міг вибити цей м'яч в аут, але не зробив це, і саме це вплинуло на подальші події. У вільний простір за спиною Шеремети побіг Давид Калашник, і це був вихід сам на сам з воротарем ХІТа, Втім, Шеремета встиг наздогнати Калашника, який не зумів пробити по воротах і впав на майданчик.

Арбітри одразу дали сигнал, що був фол, і після наради між собою другий рефері Олег Гопка показав Руслану Шеремету червону картку.

Момент з вилученням неоднозначний, і одразу після гри тренер ХІТа Владислав Лисенко так прокоментував рішення арбітрів: Суддя зламав гру цим вилученням, якого зовсім не було. Людина грає в м'яч – червона картка. Я вважаю таких суддів підпускати навіть в дитячу лігу не можна. Жорсткий коментар, іноді свої коментарі до різних моментів видає Комітет арбітражу АФУ, тож залишається чекати на нього.

Ще одна червона картка в перших чвертьфінальних матчах не обговорюється. Гравець Сухої Балки Віктор Ковальов, програвши позицію, в підкаті збив Максима Малиновського. Це жовта карта, але до цього Ковальов вже мав попередження, тому вилучення було неминучим.

Шеремета став сімнадцятим гравцем, а Ковальов вісімнадцятим, вилученими з майданчика. Для гравців ХІТа це друга червона картка в сезоні, а для Сухої Балки четверта. Загалом в цьому чемпіонаті арбітри показували дев’ятнадцять червоних карток.

Шатаут

Відіграти в футзалі на нуль це для воротарів неймовірно складно, адже за гру їм доводиться відбивати до десятка "мертвих" м’ячів. У восьми матчах першого блоку чвертьфіналів у двох іграх командам вдалося здобути "сухі" перемоги. В Хмельницькому це сталося завдяки майстерності голкіпера Сокола Ярослава Кожуховського. Не можна казати, що йому в другій грі проти Урагану довелося перекидатися як білка в колесі, але в кількох небезпечних моментах він реально виручив свою команду.

Сокіл вже не вперше розібрався зі своїм суперником під нуль, для Ярослава Кожуховського цей шатаут став другим, а перший був в грі другого кола проти in.IT, яка, до речі, також завершилася з рахунком 5:0. Цікаво, що в активі Ярослава могло б бути три шатаути, але у грі сьомого туру проти Любарта Роман Ковальчик на 39-й хвилині поміняв Кожуховського на Богдана Бабенка. Тож, цей шатаут пішов в залік лише Соколу, а воротарю для повноцінного шатауту потрібно відіграти всю гру від дзвінка до дзвінка.

Саме через цю вимогу в другій грі між Aurora Team та Сухою Балкою про шатаут мова не йде, оскільки Юрій Савенко і Микола Гуйван грали по тайму.

Тайм-аут

Гол, забитий, коли головний тренер бере тайм-аут на стандарті, а потім гравці втілюють все те, що їм розказав тренер, на майданчику в результативну дію, завжди виглядає ефектно. З недавнього – це тайм-аут Тараса Шпички в грі двадцятого туру, коли SkyUp Futsal за п’ять секунд до фінальної сирени поступався Соколу 2:3, і після поновлення гри "авіаторам" вистачило двох секунд, щоб прокрутити ту комбінацію, яку їм намалював тренер, і врятувати гру.

Дещо схоже, але вже на користь Сокола відбулося на останній хвилині першого тайму другої гри в Хмельницькому. За 24 секунди до перерви хмельничани отримали право на кутовий, і в цей момент Роман Ковальчик попросив хвилину. Після неї тріо гравців Сокола відіграло синхронно: Олег Гуцуляк виконав кутовий, Костянтин Абзалов своїм маневром ввів в оману захисників Урагану, а Владислав Первєєв з вільної зони без перешкод вразив ворота, які захищав Олег Гордієвич.

Рахунок на той момент і так був переконливим – 4:0, а п’ятий гол "у роздягальню" звів будь-яку інтригу в грі до нуля.

Бонус. Про гроші на конто АФУ

Три картки, отримані гравцями ХІТа в другій домашній грі, змусять столичний клуб перекинути на р/р Асоціації футзалу України суму в 5000 грн. При чому, Ігор Чернявський і Євгеній Жук отримали попередження за ігрові порушення, а от Олександр Кравець удостоївся жовтої картки, не з’явившись жодного разу на майданчику.

На ХІТ такі фінансові санкції накладені вп’яте, а загалом вже 190 тисяч гривень штрафів між клубами розподіляються таким чином:

35 тис. – SkyUp Futsal

по 25 тис. – Суха Балка, ХІТ

по 20 тис. – in.IT, МСК Харків

по 15 тис. – Athletic Futsal, Aurora Team, Кардинал-Рівне

по 5 тис. – Сокіл, Ураган, Енергія, Любарт.

Анатолій Подвойський