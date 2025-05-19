Заявка ХІТа на фінал, нічийне київське дербі з бійкою: найцікавіше про перші матчі 1/2 плейоф

З місця, як-то кажуть, у кар’єр стартувала півфінальна стадія плейоф у футзальній Екстра-лізі, чотири матчі якої відбулися минулими вихідними. В кожному з ігрових днів було по дві гри, вони були розведені по часу, що було дуже зручно для перегляду в онлайн-трансляції.

Початок ігор був о 12:00 і о 14:30, і якщо другі матчі розпочиналися хоча б на годину пізніше, то київським фанатам футзалу можна було б наживо переглянути ігри як ті, де господарем майданчика був ХІТ, та і ті, де господарювала Aurora Team. За різниці в початку ігор у дві з половиною години, враховуючи, що спортивні майданчики знаходяться на різних берегах Дніпра, подивитися всі чотири київські гри в повному обсязі було справою нездійсненною.

Стартували півфінали поєдинком між ХІТом та Соколом. Господарі після чвертьфіналів мали на підготовку до гри лише менше 72-х годин, що не завадило їм швидко відкрити рахунок. Далі в першому таймі був обмін голами, і на перерву команди пішли з перевагою ХІТа в один м'яч. Він в підсумку і склав різницю в рахунку, оскільки в другому таймі вболівальники побачили у виконанні суперників по одному голу – 3:2. Днем пізніше Сокіл диктував свої умови, відкривши рахунок на третій хвилині, з цим команди й пішли на перерву. 2:1 на користь Сокола трималося до 36 хвилини, а далі команда Романа Ковальчика припустилася кількох помилок, чим досвідчені гравці ХІТа скористалися, і після перемоги 4:2 повели в серії до трьох перемог 2:0.

SkyUp Futsal також на відміну від Aurora Team не мав часу на підготовку до півфіналу. Втім, трималися "авіатори" гідно і пропустили лише на останній хвилині першого тайму. Ближче до завершення другого тайму підопічним Тараса Шпички вдалося відігратися, і гра перейшла в овертайм. Спочатку в ньому двічі забила Aurora Team, але "авіатори" в другій додатковій п’ятихвилинці продемонстрували дива живучості й ліквідували дефіцит у два м’ячі – 3:3. В післяматчевій серії пенальті героєм став голкіпер SkyUp Futsal Ілля Бакінський, який відбив удар Ореста Боргуна, і цього було достатньо, щоб "авіатори" повели в серії 1:0.

В неділю також був момент, коли на табло палав рахунок 3:1, це було вже в другому таймі після голу Максима Чеберяка на 27-й хвилині. Цього Aurora Team цілком вистачило, адже "авіатори" змогли відіграти лише один м'яч. 3:2 – друга гра за командою Євгена Задорожного, яка поновила рівновагу в серії, хоча і втратила перевагу власного майданчика.

Бійка

Найрезонанснішою подією матчів плейоф, яка певною мірою затьмарила їхню спортивну складову, стала бійка, яка виникла на 29-й хвилині другого київського дербі. Розпочалося все з того, що після вибиття м’яча за межі майданчика гравець Aurora Team Ростислав Семенченко борцівським захватом за шию поклав на паркет "авіатора" Дениса Сніцаренка. Таке можна доволі часто побачити в футзальних матчах, і, "борці", як правило, за таке вправне володіння прийомами з іншого виду спорту караються заслуженими жовтими картками.

Втім, цього не сталося, що підняло градус емоцій на лаві запасних SkyUp Futsal. На них пішла відповідь з лави запасних Aurora Team, і, як-то кажуть, понеслася, як зазначив коментатор гри, "картинка маслом". Картинка, зазначимо, однозначно неприваблива. Найгірше в цій ситуації, що в неї з трибун вліз надміру розпалений вболівальник, схоже, що Aurora Team, оскільки миттєво отримав стусанів одразу від гравців і тренерів SkyUp Futsal. Добре, що в ситуацію втрутилися три охоронці (щоправда, питання – де вони були спочатку і як допустили, що вболівальник добіг до протилежного боку майданчика, де знаходяться лави запасних), інакше той "вболівальник" міг би піти додому не на своїх двох ногах.

Надалі була роздача жовтих і червоних карток, коментар по яких буде далі, а сама гра відновилася через безпрецедентні дванадцять (!) хвилин. При чому, не так, як вона мала відновитися. М'яч перед цими подіями залишив майданчик після відчайдушного удару Семенченка за межі майданчика, відповідно, м'яч від воріт повинен був вводити воротар SkyUp Futsal. Втім, арбітри віддали м'яч… Ростиславу Семенченку, який, щоправда, повернув його супернику, керуючись принципом "fair play", що не скасовує помилкове рішення арбітрів.

А як же щодо тих гравців, з зіткнення яких все розпочалося? Резонне питання, але відповідь буде простою – ані Семенченко, ані Сніцаренко не отримали за свою "боротьбу" нічого. Схоже на те, що арбітри у вирії подій просто забули про першоджерело того, що виникло надалі. Або навпаки, дуже добре пам’ятали, що в одного з порушників, через що все і почалося, у Ростислава Семенченка, вже була жовта картка.

Коментар до бійки

Після гри представник SkyUp Futsal Костянтин Власенко ввічливо уникнув прямої відповіді про бійку в середині другого тайму. Натомість головний тренер Aurora Team Євген Задорожний так прокоментував рішення арбітрів по інциденту: "Не ті люди отримали, не призвідники отримали червоні картки. Чомусь судді дали тільки нам червоні картки. Чому ті гравці SkyUp Futsal, які приймали безпосередню участь, вони отримали лише жовту картку? Я бачу в цьому несправедливість".

Саме заради справедливості додамо, що згідно протоколу гри, за цю бійку червоні картки в складі Aurora Team отримали гравці Максим Бессалов і Орест Боргун, тренер Олександр Акименко (в нього вилучення після другої жовтої картки), а в складі SkyUp Futsal головний тренер Тарас Шпичка і гравець Євген Смоловик.

Аномалії

На чвертьфінальній стадії плейоф найемоційнішим було протистояння Урагану та Сокола, в якому за рівної гри й рівних рахунків 3:2 і 3:4 був очевидний дисбаланс в отриманих картках. Так, "ураганівці" в кожній з ігор отримали по одному попередженню, а от у хмельничан такі "здобутки" – 13 (!) жовтих карток, дві з яких перетворилися на червону, плюс одна червона картка. До чого тут повернення до чвертьфіналів, та власне до того, як у відомій фразі, що "коли здавалося, що це дно, знизу погрюкали". Два київських дербі помітно перебили матчі в Івано-Франківську, і в Києві маємо такі "жовто-червоні" здобутки. Господарі, а це була Aurora Team, назбирали у двох іграх шість жовтих карток, дві з яких тренеру Олександру Акименку стали червоною, плюс дві прямі червоні картки. Гості ж, SkyUp Futsal, назбирали таке: 16 жовтих карток плюс дві прямих червоних.

FC SkyUp Futsal

Цікавим буде порівняти сумарно матчі в Івано-Франківську і в Києві. В Івано-Франківську загалом вийшло 15 жовтих, дві з яких стали червоною, і одна пряма червона. В столиці України дербі було врожайнішим: 22 жовті картки, дві з яких перетворилися на червону, і 4 прямі червоні картки.

Є цікавий момент, який поєднує ці чотири гри з різних стадій плейоф, і це дві персони арбітрів – Орест Дуцяк з Дрогобича та Андрій Кузьмін зі Львова, кожний з яких був "офіційною особою" і в Івано-Франківську, і в Києві. В Івано-Франківську вони не перетиналися, оскільки кожний був третім рефері на одній грі. А от в Києві працювали однією командою на обох іграх – Дуцяк безпосередньо на майданчику, а Кузьмін знову ж таки третім. Якщо хтось вважає, що функції арбітрів лише тільки фіксувати порушення, то це глибока помилка. Своїм рівнем, тенденційністю, різним трактуванням схожих моментів рефері можуть так розігнати емоційність гри, що її учасникам вже буде не до правил, і однаково на те, які вони отримають згодом покаранням за надмірні емоції.

Так, може, понад два десятки карток різного кольору це вже дно? Хтозна, адже плейоф ще в самому розпалі, ще далеко нічого не зрозуміло в півфінальній стадії, і чого можна буде очікувати, коли майданчики почнуть палати в битвах за чемпіонство та за бронзові медалі.

Найкращий гол

Загалом в чотирьох іграх арбітри фіксували взяття воріт 22 рази. Це не чвертьфінали, де тільки в одній грі в Києві забили 15 м’ячів, але цілком непогано, що свідчить про напруженість протистоянь. Було з чого обирати, зокрема після класних дальніх ударів чи результативних ударів воротарів. Тим не менше, свій вибір зупинимо на шикарній комбінації гравців SkyUp Futsal, підсумком якої став перший гол в другому дербі.

Розпочалася гольова атака з введення м’яча голкіпером Іллею Бакінським, який на половині суперника побачив відкривання Олександра Ліфера, і той головою переадресував м'яч на лінію штрафного майданчика. Саме туди на швидкості вбіг бразилець Лукас, який ударом в дотик залишив воротаря Aurora Team Юрія Савенка поза справами. Просто-таки ідеальна взаємодія трійки гравців "авіаторів", які практично не помітили опору суперників, і тільки виключно їхня висока майстерність дозволила статися цьому маленькому диву.

Хет-трик

Гравець в одній грі відзначився трьома забити м’ячами, здавалося б, вагомий привід, щоб порадіти, але це не про хет-трик Ростислава Семенченка в першій грі проти SkyUp Futsal. А ще можна додати й відоме прислів’я про те, що один в полі не воїн. Всі три м’ячі Aurora Team в грі проти "авіаторів" в активі її кращого бомбардира, який довів свій гольовий реєстр до 29 м’ячів (днем пізніше і до 30), але цього було замало для головного – для перемоги в першій півфінальній грі, яку команда Євгена Задорожного програла по пенальті.

Це не перший приклад, коли автори хет-триків залишали майданчик не в доброму гуморі через поразку своєї команди. Таке було, наприклад, з Владиславом Первєєвим після програної гри ХІТу 5:7 в другому турі, а також з Лукасом, коли SkyUp Futsal програв Aurora Team 3:7 в 19-му турі. Ще гірше було з Шаропіньо в грі, яка вже стала історичною, коли бразилець оформив покер, а "авіатори" програли Енергії 7:8 у чвертьфінальній грі плейоф.

Щодо Семенченка, то він став шостим гравцем, який три м’ячі забивав у двох іграх, а хет-трик Ростислава став в чемпіонаті 23-м. Додамо, що тричі по три голи в одній грі забивав лише один гравець – Євгеній Жук.

Перша серія пенальті

В чотирьох чвертьфінальних іграх переможець визначився лише в додатковий час, але до серії пенальті так жодного разу справа і не дійшла. Час пробиття шестиметрових прийшов в першій півфінальній грі між Aurora Team та SkyUp Futsal, яка в цьогорічному плейоф за ліком була дев’ятнадцятою. Якою ж стала ця, як в народі іноді називають, лотерея?

Є така статистика, що частіше в серіях пенальті перемагає та команда, яка її розпочинає, і це не просто так. Одна справа, коли ти б’єш першим і без особливого тиску, а на гравців команди, яка б’є другою, тиск сильніший, адже вони під впливом результативного або нерезультативного удару суперника. Звісно, що це негласне правило не гарантія того, що якщо ти починаєш, то обов’язково переможеш, що і сталося з гравцями Aurora Team. Їм взагалі було важкувато через те, що цього сезону в команді Євгена Задорожного до шестиметрової позначки підходили лише два гравці: чотири рази Юрій Сагайдачний і одного разу Ростислав Семенченко. Частіше право першого удару надається найвправнішому пенальтисту, але першим в Aurora Team пішов Семенченко і забив.

В SkyUp Futsal в регулярному чемпіонаті пенальті били чотири гравці, всі по одному разу, і якщо Максим Літвінов і Євген Смоловик забивали, то Юрій Щериця і Боб ні. Ніхто з них першим не пішов, на перший удар вирушив Шаропіньо, який впорався зі своїм завданням. В Aurora Team вирішили, що Сагайдачний піде на п’ятий удар, хоча після того, як Ілля Бакінський відбив удар Ореста Боргуна, справа до Сагайдачного могла і не дійти. Втім, сейв Бакінського був першим і останнім в цій серії, і "авіатори" в ній перемогли 5:4, що, мабуть, і не дивно з огляду на те, як воротарі команд відпрацювали на шестиметрових в цьому сезоні. Той же Ілля Бакінський має у своєму активі один відбитий пенальті, до речі, від Ростислава Семенченка. У ворота ж Aurora Team шестиметрові билися двічі, двічі в "рамці" був Юрій Савенко і двічі він свою команду не виручив. От вам і лотерея.

Дабл-пенальті

Досягнувши успіху в післяматчевих пенальті, "авіаторам" не поталанило тоді, коли на останній хвилині першого додаткового тайму Лукаса борцівським прийомом поклав на паркет Ростислав Семенченко, і SkyUp Futsal отримав право на дабл-пенальті. Рахунок на той момент був 1:2, питання – кому бити, і до м’яча пішов Олександр Ліфер. Чому саме він, можна припустити, що тому, що він виконував 10-метрові краще за своїх партнерів по команді. Щоправда, цих партнерів два, тим не менше.

Зі статистикою по дабл-пенальті у SkyUp Futsal взагалі цікава річ. Загалом в сезоні билися 42 10-метрових. Одинадцять з них били "авіатори", а вісім – в їхні ворота. Це разом дев’ятнадцять, тобто, близько половини всіх дабл-пенальті були в іграх команди Тараса Шпички! Олександр Ліфер забивав "десятки" двічі, по разу це робили Максим Літвінов і Рафінья, а нереалізованих дабл-пенальті після того, як Ліфер струсонув поперечину воріт Юрія Савенка, набралося сім.

У ворота Aurora Team 10-метрових пробивалося чимало – вісім, забиті лише два, і один з них Олександром Ліфером у восьмому турі регулярного чемпіонату. Цього разу Ліфер пробив в поперечину, чим довів загальну кількість незабитих "десяток" до 29. Відсоток реалізації залишається доволі низьким і дорівнює 30,95%, це менше третини.

Воротарі-голеадори

Зовсім нещодавно м'яч голкіпера Сокола Сергія Шевченка був в центрі нашої уваги, коли він в першій чвертьфінальній грі класним ударом через весь майданчик вразив ворота Урагану, і той гол навіть став найкращим в нашому огляді. В першій же півфінальній грі Сергій показав, що він може забивати не тільки в порожні ворота, а навіть коли їх захищає такий воротар, як Олександр Сухов. На 32-й хвилині першої гри проти ХІТа Шевченко, отримавши м'яч від Владислава Первєєва, пробив приблизно з 12 метрів, і після маленького рикошету від Євгена Сірого м'яч залетів у ворота.

Цим голом Сергій Шевченко зробив ще один крок вгору в рейтингу найкращих воротарів-голеадорів Екстра-ліги. Це був його вже дев’ятий м'яч, і наразі він поділяє в ньому четверте місце разом з Олександром Сіріцьким і Романом Колтком, в минулому голкіпером ТВД та Урагану, який зараз продовжує свою кар’єру в Польщі. Разом з цим Сокіл зараз єдина команда, воротарі якої забивали більше одного м’яча, і також два голи в активі Ярослава Кожуховського.

Пройшла доба, і в другій півфінальній грі між ХІТом та Соколом був зафіксований ще один воротарський гол. Жодним чином не можна казати, що це було класичне алаверди, адже це був традиційний удар воротаря по порожнім воротам. Відзначився вже воротар ХІТа Олександр Сухов, який зі складного становища по дузі вразив ворота, в яких не було Сергія Шевченка.

Весь регулярний чемпіонат не забивав Сухов, і виходить недарма. Свій перший гол в чемпіонаті він відсвяткував в п’ятій чвертьфінальній грі проти Athletic Futsal, після чого став найкращим воротарем-голеадором в Екстра-лізі. Пройшов тиждень, і Олександр підняв свій гольовий реєстр до 15 м’ячів.

Нагадаємо, що найбільше серед воротарів цього сезону забивав Олександр Сіріцький – 5 м’ячів. По два в активі трьох воротарів, до вже згадуваних Кожуховського і Шевченка доєднався Олександр Сухов. Загальна ж кількість воротарських голів складає дев’ятнадцять, і вони на рахунку дванадцяти голкіперів.

Червоні картки

Через те, що всі червоні картки в перших півфінальних матчах були отримані за неігрові порушення, немає потреби надавати відео, як саме вилучені гравці отримали своє покарання, і цього разу обмежимося лише статистичними показниками.

Загальна кількість червоних карток сягнула відмітки 24, з них в пасиві Aurora Team три, у SkyUp Futsal п’ять, і з цим показником "авіатори" наздогнали Сокіл, у якого також п’ять червоних карток. Ще в одній команді, яка залишається в грі, мова про ХІТ, гравці отримали лише дві червоні картки. Микола Сохорук з Сокола так і залишається єдиним гравцем, якого в поточному чемпіонаті вилучали з майданчика двічі.

Бонус. Про гроші на конто АФУ

На височенному емоційному рівні проходять матчі плейоф, і вже не вперше вони стали рясними на жовті картки. Гравці SkyUp Futsal з тренерським і адміністративним персоналом встановили рекорд чемпіонату: в першій грі проти Aurora Team арбітри показували "авіаторам" дев’ять (!!!) жовтих карток. П’ять з них були гравцям – це Боб, Юрій Щериця, Морено, Джоні та Жоау Лукас, а ще чотири головному тренеру Тарасу Шпичці, менеджеру Вадиму Степанюку, спортивному директору Микиті Тменову та адміністратору Володимиру Негелю. Ігри плейоф – вони й такі бувають.

В другому дербі гравці "авіаторів" отримали шість жовтих карток, тож сумарний наслідок для SkyUp Futsal – необхідність перерахувати на р/р Асоціації футзалу України покарання у вигляді 10000 гривень. Для "авіаторів" це практично звична річ, адже розпрощатися з грошима їм доведеться вже після дев’яти ігор.

Загальна сума в 215 тис. грн. штрафів між клубами розподіляється таким чином:

45 тис. – SkyUp Futsal

30 тис. – ХІТ

25 тис. – Суха Балка

по 20 тис. – in.IT, МСК Харків

по 15 тис. – Athletic Futsal, Aurora Team, Кардинал-Рівне, Сокіл

по 5 тис. – Ураган, Енергія, Любарт.

Анатолій Подвойський