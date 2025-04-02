Чемпіон б’є антирекорди, рокіровка аутсайдерів, бісіклета і перелом носа: головне про 20 тур Екстра-ліги

Не встигли футзальні вболівальники натішитися суперництвом, що відродилося, між Aurora Team та ХІТом за перемогу в регулярному чемпіонаті, як чемпіони України двома іграми безповоротно вбили всю інтригу. Першим маленьким цвяхом в її труну стала нічия в Івано-Франківську з Ураганом, яку можна було списати на власні недопрацювання в завершальній фазі атаки й блискучу гру воротаря Урагану. А от друга гра, перенесена з шістнадцятого туру проти SkyUp Futsal, стала навіть не великим цвяхом на зразок класичної "сотки", а справжнім "костилем", які використовують при прокладанні залізничної колії.

Програвши 3:8 в пропущеній грі з 16-го туру, чемпіони України не тільки відпали від Aurora Team на відстань, яку теоретично за два тури до фінішу ще можна відіграти, але це не дозволить зробити команда Євгена Задорожного, а ще й оновили кілька власних антирекордів, про які буде далі. Минулого тижня також відбулося догравання гри 17-го туру, яка була призупинена на 14-й хвилині повітряною тривогою. Енергія прагматично підійшла до неї, маючи перевагу 1:0, ще до перерви забила двічі, а другий тайм просто стримувала Суху Балку, що принесло перемогу 4:1.

Розтягнутий на чотири календарних дні двадцятий тур стартував в Рівному, де Кардинал-Рівне, який відчайдушно прагне зачепитися за плейоф, нічого не зміг протидіяти Aurora Team. Лідеру Екстра-ліги вистачило 19 секунд, що двічі розписатися у воротах рівнян, а далі поталанило з пенальті на рівному місці. До перерви "кардиналівці" один м'яч відіграли, але надалі була гра, про яку можна сказати: "одні нічого не могли, а другим не надто було і потрібно", тому і результат 1:3.

У львівській "розбірці" двох відвертих аутсайдерів Екстра-ліги боротьба йшла за те, щоб не бути останнім. В першому таймі кращим був in.IT, в другому – МСК Харків, якому перемога 6:3 дозволила за рівності очок з "айтішниками" випередити їх шляхом кращого балансу особистих зустрічей за поразки в першому колі 3:4.

У неділю у грі в Дніпрі, яка через повітряну тривогу розпочалася з запізненням більшим, ніж дві години, між Athletic Futsal і ХІТом простежувалися певні аналогії з грою в Рівному – до заключної хвилини був той же рахунок 1:3. Склався він дзеркально, адже рахунок відкрили "атлети", потім було три голи команди Олега Лук’яненка, з яких ті ж самі, перший і другий, забивалися з інтервалом у 27 секунд. Дніпряни після двох жахливих помилок свого голкіпера Богдана Мещерякова дуже хотіли виправити ситуацію, але у воротах ХІТа був Олександр Сухов, який відіграв на своєму звичному високому рівні. Крапка ж в грі була поставлена голом у порожні ворота Athletic Futsal – 1:4.

Athletic Futsal – ХІТ

В трьох цих матчах туру перемоги були виключно за командами, які грали в гостях, а першим, кому допомогли "рідні стіни", стала львівська Енергія. Все ж таки емоційна перемога над Соколом та важкий виїзд до Дніпра не пройшли без наслідків для підопічних Валерія Легчанова. Кожний момент в грі проти Любарта давався їм зі скрипом і тільки один з них став голом, який у свій актив записав Микола Грицина. Додамо, що не без помилки голкіпера лучан Станіслава Горніка, який не виручив після удару з гострого кута, і ця поразка остаточно викреслила Любарт з-поміж претендентів на плейоф.

SkyUp Futsal свої три останні поєдинки проводив проти команд з чільної трійки й в них зібрав повний комплект результатів: поразка від Aurora Team 3:7, перемога над ХІТом 8:3 і, нарешті, нічия з Соколом 3:3. Цей результат вніс певні обмеження в ті місця, на яких можуть завершити регулярний чемпіонат команди Тараси Шпички та Романа Ковальчика. "Авіатори" максимум можуть посісти четверте місце, що є дуже бажаним, щоб у чвертьфіналі мати перевагу власного майданчика. Хмельничанам же тепер точно відомо, що чвертьфінальну стадію вони розпочнуть в рідному місті, адже нижче четвертого місця їм вже ніяк не впасти, а щоб гарантовано бути третіми, у двох матчах, що залишилися, з Кардиналом-Рівне та Ураганом, потрібно взяти одне очко.

Найкраща гра

Не рясним на голи (в п’яти іграх 25) і прісним на яскраві матчі вийшов двадцятий тур, тому номінацію найкращої гри чергового блоку з семи матчів отримує шосте за ліком київське дербі, в якому ми побачили несхожий на себе SkyUp Futsal.

І те ж саме потрібно казати про ХІТ, в якому абсолютно у всіх гравців був не їхній день. Воротарі Олександр Кравець і Олександр Сухов не виблискували надійністю і чимало, з того, що пропустили, можна було б і відбити. Але ж внаслідок лише однієї надійності воротарів ігри не виграються, тут вже питання до тих, хто має забивати, і в першу чергу до Євгенія Жука з Ігорем Чернявським.

Тренер ХІТа Владислав Лисенко після гри відмітив, що "створена кількість моментів у ХІТа була набагато більше, ніж у SkyUp Futsal, але рахунок не на нашу користь 3:8. Добре, що це пройшло перед плейоф". До речі, це дуже нагадує гру, в якій також було 3:8, коли Сокіл, якщо рахувати за всі 40 хвилин, створив точно не менше Енергії.

SkyUp Futsal – Сокіл

А зауваження Лисенка щодо плейоф дуже доречне. У ХІТа вже були сумні історії, коли команда переможним маршем проходила регулярний чемпіонат, а потім навіть не пробивалася до фіналу плейоф. Чи не видихаються чемпіони України, покажуть завершальні матчі "регулярки", а от про SkyUp Futsal можна стверджувати, що для переважної більшості легіонерів період адаптації в Екстра-лізі завершився. Трохи випадає парагваєць Джоні, а от п’ятірка бразильців реально тягне "авіаторів", за ними тягнуться решта гравців, свідченням чому, що вісім м’ячів у ворота ХІТа це заслуга у рівних частках як легіонерів, так і українців.

Історичний розгром

Ступінь неочікуваності розгромів рухається за нарощуваною після кожного ігрового тижня. Мало хто очікував, що Суха Балка з великим рахунком програє SkyUp Futsal, ще менше було таких, хто міг би передбачити розгромну поразку Сокола від Енергії. А таких вболівальників, хто поставив хоча б гривню на те, що SkyUp Futsal розіб’є ХІТ, взагалі не існує. Але факт залишаться фактом – в київському дербі зафіксована розгромна перемога однієї команди, і ця команда не ХІТ.

Це виглядає ще неймовірнішим, якщо сказати, що після першого тайму рахунок був 1:1, а до 29-ї – лише 2:1 на користь "авіаторів". Команда Олега Лук’яненка цього сезону вже демонструвала, що для неї "мінус два" це не проблема. Саме таке відставання в неї було до 34-ї хвилини, але потім почався якийсь колапс. М’яч у ворота ХІТа влітав не тільки після ударів "авіаторів", а навіть коли й удару не було, як це сталося на 38-й хвилині, коли м’яч опинився в сітці від Жоау Лукаса, який не зміг пробити по м’ячу. Так рахунок змінився на 7:3, а розгромним він став за лічені секунди до сирени, коли свій перший в сезоні м’яч забив Владислав Корнєв. В підсумку дивний результат 8:3.

SkyUp Futsal – ХІТ

Таке фіаско з ХІТом трапилося по факту вперше, хоча формально в історії команди є поразка з рахунком 0:5. В чому тут розбіжність? В травні 2017 року ХІТ з харківським Локомотивом грали серію за бронзові медалі, і тоді після двох матчів в Києві суперники обмінялися перемогами 5:4 і 0:4. Серія, яка тривала до трьох перемог, переїхала до Харкова, де 28 травня ХІТ в третій грі серії програв 3:4. Четверта гра в серія не відбулася – несподівано, без будь-яких пояснень, ХІТ відмовився грати четверту гру і поїхав додому. Відповідно, команді була зарахована поразка 0:5, але, як бачимо, ці 0:5 були без гри.

У Києві ж гра була, і в ній ХІТ при "мінус п’ять" пропустив вісім м’ячів, це вдруге в його історії. 22 квітня 2018 року Енергія в третій грі півфінальної серії плейоф виграла у ХІТа 8:4, і про те, як це було, в складі ХІТа пам’ятають Олександр Педяш, Сергій Журба, Євгеній Жук і тренер Владислав Лисенко, який був воротарем киян в тій грі. Що ж є рекордом для ХІТа в матчах чемпіонату України, так це сім пропущених м’ячів за один тайм.

В 116 зіграних матчах перемоги з великим рахунком фіксувалися 19 разів, і це 16,38%.

Камбек туру

"Ущипніть мене!", – такою була реакція коментатора Володимира Дидика на встановлення остаточного рахунку 3:6 в грі між in.IT та МСК Харків. В цей час ущипнути себе потрібно було не тільки йому, а і всім, хто спостерігав за грою, адже після першого тайму "айтішники" виносили харків’ян в одну хвіртку 3:0. Натяків, що щось може змінитися, не було ніяких і на початку другого тайму, але згодом потрохи "містяни" міцно встановилися на половині господарів, і на 28-й хвилині дуже було схожим на те, що після удару Кирила Хахілєва голкіпер in.IT Андрій Пітуля відбив м’яч вже після того, як він перетнув лінію воріт.

Утім, у футзалі ще немає впровадженої Goal-Line Technology, яка б дозволила напевне стверджувати, чи був гол. Обидва арбітри займали такі позиції, які не дозволяли їм взяти відповідальність за рішення зарахувати гол. Але підопічні Василя Сухомлинова спокійно відреагували на цей момент і за хвилину розпочали свій потужний камбек, якого ще не бачила Екстра-ліга – протягом 11 хвилин у ворота in.IT влетіли шість (!) м’ячів, з яких останні чотири МСК Харків забив в заключні три хвилини гри. Шість м’ячів в одному таймі – це щось з розряду фантастики у виконанні МСК Харків.

Цього сезону був тільки один випадок, коли команді вдалося перемогти, поступаючись 0:3, але це ж було з ХІТом. Команда Олега Лук’яненка в дев’ятому турі до 27-ї хвилини програвала Athletic Futsal в три м’ячі, але потім за 11 хвилин забила п’ять і в підсумку перемогла 5:4.

Гол туру

Окрасою блискучої перемоги МСК Харків у Львові став гол, який на 37-й хвилині забив харків’янин Кирило Хахілєв. "Містяни" на той момент поступалися 2:3, а грати залишалося трохи понад три хвилини. Отримавши м'яч на своїй половині, Кирило на швидкості легко відірвався від Богдана Білюка, поблизу штрафного майданчика in.IT перед ним постали одразу два гравці – Владислав Константінов і Ігор Михайлишин. Втім, Хахілєв хибними рухами зумів залишити поза справами обох, далі знайти можливість для удару, який не був сильним, і м'яч поміж ніг Михайлишина, повз Максима Бондаря та Андрія Пітулю опинився у воротах.

Звернули увагу, що Кирило Хахілєв тут згадується один, а от гравців in.IT вся п’ятірка? А ще кажуть, що один, мовляв, в полі не воїн.

Хет-трик туру

Рятівний м'яч, який у ворота Сокола за три секунди до фінальної сирени забив Шаропіньо, був третім для бразильця, після чого він став 15-м гравцем, якому в одній грі вдалося забити тричі, але загалом хет-трики фіксувалися в протоколі ігор 20 разів.

Цікаво, що в турі за номером дев’ятнадцять три м’ячі забив ще один бразилець Лукас, і що поєднує ці хет-трики, що більше з гравців SkyUp Futsal в тих іграх не забивав ніхто. Ба більше, з 20 хет-триків цього сезону тільки саме ці два були такими, що партнери по команді авторів хет-триків не змогли відзначитися бодай одним забитим м’ячем.

Воротарі-голеадори

Голкіпер Енергії Роман Кітор, вразивши порожні ворота Сухої Балки за 3,4 секунди до фінальної сирени, став дев’ятим воротарем цього сезону, якому вдалося відзначитися забитим м’ячем.

В суботній грі у Львові кількість воротарів-голеадорів сягнула десяти. Дмитро Федоренко вимушено вийшов на майданчик у Львові після травми Микити Поддубного, і це був той випадок, коли б не нещастя, не було б щастя. Дмитро в другому таймі своїми підключеннями суттєво вплинув на гру, і нагородою особисто йому за це був забитий м'яч, щоправда, за кумедних обставин.

На 30-й хвилині Бахман Фаталієв видав Федоренку ідеальну передачу, але Дмитро примудрився з метра влучити в штангу. Поки він хапався з розпачу за голову, м'яч від Фаталієва знову прилетів до нього. Федоренко встиг обіграти Давида Сидоренка і тільки після цього ударом з дуги змусив капітулювати воротаря in.IT Андрія Пітулю.

Загалом воротарі настріляли в сезоні 14 м’ячів, далеко попереду від усіх "ураганівець" Олександр Сіріцький – 5 м'ячів. У решти дев’яти воротарів по одному голу.

Швидкострільність туру

Бурхливо почали розвиватися події в столичному дербі між SkyUp Futsal та ХІТом. Не встигло табло відрахувати навіть одну хвилину, як суперники обмінялися забитими м’ячами, і обидва вони після стандартів. Спочатку легіонери SkyUp Futsal розіграли на ауті комбінацію, яку після гри тренер ХІТа Владислав Лисенко назвав "дитячою комбінацією 20-річної давнини", і її завершив Рафінья.

За лічені секунди вже ХІТ отримав право на аут, з якого Андрій Мельник зробив передачу на забутого усіма Романа Горпинича, і тому вразити ворота було нескладно.

Тож маємо одразу два м’ячі до рейтингу найшвидших голів, забитих на першій хвилині, і гол Рафіньї, забитий на 26-й секунді, в ньому увірвався до чільної трійки. М’яч же Горпинича на 45-й секунді поділятиме восьму позицію.

1. 10 секунда – Костянтин Абзалов (Сокіл), 18 тур, гра Любарт – Сокіл

2. 17 секунда – Михайло Грицина (Енергія»), 5 тур, гра МСК Харків – «Енергія»

3. 26 секунда – Рафінья (SkyUp Futsal), 16 тур, гра SkyUp Futsal – ХІТ

4. 28 секунда – Віктор Ковальов (Суха Балка), 18 тур, гра SkyUp Futsal» – «Суха Балка»

5. 33 секунда – Олександр Басич (Кардинал-Рівне), 5 тур, гра in.IT – Кардинал-Рівне

6. 38 секунда – Максим Малиновський (Aurora Team), 9 тур, гра Aurora Team – Кардинал-Рівне

7. 41 секунда – Денис Зеленкевич (Суха Балка), 9 тур, гра Суха Балка – Ураган

8. 45 секунда – Дмитро Романюк (Любарт), 2 тур, гра Любарт – in.IT

8. 45 секунда – Роман Горпинич (ХІТ), 16 тур, гра SkyUp Futsal – ХІТ

10. 58 секунда – Ігор Чернявський (ХІТ), 14 тур, гра Любарт – ХІТ

11. 59 секунда – Кирило-Ілля Бабак (Сокіл), 12 тур, гра Сокіл – in.IT.

Пенальті туру

В київській Aurora Team зробили правильні висновки з того, як в попередньому турі Ростислав Семенченко не реалізував пенальті в грі зі SkyUp Futsal. За наявності на майданчику Юрія Сагайдачного, який забив два пенальті з двох, підхід Семенченка до шестиметрової позначки виглядав очевидним бажанням допомоги гравцю покращити результативність. В Рівному в грі проти Кардиналу-Рівне командні інтереси Aurora Team взяли гору над особистими інтересами Семенченка, і коли на 8-й хвилині м'яч в штрафному майданчику влучив в руку рівнянину Володимиру Кручку, арбітри призначили пенальті. Бити його впевнено відправився Юрій Сагайдачний і також впевнено його реалізував.

Поки що Юрій Сагайдачний ідеальний і найкращий пенальтист Екстра-ліги – три з трьох. Aurora Team наздогнала SkyUp Futsal за кількістю пенальті на користь однієї команди – таких випадків було чотири. У ворота Кардиналу-Рівне пенальті пробивалися тричі, всі вони були реалізовані, в тому числі двічі Юрієм Сагайдачним.

Кількість призначених пенальті зросла до 22-го, реалізованих до 16, що складає відсоток реалізації 72,72%.

Вилучення туру

Обидві гри поза межами двадцятого туру не обійшлися без вилучень. В Дніпрі після помилки Сухої Балки при грі "5 на 4" Анатолій Мілінький, щоб завадити Роману Гуралю вирватися на порожні ворота, ще на половині Енергії зупинив львів’янина руками, це очевидний "зрив очевидної гольової можливості", який карається прямою червоною карткою.

А от бразилець Лукас побачив перед собою червоне світло після другої жовтої картки, яку отримав, намагаючись пробити бісіклетою по воротах ХІТа, але пробив ногою в обличчя Роману Горпиничу.

Дійшла черга до туру двадцятого, і в ньому знову про гравця SkyUp Futsal. Бразилець Рафінья на 13-й хвилині щось не поділив з гравцем Сокола Даніїлом Чижиком, після чого не придумав нічого кращого, як вдарити його. Все це перед очима арбітра Ореста Дуцяка, який одразу прийняв жорстке рішення – пряма червона картка.

І це означає, що для Рафіньї регулярний чемпіонат добіг свого завершення, оскільки такі порушення тягнуть за собою мінімум дві гри дискваліфікації. Повз що ще не можливо пройти – один з бразильців SkyUp Futsal вилучається в третій грі поспіль. Спочатку це був Боб, потім Лукас, і от тепер черга дійшла до Рафіньї.

Анатолій Мілінький, Лукас та Рафінья стали тринадцятим, чотирнадцятим та п’ятнадцятим гравцями, які вилучалися з майданчика, але загалом червоні картки арбітри діставали цього сезону шістнадцять разів, двічі це було щодо гравця Сокола Миколи Сохорука. Загальна кількість червоних у "авіаторів" збільшилася до чотирьох, і це найбільше в Екстра-лізі. Суха Балка по червоних картках наздогнала Сокіл: в обох команд по три випадки вилучення гравців.

Травма туру

Якщо перегляд відео зі спробою Лукаса пробити через себе не обмежити тільки безпосередньо самою невдалою спробою, то можна побачити, до яких жахливих наслідків воно призвело для гравця ХІТа.

Бразилець влучив Роману Горпиничу в ніс, з якого пішла кров. Надалі Роман на майданчику так і не з’явився, що наводило на думку, що він зазнав серйозної травми, навіть перелом носа. Так воно згодом і виявилося, діагноз озвучила пресслужба ХІТа, який звучить так – перелом кісток носа. Роман Горпинич вибув на тривалий термін, і коли він знову повернеться до гри, однозначної відповіді на це питання не дасть ніхто.

Автоголи туру

Багато чого прикрого було у ХІТа в грі проти SkyUp Futsal, і одне з такого це дії Руслана Шеремети, які призвели до другого голу у ворота чемпіонів України. Після удару Микити Тменова Шеремета кинувся під м’яч, але той від ноги Руслана різко змінив напрямок польоту, настільки, що навіть такий воротар, як Олександр Сухов, не встиг на це зреагувати, і м’яч поміж його ніг залетів до сітки.

Прикрим чином розпочалося для Сухої Балки догравання гри проти Енергії. Команди не зіграли й двох хвилин, як Андрій Цілик після ауту пробив в напрямку воріт господарів майданчика, і м’яч від Тараса Рибака опинився у воротах.

У другому таймі Тарас Рибак голом у ворота Енергії реабілітувався за свою помилку і став сьомим гравцем, який в одній грі забивав і в чужі, і в свої. Раніше така історія була з його одноклубником Артемом Шереметом, Сергієм Журбою (ХІТ), Володимиром Буньо (Енергія), Віталієм Рябоконем (in.IT) і з двома гравцями SkyUp Futsal – Максимом Літвіновим і двічі з Олександром Ліфером.

Вправно вражають власні ворота гравці in.IT, зокрема, Владислав Константінов зробив це другий тур поспіль. Якщо в грі проти ХІТа його автогол не мав суттєвого значення, то в грі проти МСК Харків став голом, який фактично закрив гру. На початку останньої, 40-ї хвилини харків’яни отримали право на аут. Кирил Братенко витримав паузу, після чого пробив в напрямку воріт in.IT, і м'яч від ноги Владислава Константінова залетів у ворота.

Таким от чином рахунок з 3:4 змінився на 3:5, і за той час, що залишився, харків’яни встигли забити ще один м'яч.

Енергії вдруге пощастило з автоголом суперника, SkyUp Futsal вчетверте, а от на користь МСК Харків автогол був зафіксований вперше. Натомість гравці in.IT шість разів забивали у свої, і це найбільше в Екстра-лізі. Загалом зафіксовано вже 27 випадків, коли гравці вражали власні ворота.

Бонус. Про гроші на конто АФУ

Давненько вже не було нагоди торкнутися теми щодо сплати штрафу, що застосовується Асоціацією футзалу України до клубів, які в одній грі отримали понад дві жовті картки. Востаннє це було ще після шістнадцятого туру, а у двадцятому турі нестриманість в поведінці на майданчику окремих гравців призвела до того, що арбітри тричі показували "гірчичники" "авіаторам" Максиму Літвінову, Андрію Острікову і Роману Бакуму. Наслідок цього – найближчим часом 5000 гривень з р/р SkyUp Futsal відправляться в напрямку р/р АФУ. Це вже буде вшосте у цьому сезоні, що збільшить надходження штрафів до 140 тис. гривень, які між клубами розподіляються таким чином:

30 тис. – SkyUp Futsal

по 15 тис. – in.IT, Athletic Futsal, ХІТ, Суха Балка, МСК Харків

по 10 тис. – Кардинал-Рівне, Aurora Team

по 5 тис. – Сокіл, Ураган, Енергія.

Анатолій Подвойський