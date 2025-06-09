Зірка Аврори згасла перед ХІТом, СкайАп злетів над Соколом: головне про перші матчі фіналів плейоф

Два тижні тягнулися для футзальних вболівальників тяжким очікуванням початку фінальної серії плейоф між столичними Aurora Team та ХІТом і бронзової – між Соколом та SkyUp Futsal. Минулого вікенду в обох серіях відбулися по дві гри, які одразу ж і несподівано чітко окреслили фаворитів.

Перший блок фінальних серій стартував в Хмельницькому, де Сокіл, знекровлений втратою травмованих і дискваліфікованих гравців своєї першої ударної четвірки, приймав SkyUp Futsal. І в "авіаторів" не обійшлося без кадрових втрат, але глибина складу в них така, що дозволяє вести гру трьома четвірками — те, на що не здатна жодна інша команда Екстра-ліги. Це не завжди є запорукою позитивного результату, що довела програна Aurora Team півфінальна серія, але у двох виїзних матчах саме це дозволило SkyUp Futsal досягти максимального результату.

Обидві хмельницькі гри вийшли аналогічними за розвитком подій в них і різнилися хіба що підсумковим рахунком на табло. Сокіл в перших таймах переважав "авіаторів" і в інтенсивності ведення гри, і в гостроті. В суботній грі це втілилося в результат 2:1, а в недільній 1:0. І початок обох других таймів був за підопічними Романа Ковальчика, які швидко нарощували перевагу до двох м’ячів, але потім починали втрачати контроль над грою. Втома з кожною хвилиною більше давала про себе взнаки, і разом з цим починалися індивідуальні помилки, які розгортали ситуацію на майданчику на 180 градусів.

У суботній грі Сокіл виявився неготовим до такого розвитку подій і уник розгрому лише за пів хвилини до фінальної сирени – 4:8. В неділю на кадрові проблеми хмельничан наклалася ще й травма безпосередньо в грі Владислава Первєєва, безумовного лідера і капітана команди, втім, навіть без нього Сокіл до фінальної сирени не бажав миритися зі своєю долею, зберігав напругу до фінального свистка, але, попри все, уникнути другої домашньої поразки (цього разу – 2:3) не зміг.

Сокіл – SkyUp Futsal

Рахунок 2:3 взагалі був в тренді минулого вікенду, адже обидва столичних дербі в рамках фіналу плейоф завершилися саме з такими цифрами на табло. Найбільшим ударом для тих, хто після регулярного чемпіонату поквапився піднести Aurora Team на український футзальний Олімп, стали дві домашні поразки команди Євгена Задорожного. За однакового підсумкового рахунку перебіг подій в цих матчах був різним. В суботу ХІТ вже в перші дві з половиною хвилини приголомшив Aurora Team дублем Олександра Педяша.

Господарям майданчика, а це була Aurora Team, за рахунків 0:2 та 1:3 двічі вдавалося наблизитися до ХІТа на відстань одного голу, і вдруге це було за 14 хвилин до завершення другого тайму. Саме тут ХІТ проявив себе як команда, що вміє утримувати перемогу, і, до речі, далеко не вперше в цьогорічному плейофі. В неділю команда Євгена Задорожного зробила висновки, потужно стартувала і доволі швидко повела в рахунку. Але ХІТ таким було не здивувати, і для початку команда Олега Лук’яненка вирівняла гру, а ближче до перерви аксакал українського футзалу, 38-річний Сергій Журба, відновив рівновагу.

У другому таймі за рівної гри Aurora Team дочекалася вдалого відскоку м’яча, яким скористався Арсеній Гурєєв. Але це було останнє свято команди Євгена Задорожного, і ХІТ голами спочатку Олександра Сметаненка, а потім точним ударом Ігоря Чернявського, і все це разом з видатною грою голкіпера Олександра Сухова і друге фінальне дербі залишив за собою зі традиційним для себе рахунком 3:2.

Щоб відігратися після поразок в перших двох матчах, та й ще на своєму майданчику, такого за всю історію українського футзалу ніколи не траплялося. Є така філософська категорія стосовно того, що якщо чогось ніколи не було, колись воно вперше обов’язково станеться. Чи буде це дотичним до двох вирішальних медальних протистоянь, відповідь на це питання взнаємо 14 червня, коли відбудуться треті матчі на майданчиках ХІТа і SkyUp Futsal.

Вольові перемоги

Опис перебігу подій в фінальних іграх варто підсумувати фіксацією того факту, що в трьох з чотирьох ігор перемогу святкувала команда, яка певний час поступалася в рахунку. Ба більше, саме в цих іграх переможець пропускав першим. Хоча футзал і не футбол, але і в цьому різновиді гри з м’ячем фактор першого голу є вагомим для визначення майбутнього переможця. Перевага в рахунку змушує того, хто пропустив, розкриватися і ловити його на контратаках – на такій тактиці велика кількість команд просто вибудовує всю стратегію ведення гри.

Минулого вікенду ХІТ і особливо SkyUp Futsal довели, що для цих команд першим пропустити не є катастрофою. Більших комплементів заслуговують "авіатори", які в кожній зі своїх хмельницьких ігор програвали у два м’ячі, але знаходили в собі внутрішні резерви, щоб не тільки відіграти їх, а й перемогти.

Найкращий гол

Двадцять сім разів в чотирьох матчах вікенду арбітри фіксували взяття воріт, і головний претендент на кращий гол визначився беззаперечно на третій хвилині першого київського дербі в фіналі плейоф.

Коли ХІТ отримав право на кутовий, Руслан Шеремета закинув м'яч по діагоналі у вільну зону, там на м'яч чатував Олександр Педяш, який неймовірним за красою і силою ударом з тринадцяти метрів увігнав м'яч у ворота.

Удар вийшов настільки шедевральним, що навіть такий висококласний воротар, як Юрій Савенко, нічого не зміг вдіяти.

Нелегітимність "найкращого голу"

Можна скільки завгодно захоплюватися забитим м’ячем у виконанні Олександра Педяша, але при всій його красі є в ньому одна червоточинка, яка за прискіпливого підходу дає підстави вважати цей гол нелегітимним, тобто, забитим з порушенням правил. Як доказ – стоп-кадр, зроблений з трансляції, і цитата з "Правил гри у футзал", де в Статті 17 "Кутовий удар" прописане наступне: "М’яч повинен бути розміщений у кутовій площі, найближчій до точки, де м’яч перетнув лінію воріт".

М'яч не розміщений у межах кутової площі, що суперечить правилам.

Як бачимо з картинки, м'яч і навіть ніяка його проєкція вочевидь не знаходяться в кутовій площі, і це означає, що Руслан Шеремета виконав кутовий поза її межами, що є порушенням правил, і такий гол арбітри не повинні були зараховувати.

Хет-трик

Своє вміння пробивати злету після кутових чи аутів Олександр Педяш продемонстрував і в другому таймі суботньої гри, коли ударом з лівої вразив ворота Юрія Савенка і зробив рахунок 3:1. Таким чином всі три голи ХІТа в цій грі були виключно в активі Педяша, що зробило його головним героєм матчу.

Забити три м’ячі в одній грі – це для Олександра цього сезону вдруге, а вперше він відзначився трьома голами у восьмому турі, коли тричі розписався у воротах in.IT. Другий в сезоні хет-трик Педяша довів їхню загальну кількість в Екстра-лізі до 24-х, які в активі 15-ти гравців. Педяш став сьомим серед гравців, які три м’ячі в одній грі забивали двічі, і більше тільки в його одноклубника Євгенія Жука, який робив це тричі. Зазначимо, що покери Ігоря Чернявського, Владислава Моспана, Шаропіньо, а також пента-трик Євгенія Жука в гольових досягненнях рахуємо окремо.

Воротар-голеадор

Навіть коли доля першої гри в серії плейоф за третє місце вже була вирішена, Сокіл, помітно поступаючись в рахунку, продовжував грати "5 на 4", і п’ятим був не польовий гравець, а воротар Богдан Бабенко, який в цій грі з’явився на майданчику лише на 35-й хвилині. Наполегливість принесла результат за 30 секунд до сирени, коли Бабенко після ідеальної передачі Дениса Зеленкевича переправив м'яч за призначенням.

Не так багато ігрового часу Богдан має в Соколі, оскільки є фактично третім воротарем, і м'яч у ворота SkyUp Futsal це його перший гол цього сезону. Таким чином, усі троє воротарів Сокола мають у своєму активі забиті м’ячі, і така ситуація – унікальна для Екстра-ліги. Нагадаємо, що колеги Бабенка по Соколу, Сергій Шевченко і Ярослав Кожуховський, у своєму активі мають навіть по два забитих м’ячі.

Богдан Бабенко став тринадцятим воротарем, який забивав цього сезону, а загальна кількість м’ячів, забитих голкіперами, збільшилася до двадцяти одного. Попереду серед воротарів-голеадорів "ураганівець" Олександр Сіріцький, який зупинився на відмітці в п’ять забитих м’ячів.

Автоголи

У чотирьох матчах першого блоку вирішальних поєдинків не обійшлося без того, що в сусідній Польщі називають "брамка самобуйча", а у нас автоголами. Їх було два, обидва зафіксовані в першій грі в Хмельницькому, і власне з них розпочалася історія найрезультативнішого матчу минулого вікенду.

На восьмій хвилині після передачі Олега Гуцуляка Владислав Первєєв в дотик пробив по воротах, і м'яч після невеличкого рикошету від Максима Літвінова опинився у сітці.

Через якісь три хвилини "авіатори" провели контратаку, підсумком якої став простріл Юрія Щериці й удар юного гравця Сокола Назара Першина по власних воротах.

Загальна кількість м’ячів, забитих у свої ворота, сягнула ювілейної відмітки в тридцять голів. Якщо з гравцем Сокола негаразд з автоголом стався вперше в сезоні, то SkyUp Futsal в цьому заліку є третім – для "авіаторів" це вже п’ятий випадок результативного удару по своїм воротам, але, як-то кажуть, "не везе" з цим лише двом гравцям. Олександр Ліфер двічі вражав свої ворота, для Максима Літвінова автогол в Хмельницькому став третім в сезоні – це найчастіше серед всіх гравців Екстра-ліги. Цього сезону у SkyUp Futsal гарантовано є ще одна гра, і з нею можливість наздогнати за голами у власні ворота Енергію, у якої сім таких м’ячів, або in.IT, гравці якого шість разів відзначалися автоголами.

Переможний день народження

У гравців ХІТа в недільній грі була вагома причина викладатися на майданчику на повну, щоб піти з нього переможцями. Вона в тому, що воротар команди Олександр Сухов 8 червня святкував свій 28-й день народження. Втім, і сам Олександр з піднесенням відіграв другу фінальну гру проти Aurora Team. Якщо вірити офіціальній статистиці Асоціацій футзалу України, яка надається після завершення гри, по воротам Сухова було зроблено 32 удари, але м'яч до площини воріт долетів 11 разів. Тобто, Олександр за 40 ігрових хвилин здійснив дев’ять сейвів.

Додамо, що цього сезону Сухов відзначився ще й двома забитими м’ячами, які збільшили його гольовий реєстр до 15-ти м’ячів і зробили найкращим воротарем-голеадором за всю історію Екстра-ліги.

Коментар-зізнання

Після поразки в другому фінальному дербі головний тренер Aurora Team Євген Задорожний вимовив слова, на які наважиться далеко не кожний тренер. Адже він не тільки взяв всю провину за негативний результат на себе, але й докладно роз’яснив, в чому саме вона складається. Дослівно це прозвучало так:

"Найбільше не вистачає мого досвіду. Це перший для мене фінал, замало я грав в таких футзальних фіналах, тому мого впливу не вистачає на команду, щоб донести те, що вони можуть грати. Всю провину за ці дві гри точно беру на себе".

З цими словами важко не погодитися, якщо додати, що за плечима його колеги з ХІТа Олега Лук’яненка вже три фінальні серії плейоф, дві з яких переможні, а цьогорічна є четвертою. Те, до чого керманич ХІТа йшов роками, головному тренеру Aurora Team потрібно опановувати екстерном, адже в нього разом з командою вже не має права на помилку.

Дебютант

Здавалося б, вже за лічені дні сезон-2024/25 сезон в Екстра-лізі перетне фінішну стрічку, то яка мова може йти про дебютантів. З усім тим, в першому матчі бронзової серії відбувся дебют, повз який пройти не можна. За дві хвилини до завершення другого тайму, коли рахунок в грі проти Сокола був переконливим на користь SkyUp Futsal 8:3, тренерський штаб "авіаторів" прийняв рішення випустити на майданчик другого воротаря Арсенія Нікітіна.

Цього голкіпера SkyUp Futsal заявив після того, як на плейоф залишився з одним воротарем Іллею Бакінським, оскільки другий воротар Андрій Остріков через травму вибув на тривалий час. Цікаво, що Нікітіна "авіатори" дозаявили ще перед півфінальною серією плейоф проти Aurora Team, але в жодній з чотирьох ігор, які відбулися в цій серії, Нікітін до заявки не потрапив. Вперше це сталося лише в Хмельницькому, і перебіг подій на майданчику дозволив Нікітіну не тільки посидіти на лаві запасних, а й прийняти в грі безпосередню участь.

Втім, найцікавіше в дебюті цього воротаря те, що Арсенію лише 16 років, які йому виповнилися зовсім недавно, 20 травня. Ще повз що неможливо пройти, так це габарити Нікітіна – він фактично юнак, але зріст в нього 195 см! Щодо дебюту, то за дві хвилини перебування на майданчику Арсеній встиг відбити дальній удар Владислава Первєєва, але за кілька секунд прем’єрний пропущений в Екстра-лізі м'яч він отримав від… воротаря Сокола Богдана Бабенка, який вдало приєднався до атаки хмельничан і замкнув дальню штангу.

Бонус. Про гроші на конто АФУ

З чотирьох команд, які брали участь у вирішальних матчах, лише одній вдалося уникнути штрафу, що накладається у разі отримання понад двох попереджень в одній грі. І, що цікаво, цією командою виявився SkyUp Futsal – раніше рекордсмен за кількістю таких санкцій: клуб уже десять разів перераховував по 5000 грн на рахунок Асоціації футзалу України.

А от гравці Сокола, ХІТа та Aurora Team в одній зі своїх двох ігор таки наразилися на перевершення ліміту, через що ці команди найближчим часом розстануться з означеною сумою. Сумарна кількість штрафів на користь АФУ після першого блоку вирішальних матчів вийшла на суму у 240 тисяч гривень, яка між клубами Екстра-ліги розподіляється таким чином:

50 тисяч – SkyUp Futsal

35 тисяч – ХІТ

25 тисяч – Суха Балка, Aurora Team

по 20 тисяч – in.IT, МСК Харків, Сокіл

по 15 тисяч – Athletic Futsal, Кардинал-Рівне

по 5 тисяч – Ураган, Енергія, Любарт

Анатолій Подвойський