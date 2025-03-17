Унікальний тур, унікальні нулі та найшвидший гол сезону: головне про 18 тур Екстра-ліги

18-й тур став унікальним у футзальній Екстралізі й може таким цього сезону й залишитися. Вперше у чемпіонаті України всі шість матчів одного туру були зіграні в один календарний день. Є така опція в регламенті Екстраліги, що відносно базового дня зміна дати гри на один день в той чи інший бік не вважається перенесенням, і нею різні команди користувалися у всіх 17 попередніх турах. Ба більше, вже відомо, що буде відхід від базової дати в трьох наступних турах. Він пов'язаний з запрошенням до юнацької збірної України U-19 гравців з Сокола та Урагану для участі в відбіркових матчах чемпіонату Європи 2025 року, які 26-29 березня пройдуть в Сербії.

Кінець березня – це не офіційне вікно УЄФА, тому Асоціація футзалу України була вимушена шукати варіанти для перенесення матчів, і вони вже є у проєкті на 19-21 тури. Тож останній тур, матчі якого можуть бути зіграними в один календарний день, це 22 тур, запланований на 18 березня. Зазначимо, що на відміну від футбольної УПЛ, у футзалі немає вимоги обов’язкового проведення матчів завершальних турів в один день і час, і в Регламенті, зокрема, прописано: "Якщо матчі двох останніх турів першого етапу впливають на остаточний розподіл місць, вони, за рішенням Комітету, можуть відбуватись в один день та час відповідно". Як бачимо, "можуть відбуватися". А можуть і не відбуватися, і так було минулого сезону, попри те, що матчі останнього, 27-го туру регулярного чемпіонату впливали на розподіл місць безпосереднім чином.

Не встигли вболівальники насолодитися тим, що в суперництві Aurora Team та ХІТа напружилася до максимуму інтрига стосовно переможця регулярного чемпіонату, як ХІТ після виїзду до Івано-Франківська втратив не тільки два очки після нічиєї 0:0, а й статус тіньового лідера. Нагадаємо, що за рівності очок у цих двох столичних команд ХІТ має суттєво кращу різницю забитих і пропущених м’ячів. Все було в руках підопічних Олега Лук’яненка, яким потрібно було лише вигравати всі свої матчі, але на Урагані в них стався збій, чим миттєво скористалася Aurora Team. Команда Євгена Задорожного дуже відповідально поставилася до гри з Енергією у Львові, вже в першому таймі трьома голами показала, хто є господарем безпосередньо на майданчику – в підсумку 5:1, де було близько навіть до розгрому.

Ще одне цікаве місце в турнірній таблиці, де проходить розмежування між тими, хто гратиме в плейоф, і тими командами, для яких чемпіонат завершиться 18 квітня, на цю дату заплановані матчі завершального туру регулярного чемпіонату. Athletic Futsal після трьох поразок поспіль просто зобов’язаний був в грі з in.IT покращувати настрій вболівальникам з Дніпра, що і зробив робочою перемогою з рахунком 3:1.

А от ще одна команда з Дніпропетровщини, Суха Балка, жахливо з’їздила до Києва на побачення зі SkyUp Futsal. Команда Сергія Гупаленка виявилася абсолютно безпорадною проти лихої атаки "авіаторів", що призвело до головної несподіванки туру – поразки команди з Жовтих Вод з катастрофічним рахунком 2:9. Кардинал-Рівне вже на самому початку гри з МСК Харків був в курсі про це і досяг потрібного для себе результату – перемога 5:1, що наблизило рівнян до зони плейоф на відстань всього двох залікових пунктів.

Кардинал-Рівне – МСК Харків

До гри теоретичні шанси наблизитися до Сухої Балки та Кардиналу-Рівне були у Любарта, але голи у його ворота в грі з Соколом почалися так швидко, що ці шанси дуже швидко "обнулилися". По перерві лучани своє відставання 0:4 спромоглися скоротити до 2:4, але Сокіл миттєво двома м’ячами все розставив по своїх місцях. Знову ж таки теоретично луцька команда ще залишається в грі битви за чільну вісімку, але ігор залишилося в неї вже так мало, а втрачено так багато, що теорія знову може розійтися з практикою.

Окрім унікальності з проведенням матчів в один день, у 18 турі було чимало такого, на що варто звернути увагу вболівальників, почнемо ж за традицією з центральної в ньому гри.

Гра туру

В турі були дві гри з топовою афішею, тому одразу було зрозумілим, що вибір доведеться робити між іграми в Івано-Франківську та Львові. Втім, коли тур позаду, вибір залишився безальтернативним, і він на користь гри між Ураганом та ХІТом. Найголовніше чому – вона тримала в напрузі невизначеністю підсумка до останніх секунд, тоді як в грі між Енергією та Aurora Team все стало зрозумілим після перших 20 хвилин, за які кияни встигли забити тричі.

Гру в Івано-Франківську міг розкрити пенальті, який був призначений у ворота ХІТа вже на 3-й хвилині, але франківці не реалізували його. Команди багато доклали зусиль, щоб створити собі психологічну перевагу у вигляді забитого м’яча, але напрочуд вдало на останньому рубежі діяли Олександр Сіріцький та Олександр Кравець, які ще й встигали час від часу підключатися до атак.

Зайвим є розписувати, якою потужною є атакувальна ланка ХІТа на чолі з Євгенієм Жуком і Ігорем Чернявським, але щось в неї зламалося в Івано-Франківську, а що саме, після гри роз’яснив тренер команди Владислав Лисенко: "В завершальній стадії це просто якийсь жах, ми не можемо попасти в ствір воріт. Це все переноситься з тренувань, тому що вальяжно ставитися на тренуваннях до завершальних дій не можна. Тому в нас виникли такі величезні проблеми з моментами". Моментів вдосталь було й в Урагана, але він переживає зараз новий етап свого розвитку, і ця нічия, безумовно, досягнення, яке головний тренер Юрій Іванишин оцінив таким чином: "Ми вже готові конкурувати з таким суперником, наша команда ментально готова боротися з таким рівнем, з гравцями найвищої кваліфікації".

Нічия туру

Були в грі в Івано-Франківську певні моменти, які треба визначити, і перш за все це рахунок. 0:0 – це взагалі щось не притаманне футзалу, але іноді такі ігри трапляються. Щодо чемпіонатів України, то востаннє команди так і не змогли засмутити одна одну за 40 хвилин ігрового часу 20 травня 2023 року, це було з Кардиналом-Рівне та Енергією в першій грі серії плейоф за третє місце. Щоправда, в ній переможець все ж таки був, тому що "енергетики" краще пробили серію пенальті. А от щоб зовсім мирова, так це в тому ж сезоні-2022/23, і знову ж таки за участю рівнян, які нульовою нічиєю розійшлися в Черкасах з Черкасиобленерго.

Обидві команди вперше в поточному чемпіонаті не забили нічого. Акцентуємо, що мова йде про чемпіонат, а не про весь сезон, адже у ХІТа була гра в Кубку України, яку він програв Aurora Team 0:3. В матчах же чемпіонату України ХІТ востаннє не забивав, це страшно озвучити, майже шість років тому, коли 11 травня 2019 року в гостях зіграв з Кардиналом 0:0.

В Урагану останній сухий матч теж був проти ХІТа. 27 травня 2023 року франківці грали з командою Олега Лук’яненка третій фінальний матч серії плейоф і зазнали в ньому поразки 0:2.

Розгром туру

Вперше за багато останніх турів МСК Харків не програв з розгромним рахунком, хоча був близьким до цього, але Роман Господенко за рахунку 0:5 на останній хвилині таки забив у ворота Кардиналу-Рівне гол престижу. З усім тим, в турі зафіксована одна перемога з розгромним рахунком, і другий тур поспіль до неї доклався SkyUp Futsal, стабільності якого можна тільки позаздрити. В турі за номером сімнадцять команда Тараса Шпички нокаутувала МСК Харків 9:2, і от за тиждень навіть відсутність поруч з майданчиком головного тренера, який був дискваліфікованим, не завадила "авіаторам" те ж саме зробити з Сухою Балкою – знову 9:2.

В трьох своїх останніх переможних матчах SkyUp Futsal продемонстрував вражаючу результативність – 23 голи, це майже 8 за гру – не "авіатори", а машина з забивання м’ячів. Дивимося, що в них далі за календарем, і це спочатку гра з Aurora Team в рамках 19-го туру, а потім за чотири дні з ХІТом, пропущена в 16-му турі. Чи зупинять SkyUp Futsal дві команди з кращим захистом в Екстралізі, відповідь на це питання чекаємо з величезним нетерпінням.

Як змінився відсоток розгромних матчів? Після 104-х проведених ігор зафіксовано 16 розгромів, і це 15,38%.

Гол туру

За наявності гри з результатом 0:0 важко розраховувати на високу результативність загалом в турі, але результативні матчі в Києві та Луцьку вивезли вісімнадцятий тур на доволі непоганий середній показник в 5,83 гола за гру. Знову в асортименті були голи після гарматних ударів навіть майже з центральної лінії, але та родзинка, яку нечасто побачиш, мала місце в голі, який на 7-й хвилині гри Енергія – Aurora Team створили гравці команди гостей.

Розпочав атаку Юрій Савенко, далі були швидкі передачі на Олександра Школьного і Ростислава Семенченка, і останній побачив перед воротами львів’ян забутого усіма Владислава Моспана. Той знаходився спиною до воріт, тому, щоб вразити ворота, в нього був тільки один варіант. Владислав, як-то кажуть, дальньою ногою пробив по воротах не низом, а верхом, ще й в протихід, що стало повною несподіванкою для Володимира Кардаша, який рукою махнув повз м’яч вже з запізненням.

Швидкострільність туру

Голи на першій хвилині в іграх в Києві та Луцьку внесли суттєві корективи в рейтинг найшвидших м’ячів. Суха Балка в Києві провела контратаку, після якої відзначився Віктор Ковальов, і табло в цей момент зупинилося на відмітці у 28 зіграних секунд. Цікаво, що для Віктора це перший забитий м’яч в сезоні, ну а яким фіаско завершилася для команди з Жовтих Вод гра, яка так чудово розпочалася, про це було вище.

А от швидкий гол гравця Сокола Костянтина Абзалова настільки вплинув на Любарт, що лучани згодом доволі швидко полишили думки про позитивний результат. Сокіл дійсно здивував своїм стартом, і це точно відпрацьовувалося на тренуваннях. На 3-й секунді Даніїл Чижик так пробив з центрального кола, що коли Станіслав Горнік не втримав м’яч, Кирило-Ілля Бабак був першим на добиванні й міг відзначитися на 6-й секунді. Воротар Любарту відбив м’яч в аут, але це тільки на чотири секунди відтермінувало перший гол в грі. Після передачі Владислава Первєєва Костянтин Абзалов вміло позбавився опікунів і ударом в дотик відкрив рахунок. Точний час, коли це сталося, можна помітити на одному з повторів, коли час на табло зупинився на відмітці 19:50.

Тож гол Костянтина Абзалова стає найшвидшим голом цього сезону, а гол Віктора Ковальова в нашому рейтингу швидких м’ячів розташувався на почесному третьому місці.

1. 10 секунда – Костянтин Абзалов (Сокіл), 18 тур, гра Любарт – Сокіл

2. 17 секунда – Михайло Грицина (Енергія), 5 тур, гра МСК Харків – Енергія

3. 28 секунда – Віктор Ковальов (Суха Балка), 18 тур, гра SkyUp Futsal – Суха Балка

4. 33 секунда – Олександр Басич (Кардинал-Рівне), 5 тур, гра in.IT – Кардинал-Рівне

5. 38 секунда – Максим Малиновський (Aurora Team), 9 тур, гра Aurora Team – Кардинал-Рівне

6. 41 секунда – Денис Зеленкевич (Суха Балка), 9 тур, гра Суха Балка – Ураган

7. 45 секунда – Дмитро Романюк (Любарт), 2 тур, гра Любарт – in.IT

8. 58 секунда – Ігор Чернявський (ХІТ), 14 тур, гра Любарт – ХІТ

9. 59 секунда – Кирило-Ілля Бабак (Сокіл), 12 тур, гра Сокіл – in.IT.

Пенальті туру

Як можна фактично не взяти участі у грі, не провести на майданчику жодної хвилини, але стати одним з її героїв, в грі в Івано-Франківську продемонстрував воротар ХІТа Олександр Сухов.

Вже на самому початку гри в атаці Урагану після прострілу в штрафний майданчик ХІТа м’яч влучив в руку Євгенію Жуку, і арбітри призначили пенальті. Урагану нагода вразити ворота суперника з 6-метрової позначки цього сезону випала вперше, хтось мав брати відповідальність за удар на себе, і це зробив Ілля Терентьєв. На лінію воріт спочатку пішов Олександр Кравець, але потім в ситуацію втрутився тренер киян Владислав Лисенко, який відкликав Кравця, а на пенальті пішов Олександр Сухов. Це рішення Лисенка стало вирішальним, і не можна виключати, що авторитет Сухова зневірив Терентьєва у власних можливостях. Удар Іллі хоча і був сильним, але Сухов прочитав його напрямок і ногами відбив м’яч.

Таким от чином Олександр Сухов став першим воротарем, який цього сезону відбив два пенальті. Вперше це він зробив ще в 11-му турі, коли відбивав удар Сергія Беденка з Сухої Балки. Вже другий тур поспіль в матчах Екстраліги маємо незабитий пенальті, що збільшило їхню кількість до п’яти.

Пенальті у ворота ХІТа пробивався вдруге, і, як бачимо, Сухов демонструє себе вправним воротарем в таких ситуаціях. Загалом це був вже 19-й пенальті, і відсоток реалізації при 14 забитих зменшився до 73,68%.

Порушник туру

Бразильці SkyUp Futsal не тільки вправні майстри при враженні чужих воріт, але іноді демонструють таке, що не варто брати за приклад. Мова про те, на що Бобу вистачило 34 секунди. Саме протягом цього часу він примудрився тричі (!) порушити правила, що миттєво збільшило кількість фолів у "авіаторів" з двох до п’яти. Якщо перші два фоли були дрібними порушеннями, то за третє Боб побачив перед собою жовту карту. Таким от чином Боб "посадив" свою команду на п’ять фолів, коли грати в першому таймі залишалося понад шість хвилин.

Дабл-пенальті туру

Фоли Боба призвели до того, що за випадкового влучання м’яча в руку Денису Сніцаренку арбітри були змушені фіксувати шостий фол. Рахунок на той момент був ще не зовсім безнадійний для Сухої Балки, і на 18-й хвилині скоротити його до 5:2 було б доречним. До 10-метрової позначки у команди з Жовтих Вод пішов її капітан Анатолій Мілінький, який раніше бив "десятки" з перемінним успіхом – одного разу забив, одного ні. На заваді до другого результативного дабл-пенальті у Мілінького став Андрій Остріков, який в стрибку відбив м’яч.

Тож Суха Балка з п’яти 10-метрових забила всього одного разу, Андрій Остріков врятував SkyUp Futsal від неприємностей вже вдруге, а загалом з шести дабл-пенальті у ворота "авіаторів" лише два стали голами.

Два дабл-пенальті протягом шести секунд були призначені у ворота Сокола в Луцьку. За рахунку 0:4 для Любарта це були чудові нагоди розмочити рахунок, але Богдан Мізюк, а за ним Станіслав Шклярук виявилися безсилими проти Ярослава Кожуховського, і якщо Мізюк пробив у воротаря, то Шклярук взагалі не влучив у ворота.

Гравці Любарту тричі били "десятки" цього сезону, і забити не змогли жодного разу, при чому, двічі змарнував свої нагоди Богдан Мізюк. Натомість у ворота Сокола 10-метрові призначалися чотири рази, і лише Олександру Ліферу зі SkyUp Futsal вдалося бути майстернішим за голкіперів хмельницької команди.

Загальна кількість дабл-пенальті зросла до 31-го, але реалізовані були лише 12, відповідно відсоток реалізації складає 38,71%.

Курйоз туру

Кумедний гол побачили столичні вболівальники футзалу, які прийшли переглянути гру між SkyUp Futsal та Сухою Балкою. Після двох пропущених м’ячів головний тренер команди з Жовтих Вод Сергій Гупаленко поміняв воротаря Германа Горового на Назарія Войтовича з розрахунком на його підключення до атак. І варто йому було це зробити ледь не вперше, як м’яч втретє залетів у ворота Сухої Балки.

Останнім в неї на м’ячі був такий досвідчений гравець, як Анатолій Мілінький, але він переоцінив свої можливості, коли на нього в пресинг пішов Жоау Лукас. Мілінький, знаходячись за 12 метрів від порожніх воріт, хотів зробити передачу комусь з партнерів, але влучив м’ячем в бразильця, від ноги якого м’яч закотився у незахищені ворота. Цікаво, що це був перший гол Жоау Лукаса в чемпіонаті в п’яти іграх, хоча в Кубку України він вже має два голи, які забив у ворота Авалону.

Такі курйозні голи, коли гравець вставляє ногу під м’яч, і той летить в протилежний бік у порожні ворота, не рідкість в футзалі. Один з найпам'ятніших такого типу це гол гравця збірної України Сергія Корідзе. На ЧЄ-2001 в одному з матчів він примудрився забити навіть не пробиваючи по воротах. Суперник з центрального кола робив передачу, Корідзе в стрибку відвернувся до м’яча спиною, і вже від неї м’яч полетів в протилежному напрямку з такою швидкістю, що зупинився лише у сітці воріт.

Три воротарі туру

У попередньому турі головний тренер Aurora Team Євген Задорожний в якості експерименту трьом своїм воротарям дав зіграти приблизно рівну кількість часу. Це, що називається, від гарного життя. А от гра трьох воротарів Сухої Балки в одній грі це зовсім навпаки.

Розпочала гру команда з Жовтих Вод у воротах з Германом Горовим. Після двох пропущених м’ячів Сергій Гупаленко дав йому ще трохи пограти, після чого замінив на Назарія Войтовича. Той, як міг, відіграв до кінця першого тайму, а по перерві у воротах Сухої Балки можна вже було бачити Дмитра Бутова.

Зазначимо, що у SkyUp Futsal всю гру відіграв Андрій Остріков, і він в заявці "авіаторів" був єдиним воротарем.

Червона картка туру

Втрата гостями м’яча в атаці на 29-й хвилині гри SkyUp Futsal – Суха Балка дозволила "авіаторам" розвернути контратаку, яку Олег Легендзевич зірвав ударом по ногах Шаропіньо без жодного наміру зіграти в м’яч. Закономірний підсумок – пряма червона картка, вона залишить Легендзевича поза грою в найближчій грі, яка буде в наступному турі проти Кардиналу-Рівне.

Олег Легендзевич став одинадцятим гравцем, який в грі побачив перед собою червоне світло, але в Екстралізі це дванадцятий випадок вилучення. Безпосередньо для Сухої Балки це друга червона картка.

Анатолій Подвойський