Зірка жіночої команди Мілана сама собі зашила ногу після моторошної травми
Нападниця жіночої команди Мілан та лікарка Надія Надім вразила всіх своїми медичними навичками, коли самостійно зашила серйозну рану на нозі після матчу проти Сампдорії.
У відео, яке вона опублікувала в соціальних мережах, Надім демонструє, як використовує пінцет та ножиці, щоб накласти шви на відкриту рану.
"Це просто я зашиваю себе, щоб бути готовою до наступної гри", – написала Надія.
Цей випадок не перший, коли Надім проявляє свої медичні навички. Вона здобула медичну освіту під час кар'єри у футболі і використовує свої знання не лише для себе, а й для допомоги іншим.
Цього сезону на рахунку 36-річного футболістки п'ять матчів у межах італійської футбольної ліги, у яких вона не відзначилася результативними діями.