Біда Миколенка, гучний успіх Довбика, нова позиція Циганкова. Як там наші зіграли

Клубний європейський футбол продовжує жити в прискореному ритмі. Тож і найкращі українці за кордоном не втомлюються нагадувати про себе в матчах провідних команд Старого Світу. Цього разу у фокусі нашої уваги легіонери з українським паспортом у чемпіонатах Португалії, Англії, Шотландії, Іспанії та Італії.

Чемпіон продовжує відстежувати виступи найкращих українських футболістів. І розказує про головне за тиждень.

Анатолій Трубін

Голкіпер Бенфіки та національної збірної України провів черговий матч за свою команду. В межах 5 туру португальської Примейри Бенфіка протистояла Санта-Кларі, й суперника розгромила (4:1). Трубін учергове вийшов із перших хвилин, і провів на полі усі 90 хвилин.

З початку сезону воротар провів за свій клуб 5 матчів (з них 2 виявилися "сухими"), у яких витягнув із сітки своїх воріт 4 м'ячі. Лісабонський клуб за підсумками 5 проведених матчів набрав 10 балів і посідає 3 сходинку в Примейри, відстаючи від іншого столичного клубу Спортинга на 5 очок.

Ілля Забарний

Захисник команди Сергія Реброва залишається одним із найбільш стабільних футболістів АПЛ у контексті постійної довіри тренера. В останній вікенд Ілля провів уже 4-й повний матч за Борнмут у нинішньому сезоні АПЛ. Це була гра із лондонським Челсі, якому команда Забарного поступилася 0:1.

За свій виступ Забарний був нагороджений балом 6,7 від SofaScore, а також 6,3 вже від WhoScored. Цікаво, що незважаючи на невдалий матч своєї команди, вже за кілька днів українець був у гарному гуморі.

На це вказує публікація на сторінці клубу в соцмережі. Зазначимо, що матч із "синіми" був для Забарного 51-м за Борнмут після трансферу з київського Динамо.

Віталій Миколенко

Не таким, як очікувалося, вийшов інший матч 4 туру АПЛ для ще одного ексбека Динамо. Ліверпульський Евертон поступився Астон Віллі з Бірмінгема (2:3), а Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок". Проте пішов із поля вже на 26 хвилині, і одразу попрямував у підтрибунне приміщення.

Що сталося з Віталієм, достеменно так і не відомо, однак мінімальну ясність вніс наставник Евертона Шон Дайч. За його словами, Миколенко сказав, що погано себе почуває, тому його "довелося зняти".

Наразі колектив українця посідає останню сходинку в АПЛ. Евертон не має у своєму жодного бала. Миколенко встиг взяти участь у 5 матчах у всіх турнірах, на його рахунку 1 результативна передача.

Єгор Ярмолюк

Ще один українець в АПЛ устиг зіграти з Манчестер Сіті. Брентфорд Ярмолюка поступився супернику (1:2). І хоча Єгор встиг хіба що торкнутися м’яча 5 разів, за такі дії на полі Ярмолюк отримав від WhoScored та Sofascore 5,9 та 6,5 бали відповідно.

Більше ігрових хвилин Ярмолюк отримав уже в наступному матчі. У 1/16 Кубку ліги Брентфорд грав із Лейтон Орієнт, і суперника переміг 3:1. Єгор з'явився на полі у стартовому складі та провів повну гру. Цього разу WhoScored та SofaScore його виступ оцінили значно вище — 7,3 та 7,5 відповідно.

Микола Кухаревич

Результативним та вдалим видався матч чергового туру шотландського Чемпіоншипа для колишнього нападника львівського Руха. Кухаревич забив у ворота Сент-Джонстона в поєдинку за свій Хіберніан (2:0). Виступ Миколи був настільки вдалим, що форвард навіть потрапив до символічної збірної 5-го туру шотландської першості за версією аналітичного порталу WhoScored. Гру Кухаревича ресурс оцінив у високі 7,81 бали.

Для Миколи це взяття воріт стало другим із початку сезону. Його команда посідає 8 сходинку з 5 балами.

Віктор Циганков

У черговому турі Ла Ліги Жирона протистояла Барселоні в каталонському дербі. І супернику розгромно поступилася (1:4). Український легіонер "червоно-білих" вийшов у стартовому складі жиронців та провів на полі 69 хвилин. Варто відзначити, що хавбек збірної України починав матч на не зовсім звичній для себе позиції. Віктор зіграв під єдиним форвардом команди — у центрі, а не на фланзі.

Багато в чому саме через це матч для Циганкова вийшов невдалим. Автори Sport.es оцінили виступ хавбека лише в 4 бали, а його гру прокоментували наступним чином.

"Зумів відзначитися кількома небезпечними діями в обрисах 60-ї хвилини, коли пішов на лівий край після появи на полі Аспрільї. Граючи в центрі, був непомітним. Пробивав лівою, коли м'яч пройшов близько від стійки воріт тер Штегена".

Взяв участь Циганков і в наступному матчі своєї команди. Жирона зустрічалася із ПСЖ у межах Ліги чемпіонів. Матч відбувся у столиці Франції та завершився мінімальною звитягою господарів 1:0. Для каталонського клубу це була дебютна гра в головному єврокубку. Схоже, особливим матч був і для Віктора, який відзначив цей момент у соцмережах.

Циганков вийшов у старті Жирони, провів на полі 88 хвилин, і не запам'ятався чимось надзвичайним. За свою гру від WhoScored Віктор отримав 6,4 бали.

Артем Довбик

У черговому турі Серії А римська Рома протистояла Дженоа з Генуї, і знову перемогти не змогла – 1:1. 81 хвилину на полі провів і нападник "вовків" Артем Довбик. І, нарешті, зробив те, для чого "джаллороссі" його й купували — забив. Дебютний для українського форварда гол стався на 37-й хвилині, й був першим у матчі.

За підсумками гри аналітики WhoScored визнали Довбика найкращим футболістом у склади клубу з Вічного міста — його оцінка склала 7,3. SofaScore виступ Артема оцінив у 6,8.

Автори RomaToday грою Довбика теж лишилися задоволені. Артем отримав 7 балів, а про його гру ми дізналися наступне.

"Спершу зробив симпатичну передачу на Дибалу, потім трапився прикрий незабитий м’яч і, врешті, такий довгоочікуваний прем'єрний гол. Важливо, що до голу Довбик додав ще й найкращий футбол за Рому з моменту переїзду в Рим, і тільки суперсейв Голліні не дозволив йому забити вдруге".

Руслан Малиновський

У тому ж матчі вболівальники побачили на полі й іншого українця. Руслан Малиновський відіграв усю 2 половину. Ексфутболіст Зорі провів якісний матч. Руслан встиг віддати 97% точних передач, на його рахунку 5 виграних єдиноборств із 5-ти, 3 здійснених відбори, 1 зароблене порушення на собі та 3 фоли.

Не дивно, що за гру Малиновський отримав високі оцінки. WhoScored оцінив його футбол балом 7,1, а від SofaScore він отримав оцінку 7,5.