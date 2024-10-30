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Історія дня. Коли Лобановский зізнався, що їде з ярмарки

Максим Розенко , Денис Шаховець — 30 жовтня, 10:30
Історія дня. Коли Лобановский зізнався, що їде з ярмарки

30 жовтня 2001 року Динамо Лобановського зіграло свій останній домашній поєдинок у межах групового турніру Ліги чемпіонів. Кияни переграли португальську Боавішту 1:0, але залишилися за бортом найпрестижнішого клубного європейського турніру.

"Після матчу ми зібралися за столом, – пригадує в розмові з Максимом Розенком журналіст Олександр Липенко. – Тренери, адміністратори. З журналістів я був один. Випивали, розмовляли. У розпал посиденьок Валерій Васильович несподівано сказав: "Хлопці, ну що, я вже їду з ярмарки. Але мені буде цікаво спостерігати за вами збоку – чи не будете ви поводитися, як павуки в банці". Через пів року Лобановського не стало.

"Я у той час працював на радіо, продовжує розповідь Липенко. Вирішив зробити репортаж із похорону. Прийшов на стадіон, труна стояла за воротами. Натовп людей йде, йде, йде. Дивлюся, прилетіли голуби. Сіли на ворота, трохи посиділи там і полетіли.

Минуло 40 днів. На стадіоні Динамо відбувався матч. У перерві поєдинку знову прилетіли голуби, сіли на перекладину, подзьобали щось і полетіли. Окрім цих двох випадків, на стадіоні взагалі ніколи не бачив голубів. Прилітали хіба що ворони.

До речі, в молоді роки у Валерія Васильовича був голуб'ятник. Зараз, коли відзначаємо чергову річницю смерті тренера, спеціально замовляємо зграю голубів, випускаємо їх..."

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