На межі фолу: одна із найсексуальніших футболісток опублікувала звабливе фото у соцмережах

Колишня зірка Лейтон Орієнт та Чарльтона Мадлен Райт, яка зараз виступає за Чешем Юнайтед Вумен, продовжує привертати увагу не лише своїми футбольними досягненнями.

Спортсменка, яка також успішно зарекомендувала себе на платформі OnlyFans, регулярно радує підписників гарячими знімками. Проте її останнє фото стало справжнім різдвяним подарунком для шанувальників.

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На відвертому знімку Мадлен сидить на дивані в одному червоному бюстгальтері. Свій образ вона доповнила ковдрою, яка прикривала найінтимніше місце, залишаючи простір для фантазії.

Фотографія, яка зроблена у дзеркалі, швидко привернула увагу її прихильників, які не стримували захоплення в коментарях.

Зазначимо, що футбол не є основним джерелом доходу Райт. Дівчина непогано заробляє на OnlyFans, маючи на рік більше півмільйона фунтів.