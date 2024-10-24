Розбита голова судді та технічна поразка: згадуємо першу зустріч Динамо з Ромою

15 вересня 2004 року на "Стадіо Олімпіко" в Римі відбулася зустріч між місцевою Ромою та київським Динамо в межах групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Цей матч увійшов в історію не лише через результат, а й через інцидент, який став однією з найбільших футбольних скандалів того часу.

Перший тайм розпочався досить рівно, обидві команди демонстрували напружену боротьбу, але саме Динамо вдалося першими вразити ворота суперника. На 27-й хвилині Горан Гавранчич скористався своєю можливістю і відкрив рахунок у матчі, забивши гол ударом зі штрафного.

На жаль, гра була перервана на 45-й хвилині через драматичний інцидент. Уболівальник Ром кинув важку запальничку на поле, яка влучила в голову головного арбітра матчу Андерса Фриска. Суддя зазнав травми, його обличчя сильно кровоточило, і він більше не міг продовжувати цю зустріч.

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Цей інцидент мав важкі наслідки для римлян. УЄФА розпочала розслідування і швидко ухвалила рішення: присудити Ромі технічну поразку з рахунком 0:3 через недисципліновану поведінку її вболівальників. Окрім цього, італійський клуб отримав серйозні дисциплінарні санкції – два матчі без глядачів на домашньому стадіоні.

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Для Динамо це рішення принесло не лише три важливі очки, але й моральну перемогу, адже кияни змогли показати сильну гру навіть на виїзді. Це була одна з багатьох яскравих сторінок в історії клубу на міжнародній арені.

Зазначимо, у тому розіграші Ліги чемпіонів римляни зайняли останнє місце в групі, маючи лише одне очко в активі. Натомість український клуб посів третю сходинку із 10 балами, пропустивши вперед Баєр та Реал, в активі яких було по 11 очок.

Рома – Динамо 0:3

Голи: Гавранчич (29).

Рома: Пеліццолі, Пануччі, Де Россі, Мексес, Феррарі, Монтелла, Тотті, Дакур, Аквілані, Куфре, Манчіні.

Динамо: Шовковський, Леко, Де Соуза, Сабліч, Рінкон, Джіоане, Гусєв, Верпаковскіс, Ель-Каддурі, Гавранчич, Атанда.

Попередження: Франческо Тотті (45) – Маріс Верпаковскіс (31).

Вилучення: Мексес (45+3).