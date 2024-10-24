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Розбита голова судді та технічна поразка: згадуємо першу зустріч Динамо з Ромою

Богдан Войченко — 24 жовтня, 11:40
Getty Images
Розбита голова судді та технічна поразка: згадуємо першу зустріч Динамо з Ромою

15 вересня 2004 року на "Стадіо Олімпіко" в Римі відбулася зустріч між місцевою Ромою та київським Динамо в межах групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Цей матч увійшов в історію не лише через результат, а й через інцидент, який став однією з найбільших футбольних скандалів того часу.

Перший тайм розпочався досить рівно, обидві команди демонстрували напружену боротьбу, але саме Динамо вдалося першими вразити ворота суперника. На 27-й хвилині Горан Гавранчич скористався своєю можливістю і відкрив рахунок у матчі, забивши гол ударом зі штрафного.

На жаль, гра була перервана на 45-й хвилині через драматичний інцидент. Уболівальник Ром кинув важку запальничку на поле, яка влучила в голову головного арбітра матчу Андерса Фриска. Суддя зазнав травми, його обличчя сильно кровоточило, і він більше не міг продовжувати цю зустріч.

Getty Images

Цей інцидент мав важкі наслідки для римлян. УЄФА розпочала розслідування і швидко ухвалила рішення: присудити Ромі технічну поразку з рахунком 0:3 через недисципліновану поведінку її вболівальників. Окрім цього, італійський клуб отримав серйозні дисциплінарні санкції два матчі без глядачів на домашньому стадіоні.

Getty Images

Для Динамо це рішення принесло не лише три важливі очки, але й моральну перемогу, адже кияни змогли показати сильну гру навіть на виїзді. Це була одна з багатьох яскравих сторінок в історії клубу на міжнародній арені.

Зазначимо, у тому розіграші Ліги чемпіонів римляни зайняли останнє місце в групі, маючи лише одне очко в активі. Натомість український клуб посів третю сходинку із 10 балами, пропустивши вперед Баєр та Реал, в активі яких було по 11 очок.

Рома Динамо 0:3

Голи: Гавранчич (29).

Рома: Пеліццолі, Пануччі, Де Россі, Мексес, Феррарі, Монтелла, Тотті, Дакур, Аквілані, Куфре, Манчіні.

Динамо: Шовковський, Леко, Де Соуза, Сабліч, Рінкон, Джіоане, Гусєв, Верпаковскіс, Ель-Каддурі, Гавранчич, Атанда.

Попередження: Франческо Тотті (45) – Маріс Верпаковскіс (31).

Вилучення: Мексес (45+3).

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