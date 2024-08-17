Успіхи Довбика в Ромі та провал Наполі: суперкомп'ютер назвав фаворитів Серії А

Сьогодні, 17 серпня, стартує новий сезон італійської Серії А. Дженоа Руслана Малиновського у матчі-відкритті зустрінеться з чинним володарем Скудетто — Інтером.

Чи зможуть підопічні Сімоне Індзагі захистити титул, як зіграє Рома з Артемом Довбиком на вістрі та хто покине чемпіонат? На ці та інші запитання відповів суперкомп'ютер Opta, який зробив прогноз на чемпіонат Італії сезону-2024/2025.

Боротися з Інтером буде не Ювентус

Інтернаціонале залишається головним претендентом на виграш Серії А. За прогнозом штучного інтелекту "нерадзуррі" мають 79,2% шансу на здобуття трофея. Другою силою в Італії, на думку Opta, стане Аталанта, яка минулого сезону виграла Лігу Європи. Їх шанс на виграш Скудетто складає 11,2%. Найтитулованіша італійська команда, Ювентус, має всього 4,2% на перше місце турнірної таблиці.

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Рома з Довбиком спробує повернутися в Лігу чемпіонів

На четвертому місці Opta виставляє Мілан. "Россонері" з колишнім тренером Шахтаря Пауло Фонсекою мають 42,2% ймовірності потрапити до четвірки найкращих та кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Боротьбу їм складе Рома, до якої нещодавно приєднався Артем Довбик. "Вовки" мають 32,8% на повернення в ЛЧ.

Також за вихід до найпрестижнішого клубного турніру в Європі будуть боротися сенсація минулого сезону Болонья та грізний суперник Роми, Лаціо. Їх шанси на потрапляння до четвірки найкращих оцінюються у 28,9% та 25,6% відповідно.

Щодо Наполі, який лише у 2022 святкував виграш Серії А, то неаполітанці зможуть зачепитися максимум за Лігу Європи або конференцій, адже їх ймовірність потрапити до зони Ліги чемпіонів складає всього 15,1%, а на виграш чемпіонату мізерні 0,4%.

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Як проявить себе Дженоа Малиновського та хто покине Серію А

Дженоа Руслана Малиновського, на думку суперкомп'ютера, залишиться середняком чемпіонату і не підніметься вище 10-11 місця. Найбільший відсоток "грифонам" Opta дає на фініш 12-ми — 13,7.

Щодо аутсайдерів, то головними претендентами на виліт є два новачки — Комо та Венеція, а також Кальярі, які врятувалися минулого року, посівши 16 місце. Їх шанси на виліт до Серії B складають 49, 44,7, 46,3 відсотка.

Також до цього списку можна додати і Парму, яка тільки повернулася до еліти, однак має 40,8% ймовірності на пониження в класі.

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Ймовірна турнірна таблиця Серії А від Opta