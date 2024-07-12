Як найстаріший футбольний клуб Шотландії допомагає українцям

Після 15-річної перерви найстаріший шотландський футбольний клуб Queen’s Park зіграв friendly match проти чинного чемпіона Шотландії Селтіка. Останній раз команди з Глазго зустрічалися в матчу Кубка Шотландії в лютому 2009 року. Остання ж перемога Квінс Парк над Селтіком датується… 1956 роком. "Павуки" зробили спробу повторити це досягнення і навіть деякий час вели в рахунку 2:1, але в підсумку гранд шотландського футболу переміг 6:4.

Гра відбулася на The city Stadium, який знаходиться поруч з культовим Hamden Park, де свої домашні матчі проводить збірна Шотландії. А тренувальні збори національна команда проводить саме на The city Stadium. Ба більше, до 2020 року Hampden Park належав Queen’s Park, і тільки 4 роки тому арена була офіційно оформлена у власність Шотландської футбольної асоціації.

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Queens Park Football Club

The city Stadium вміщує близько 1000 глядачів. На арені був аншлаг. Висвітлювали матч 25 шотландських журналістів. На прохання Champion.com.ua Queen’s Park надав 20 комліментарних квитків українським біженцям — родинам з дітьми. Також клуб презентував українським дітлахам клубні шарфи.

"Ми знаємо, що після початку війни в Україні в Шотландію переїхали понад 20 тисяч українських біженців, — розповів Чемпіону керівник комерційної служби Квінс Парк Kieran Koszar — Я відвідував Київ в жовтні 2006 року, коли на НСК "Олімпійський" збірна Україна зіграла проти Шотландії. Попри поразку нашої збірної, у нас лишилися дуже теплі спогади з того вояжу. Тож було доречно відплатити за гостинність, якою я насолоджувався, і запросити частину української громади в Шотландії на нашу гру з Селтіком. Сподіваюся, їм сподобалося, безумовно, було багато голів і хвилювання".

Максим Розенко, Данило Тихомиров, Чемпіон, з Глазго