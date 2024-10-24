Рома ніяка, Динамо – ще гірше: реакція соцмереж на поразку киян у Римі

У четвер, 24 жовтня, Динамо зазнало поразки на виїзді від Роми у межах третього раунду основного етапу Ліги Європи.

Кияни поступилися у Римі із рахунком 0:1. Єдиний гол у поєдинку забив нападник "вовків" Артем Довбик, який реалізував пенальті.

Редакція сайту Чемпіон традиційно зібрала реакцію фанатів у соціальних мережах на виступ українського колективу у єврокубках.

В цілому, вболівальники жартують на тему того, що з кожним разом Динамо поступається з меншим рахунком, ніж у минулому матчі. Тепер варто чекати на нічию у грі з Ференцварошем.

Також фани посварили обидві команди за погану гру, наголосивши, що основа киян мала б шанси на 3 очки. "Синьо-білі", за думкою коментаторів, провели поганий матч.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги Європи Динамо зіграє проти Ференцвароша, Вікторії Пльзень, Реал Сосьєдада, Галатарая та РФС.