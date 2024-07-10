Мессі щось знав ще 17 років тому: історія одного фото маленького Ламіна Ямала

У далеко вже 2007 році футболісти Барселони взяли участь у фотосесії для благодійного проєкту "синьо-гранатових" і Dario Sport.

12 гравців каталонців (кожен символізував місяць року) сфотографувалися з немовлятами. Самі світлини побачили світ у календарі на 2008 рік.

20-річному, тоді ще далекому від легендарності, Ліонелю Мессі дістався 5-місячний малюк мароккансько-екваторогвінейського походження. Його звали Ламін Ямал Насрауї Ебана.

Не забарився з публікацією історичного фото й сам Ламін.

Переродження, — написав 16-річний футболіст у своєму "твіттері".

З того часу пройшло майже 17 років. Ліонель Мессі виграв усі трофеї світового футболу, як командні, так й індивідуальні. А Ламін Ямал виріс, у не повних 16 років дебютував за першу команду Барселони, а зараз у складі збірної Іспанії переписує футбольну історію та стрімголов летить до тріумфу на Євро-2024.

"Мессі — мій кумир. Він завжди ним був і як і раніше залишається ним і тепер, коли я граю за Барселону. Він надихав мене. Іншого кумира у мене ніколи не було. Іншого футболіста, подібного до нього, не буде", — говорить іспанський вундеркінд.

Напередодні Ямал став наймолодшим автором голу на чемпіонатах Європи та світу та перевершив досягнення самого Пеле 66-річної давнини.