Олександрія скористалася неспроможністю Динамо й Шахтаря. Підсумки 11 туру УПЛ

Клуби Української Прем'єр-ліги провели черговий насичений тур. 8 команд зіграли 16 матчів, у яких подарували глядачам чимало емоцій.

У 11-му за ліком ігровому колі вищої ліги чемпіонату Україну команди зіграли внічию у 4 іграх. Колективи забили 20 м’ячів, 8 із яких глядачі побачили у двох матчах. Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Олександрія порівнялася за кількістю здобутих балів із Динамо. Завдяки перемозі над Інгульцем та нічиїй у грі киян з Шахтарем команда Руслана Ротаня знову має однакову кількість очок із столичним клубом, та налаштована продовжувати боротьбу за найвищі сходинки в лізі.

ФК Олександрія

Вікторія над петрівцями (2:1) стала для Олександрії вже 15 поспіль матчем в УПЛ без поразок. За цей період "агрономи" взяли 10 перемог.

Матч туру

Київське Динамо знову не зуміло переграти Шахтар на своєму полі. Матч 27 жовтня став для "біло-синіх" уже 8 поспіль перед власними вболівальниками, у якому кияни не можуть взяти з "гірниками" 3 бали.

ФК Динамо

Ба, навіть більше – за грою за розвитком подій на полі команда Олександра Шовковського була ближчою до поразки аж до вилучення у складі суперника. Втім, беручи до уваги усі 90 хвилин протистояння, Шахтар на перемогу теж не награв.

Гравець туру

Олександр Караваєв забив вирішальний м’яч у матчі, який може бути одним із визначальних не тільки у першому колі, а й у всьому сезоні-2024/25 загалом. Крім того, в 11 турі жоден із футболістів не забив більш як 1 раз, тож "конкурентів" у футболіста Динамо не було апріорі.

Цікаво, що завдяки цьому голу Караваєв очолив список бомбардирів свого клубу з початку сезону. Так, у Владислава Ваната ті ж 5 забитих у всіх турнірах, але порівнювати на полі функції правого бека/півзахисника з центрфорвардом не варто. Таким чином, Караваєв проводить найрезультативніший сезон у складі Динамо з початку кар'єри в футболці столичного клубу.

Розчарування туру

Дмитро Криськів нещодавно дебютував у футболці головної команди країни, і взагалі за останній рік значно додав у майстерності, ставши дійсно важливою фігурою в складі Шахтаря. Зараз саме він – головна альтернатива Тарасу Степаненку в складі "гірників", адже ветеран потрохи відходить на другий план. Та матч із Динамо Криськів провалив, і точно хоче забути, як страшний сон.

Невиправданий фол хавбека у центрі поля на 60 хвилині призвів до необхідності Шахтарю грати у меншості більш як півгодини, й поставив під загрозу усі попередні старання "помаранчево-чорних". Врешті, епізод дійсно виявився ключовим у матчі, адже тиску Динамо Шахтар таки не витримав, і пропустив.

Повернення туру

Юрій Максимов знову тренує клуб УПЛ. Фахівець вдруге очолив полтавську Ворсклу, не злякавшись увійти в ту саму річку. У першому матчі з новим-старим тренером "зелено-білі" підписали мирову з Вересом. Як і рівняни, полтавці забивали двічі.

ФК Ворскла

Олексій Гуцуляк за Полісся грає вперше, й робить це з початку нинішнього сезону. Вінгер житомирців отримав струс мозку в матчі за національну збірну України, й тільки тепер зіграв уперше після пошкодження. Й одразу продемонстрував свою значущість для "вовків", відзначившись єдиним голом у складі житомирців у грі з Колосом. З початку сезону на рахунку Гуцуляка 6 забитих м'ячів та 2 асисти.

Команда туру

Кривбас здобув перемогу над прямим конкурентом у таблиці черкаським ЛНЗ, та обійшов команду Андреса Карраско. Таким чином, криворіжці записали у свій актив 3 бали другий тур поспіль, продовживши приємну серію після періоду з 3 матчів без перемог.

ФК Кривбас

А от черкасці знову забуксували. Вікторія над Інгульцем була для ЛНЗ першою після 5 ігор без перемог. Поразка від Кривбасу призвела до падіння команди на 6 сходинку, причому в 7-го клубу ліги Зорі така ж кількість очок – 15.

Тренер туру

Юрій Вернидуб став об'єктом захоплення Даніеля Соси в недавньому інтерв'ю африканця. А вже у грі з ЛНЗ найдосвідченіший наставник серед тренерів, які працюють в клубах УПЛ, нагадав про свій високий рівень.

Перемогу над ЛНЗ багато в чому можна вважати тренерською, адже Вернидуб переграв опонента тактично. Кривбас був більш агресивним, тиснув на черкасців у проблемних зонах опонента, був безжальним і ефективним у стадії завершення атак.

Гол туру

Олександр Яцик – один із 7 орендованих Зорею у Динамо футболістів. І – ледь не ключовий гравець луганців. З початку сезону Яцик забив уже тричі, додавши до голів 1 результативну передачу. В 11 турі 21-річному центральному півзахиснику вдався розкішний дальній удар.

Варто сказати, що перемогою над Лівим берегом "чорно-білі" не тільки покращили своє становище в боротьбі за першу п'ятірку, а й перервали серію з двох поразок. Востаннє луганці перемагали Ворсклу ще 30 вересня.

Цитата туру

Форвард Оболоні Сергій Суханов передав настрій столичного клубу, який ділить останню сходинку в таблиці разом з Інгульцем. В ефірі УПЛ ТБ після поразки від львівських Карпат (0:1) Суханов сказав наступне.