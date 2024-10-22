Мудрика помітили з Валерієм Залужним на трибунах Емірейтс
Михайло Мудрик присутній на матчі 3 туру Арсенал – Шахтар. Але спостерігати за перипетіями на Емірейтс він буде не лише з футбольними людьми (на фото можна помітити Дарійо Срну та відомого агента Вадима Шаблія, а й у компанії колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Нагадаємо, Мудрик перейшов із Шахтаря в Челсі у січні 2023 року. Цікаво, що цьому передувала тривала трансферна сага – і спершу головним фаворитом на українську зірку вважався Арсенал.
Зазначимо, що Валерій Залужний обіймає посаду Повноважного посла України у Сполученому Королівстві. Він перейшов на роботу дипломатом після звільнення з посади головкома ЗСУ в лютому 2024 року.