Мудрика помітили з Валерієм Залужним на трибунах Емірейтс

Михайло Мудрик присутній на матчі 3 туру Арсенал – Шахтар. Але спостерігати за перипетіями на Емірейтс він буде не лише з футбольними людьми (на фото можна помітити Дарійо Срну та відомого агента Вадима Шаблія, а й у компанії колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

🇺🇦 Misha Mudryk at Emirates Stadium tonight as Arsenal face his former club Shakhtar Donetsk. pic.twitter.com/i1ciazQuRC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2024

Нагадаємо, Мудрик перейшов із Шахтаря в Челсі у січні 2023 року. Цікаво, що цьому передувала тривала трансферна сага – і спершу головним фаворитом на українську зірку вважався Арсенал.

Зазначимо, що Валерій Залужний обіймає посаду Повноважного посла України у Сполученому Королівстві. Він перейшов на роботу дипломатом після звільнення з посади головкома ЗСУ в лютому 2024 року.