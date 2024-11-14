Мудрик став зіркою соцмереж, повторивши відомий жест американського школяра

Вінгер Челсі Михайло Мудрик став зіркою в Тіктоці після свого жесту на одному з відео для УАФ.

Оператор знімав футболістів національної команди під час прогулянки, після чого зірка лондонського клубу показав відомий жест, що вмить розлетівся мережею.

Зазначимо, "присвоїв" собі авторство цього мему звичайний американський хлопчик, що стало його фішкою. Про це навіть він сам розповів в інтерв'ю відомому ведучому Джиммі Феллону.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 23-річного українського вінгера 7 матчів за Челсі у межах АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.

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Контракт Мудрика з лондонцями розрахований до літа 2031 року.

Зараз Михайло знаходиться у стані збірної України, готуючись до вирішальних матчів у Лізі націй. "Жовто-сині" 16 листопада проведуть матч проти Грузії, а вже 19 числа зустрінуться з Албанією.