Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Мудрик став зіркою соцмереж, повторивши відомий жест американського школяра

Богдан Войченко — 14 листопада 2024, 12:20
Instagram
Мудрик став зіркою соцмереж, повторивши відомий жест американського школяра

Вінгер Челсі Михайло Мудрик став зіркою в Тіктоці після свого жесту на одному з відео для УАФ.

Оператор знімав футболістів національної команди під час прогулянки, після чого зірка лондонського клубу показав відомий жест, що вмить розлетівся мережею.

@fan_mudryk_and_sudakov #Мудрик #🤫 ♬ original sound - SDX BASS

Зазначимо, "присвоїв" собі авторство цього мему звичайний американський хлопчик, що стало його фішкою. Про це навіть він сам розповів в інтерв'ю відомому ведучому Джиммі Феллону.

@fallontonight @ItzTheRizzler teaches Jimmy & @The Roots how to do the “rizz face” 😏 #FallonTonight #TonightShow #BigJustice #BOOM #TheRizzler #CostcoGuys #JimmyFallon ♬ original sound - FallonTonight

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 23-річного українського вінгера 7 матчів за Челсі у межах АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.

Читайте також :
Фото Від спорту до класики: Трубін став рекламним обличчям українського бренду

Контракт Мудрика з лондонцями розрахований до літа 2031 року.

Зараз Михайло знаходиться у стані збірної України, готуючись до вирішальних матчів у Лізі націй. "Жовто-сині" 16 листопада проведуть матч проти Грузії, а вже 19 числа зустрінуться з Албанією.

Збірна України з футболу Челсі Михайло Мудрик