Тест
Що ви знаєте про рекорди Ліги чемпіонів. Дізнайтеся в ТЕСТІ
Колаж: Ганна Станович
Дочекалися – вже сьогодні стартує черговий основний етап Ліги чемпіонів. Ось уже понад три десятиліття вона змінює формат, кількість учасників і матчів, але залишається незмінною в головному: тут зустрічаються найсильніші команди Європи.
Ще на початку дев'яностих президент УЄФА Леннарт Юханссон просунув ідею, що в головному єврокубку повинні бути не тільки матчі на виліт – а потім і ідею, що в ньому повинні грати не тільки чемпіони своїх країн.
На честь рекордсменів головного єврокубка Чемпіон підготував спеціальний тест.