Що ви знаєте про рекорди Ліги чемпіонів. Дізнайтеся в ТЕСТІ

Віталій Пасічний — 16 вересня 2025, 06:00
Колаж: Ганна Станович
Дочекалися – вже сьогодні стартує черговий основний етап Ліги чемпіонів. Ось уже понад три десятиліття вона змінює формат, кількість учасників і матчів, але залишається незмінною в головному: тут зустрічаються найсильніші команди Європи.

Ще на початку дев'яностих президент УЄФА Леннарт Юханссон просунув ідею, що в головному єврокубку повинні бути не тільки матчі на виліт – а потім і ідею, що в ньому повинні грати не тільки чемпіони своїх країн.

На честь рекордсменів головного єврокубка Чемпіон підготував спеціальний тест.

1/10

Хто лідирує за кількістю матчів у Лізі чемпіонів у статусі тренера?

2/10

Хто найстарший тренер в історії турніру?

3/10

Хто лідирує за кількістю клубів, за які він зміг відзначитися в ЛЧ?

4/10

Найстарший автор голу в історії ЛЧ відзначився у матчі проти Шахтаря. А хто саме відправив м'яч у сітку воріт?

5/10

А хто став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів?

6/10

Найшвидший гол в історії ЛЧ після дебюту належить українцю. Якому саме?

7/10

Хто в ЛЧ забив найбільше голів після виходів на заміну?

8/10

Українцю належить і найшвидше вилучення в історії Ліги чемпіонів. Хто ж це був?

9/10

Хто, окрім Кріштіану Роналду, забивав у фіналах ЛЧ за дві різні команди?

10/10

А кому вдавалося виграти Лігу чемпіонів із трьома різними колективами?

