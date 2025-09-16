Що ви знаєте про рекорди Ліги чемпіонів. Дізнайтеся в ТЕСТІ

Дочекалися – вже сьогодні стартує черговий основний етап Ліги чемпіонів. Ось уже понад три десятиліття вона змінює формат, кількість учасників і матчів, але залишається незмінною в головному: тут зустрічаються найсильніші команди Європи.

Ще на початку дев'яностих президент УЄФА Леннарт Юханссон просунув ідею, що в головному єврокубку повинні бути не тільки матчі на виліт – а потім і ідею, що в ньому повинні грати не тільки чемпіони своїх країн.

На честь рекордсменів головного єврокубка Чемпіон підготував спеціальний тест.

1/10 Хто лідирує за кількістю матчів у Лізі чемпіонів у статусі тренера? Алекс Фергюсон Правильна відповідь: Карло Анчелотті. Хто більше за всіх вигравав, той більше і керував. На рахунку італійця 218 матчів у головному єврокубку. Карло Анчелотті Правильна відповідь: Карло Анчелотті. Хто більше за всіх вигравав, той більше і керував. На рахунку італійця 218 матчів у головному єврокубку. Арсен Венгер Правильна відповідь: Карло Анчелотті. Хто більше за всіх вигравав, той більше і керував. На рахунку італійця 218 матчів у головному єврокубку. Мірча Луческу Правильна відповідь: Карло Анчелотті. Хто більше за всіх вигравав, той більше і керував. На рахунку італійця 218 матчів у головному єврокубку.

2/10 Хто найстарший тренер в історії турніру? Алекс Фергюсон Правильна відповідь: Мірча Луческу. Румунський тренер виводив київське Динамо на матч Ліги чемпіонів у віці 76 років і 132 днів. Юпп Гайнкес Правильна відповідь: Мірча Луческу. Румунський тренер виводив київське Динамо на матч Ліги чемпіонів у віці 76 років і 132 днів. Мірча Луческу Правильна відповідь: Мірча Луческу. Румунський тренер виводив київське Динамо на матч Ліги чемпіонів у віці 76 років і 132 днів. Раймон Гуталс Правильна відповідь: Мірча Луческу. Румунський тренер виводив київське Динамо на матч Ліги чемпіонів у віці 76 років і 132 днів.

3/10 Хто лідирує за кількістю клубів, за які він зміг відзначитися в ЛЧ? Рууд ван Ністелрой Правильна відповідь: Златан Ібрагімович. Швед забив у Лізі чемпіонів за Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, Мілан і ПСЖ. І це ще за Манчестер Юнайтед не зміг відзначитися, хоча за "дияволів" теж грав. Ніколя Анелька Правильна відповідь: Златан Ібрагімович. Швед забив у Лізі чемпіонів за Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, Мілан і ПСЖ. І це ще за Манчестер Юнайтед не зміг відзначитися, хоча за "дияволів" теж грав. Златан Ібрагімович Правильна відповідь: Златан Ібрагімович. Швед забив у Лізі чемпіонів за Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, Мілан і ПСЖ. І це ще за Манчестер Юнайтед не зміг відзначитися, хоча за "дияволів" теж грав. Кріштіану Роналду Правильна відповідь: Златан Ібрагімович. Швед забив у Лізі чемпіонів за Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, Мілан і ПСЖ. І це ще за Манчестер Юнайтед не зміг відзначитися, хоча за "дияволів" теж грав.

4/10 Найстарший автор голу в історії ЛЧ відзначився у матчі проти Шахтаря. А хто саме відправив м'яч у сітку воріт? Кріштіану Роналду Правильна відповідь: Пепе. У гольовому трилері на "Драгау" (5:3) відзначитися зумів і португальський суперветеран. Пепе Правильна відповідь: Пепе. У гольовому трилері на "Драгау" (5:3) відзначитися зумів і португальський суперветеран. Франческо Тотті Правильна відповідь: Пепе. У гольовому трилері на "Драгау" (5:3) відзначитися зумів і португальський суперветеран. Златан Ібрагімович Правильна відповідь: Пепе. У гольовому трилері на "Драгау" (5:3) відзначитися зумів і португальський суперветеран.

5/10 А хто став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів? Кіліан Мбаппе Правильна відповідь: Ансу Фаті. Як не дивно. Фаті вже в 17 років і 40 днів забив у ворота Інтера. Ямаль почав забивати в ЛЧ з другого сезону, тобто в 16-річному віці не відзначався. Ламін Ямаль Правильна відповідь: Ансу Фаті. Як не дивно. Фаті вже в 17 років і 40 днів забив у ворота Інтера. Ямаль почав забивати в ЛЧ з другого сезону, тобто в 16-річному віці не відзначався. Ансу Фаті Правильна відповідь: Ансу Фаті. Як не дивно. Фаті вже в 17 років і 40 днів забив у ворота Інтера. Ямаль почав забивати в ЛЧ з другого сезону, тобто в 16-річному віці не відзначався. Юссуфа Мукоко Правильна відповідь: Ансу Фаті. Як не дивно. Фаті вже в 17 років і 40 днів забив у ворота Інтера. Ямаль почав забивати в ЛЧ з другого сезону, тобто в 16-річному віці не відзначався.

6/10 Найшвидший гол в історії ЛЧ після дебюту належить українцю. Якому саме? Андрію Шевченку Правильна відповідь: Євген Коноплянка. Українець дебютував у ЛЧ уже в Севільї. Проти менхенгладбаської Боруссії він вийшов на заміну і відразу (через 19 секунд) забив. Андрію Вороніну Правильна відповідь: Євген Коноплянка. Українець дебютував у ЛЧ уже в Севільї. Проти менхенгладбаської Боруссії він вийшов на заміну і відразу (через 19 секунд) забив. Євгену Коноплянці Правильна відповідь: Євген Коноплянка. Українець дебютував у ЛЧ уже в Севільї. Проти менхенгладбаської Боруссії він вийшов на заміну і відразу (через 19 секунд) забив. Андрію Ярмоленку Правильна відповідь: Євген Коноплянка. Українець дебютував у ЛЧ уже в Севільї. Проти менхенгладбаської Боруссії він вийшов на заміну і відразу (через 19 секунд) забив.

7/10 Хто в ЛЧ забив найбільше голів після виходів на заміну? Денні Велбек Правильна відповідь: Марко Асенсіо. "Джокер" Реала забив у Лізі чемпіонів цілих 12 голів! Дівок Орігі Правильна відповідь: Марко Асенсіо. "Джокер" Реала забив у Лізі чемпіонів цілих 12 голів! Оле-Гуннар Сульшер Правильна відповідь: Марко Асенсіо. "Джокер" Реала забив у Лізі чемпіонів цілих 12 голів! Марко Асенсіо Правильна відповідь: Марко Асенсіо. "Джокер" Реала забив у Лізі чемпіонів цілих 12 голів!

8/10 Українцю належить і найшвидше вилучення в історії Ліги чемпіонів. Хто ж це був? Олександр Шовковський Правильна відповідь: Олександр Кучер. Вилучення сталося не просто в матчі ЛЧ, а в плейоф проти Баварії. Захисника попросили на вихід вже через 3 хвилини і 59 секунд після стартового свистка. Олександр Кучер Правильна відповідь: Олександр Кучер. Вилучення сталося не просто в матчі ЛЧ, а в плейоф проти Баварії. Захисника попросили на вихід вже через 3 хвилини і 59 секунд після стартового свистка. Владислав Ващук Правильна відповідь: Олександр Кучер. Вилучення сталося не просто в матчі ЛЧ, а в плейоф проти Баварії. Захисника попросили на вихід вже через 3 хвилини і 59 секунд після стартового свистка. Ярослав Ракицький Правильна відповідь: Олександр Кучер. Вилучення сталося не просто в матчі ЛЧ, а в плейоф проти Баварії. Захисника попросили на вихід вже через 3 хвилини і 59 секунд після стартового свистка.

9/10 Хто, окрім Кріштіану Роналду, забивав у фіналах ЛЧ за дві різні команди? Кларенс Зеедорф Правильна відповідь: Маріо Манджукич. Хорват відзначився у 2013-му за Баварію і у 2017-му за Ювентус. Ліонель Мессі Правильна відповідь: Маріо Манджукич. Хорват відзначився у 2013-му за Баварію і у 2017-му за Ювентус. Маріо Манджукич Правильна відповідь: Маріо Манджукич. Хорват відзначився у 2013-му за Баварію і у 2017-му за Ювентус. Тьєррі Анрі Правильна відповідь: Маріо Манджукич. Хорват відзначився у 2013-му за Баварію і у 2017-му за Ювентус.