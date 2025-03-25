Василь Рац: Більшість угорців вважають, що потрібно допомагати Україні

Експівзахисник Динамо зараз працює координатором в угорській футбольній академії Мункач, яка знаходиться біля Мукачево

У 80-х роках Василь (Ласло) Рац був єдиним етнічним угорцем в київському Динамо та збірній СРСР. Завершував свою ігрову кар’єру Ласло в Ференцвароші, і багато років прожив в Будапешті. Ми зателефонували легендарному в минулому півзахиснику, який сьогодні святкує своє 64-річчя, і розпитали про угорський проєкт в Україні – академію Мункач в Закарпатті, де Рац вже півтора року працює координатором, та поцікавились, яке зараз ставлення до нашої країни в Угорщині.

– Пане Василю, ви вже 18 місяців працюєте координатором академії Мункач, яка розташована в селі Дерцен в Закарпатті. Цей проєкт – 100-відсоткова угорська інвестиція?

– Так. Академію побудували з нуля ще до початку повномасштабної війни. В Дерцен 95 мешканців – етнічні угорці. Мункач має непогану інфраструктуру: двоповерховий будинок, два штучних поля, 4 трав'яних, манеж. Вже 6 місяців будується готель на 50 місць – щоб команди мали можливість проходити тут збори. Готель мають добудувати вже цього року.

В академії тренуються 130 українських дітей 2008-2013 років народження. Приємно дивитися, як прогресують діти. До речі, вони тут з багатьох куточків України – з Одеси, Дніпра, Львова, Сум. Але зараз акцент робимо на Закарпатті.

– Яким чином можна потрапити до академії?

– Батьки привозять, перегляд може тривати до тижня. Тих, хто підходить, зараховуємо до академії. До обіду – школа, після – тренування. Проживання, харчування, екіпірування, поїздки на турніри – все це Мункач надає безкоштовно.

– Скільки тренерів працює в академії?

– 15. Серед них відомий в минулому гравець Костянтин Кравченко, якого Шахтар у 2008 році купував у Дніпра за 5 мільйонів доларів. Костя працював в Мункачі ще до моєї появи. Також в нашому тренерському колективі працює досвідчений Сергій Ященко, який за 14 сезонів в Шахтарі зіграв 444 матчі. Сергій Володимирович приїхав працювати в Дерцен понад рік тому. Результати роботи наших тренерів ми вже бачимо – 6-7 випускників академії грають за другі команди в Прем'єр-лізі.

– Відділення академії Мункач у Закарпатті – державна чи приватна угорська інвестиція?

– Частково державні, частково приватні інвестиції. Всього побудували 8 філій академії в країнах, де проживають етнічні угорці – в Словаччині, Словенії, Хорватії, Румунії, Сербії, Україні. Розрахунок на то, що найкращі вихованці академії потрапляють в юнацьку команду Кішварда, який виступає в угорському елітному дивізіоні або в Пушкаш академію.

А далі, якщо продовжуватимуть прогресувати – в команди Західної Європи. Нещодавно в Пушкаш академію відправилися по 3 гравці з чотирьох наших команд. За тиждень буде відомо, кого з юних футболістів бажають зарахувати в Пушкаш академію.

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– З футболу перейдімо до політики. Мільйони українців відверто зневажають проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Що з цього приводу думаєте ви, етнічний угорець, який половину життя провів в Україні, іншу половину – в Угорщині?

– Мені не подобається, коли Орбан блокує рішення ЄС в підтримку України. Факт, що у наших країн і досі напружені стосунки. Я дуже хотів би, щоб вони покращилися. Але потрібно враховувати, що Угорщина залежить від російського газу. Свій відбиток на наші відносини накладає і бажання Угорщини, щоб в Україні етнічні угорці вчилися в школах угорською мовою.

Але навіть при всіх цих нюансах я вважаю, що Угорщина повинна підтримувати Україну. Принаймні, не заважати. Мені дзвонять партнери по бізнесу з Угорщини, розпитують за ситуацію. Насправді більшість простих угорців переживають за Україну і не підтримують Росію. Вони вважають, що потрібно допомагати Україні.

– Свого часу ви заснували в Будапешті фірму "Рац і сини". Чим зараз займаються діти?

– Молодший, Аттіла, працює тренером по тенісу в Будапешті. Йому зараз 34 роки. Старший, Ласло, 36 років, теж живе і працює в столиці Угорщині в приватній фірмі. Він займається автомобілями.

– З експартнерами по Динамо підтримуєте зв’язок?

– Так, вітаємо один одного з днем народження. На зв’язку з Павлом Яковенком та Ігорем Бєлановим. Нещодавно розмовляв з Ванею Яремчуком, який вже півтора року мешкає в Бельгії.

Максим Розенко, Чемпіон