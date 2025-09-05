Била Блана сумочкою і лаялася з батьками Мбаппе: матір Адрієна Рабйо – залізна леді футбольного світу

Так повелося, що батько або брат в якості агента є нормою для футболу, а от щоб матір – такого немає.

Точніше, майже немає.

Веронік Рабйо вже понад десятиліття веде справи свого сина так, що це просто неможливо не помітити. Вона гучна, емоційна, часто некоректна, і хтось скаже, що через неї Адрієн має гіршу кар'єру, ніж міг би мати. Але не все так просто.

Чемпіон розповідає про цю дуже дивну футбольну сім'ю перед матчем збірної Франції проти України.

***

"Такого гравця, як Адрієн, не можна просто так взяти й вигнати за звичайну сварку в роздягальні. Світ футболу повен брехні, і всі точно знають, що кожен навколо бреше. Звісно ж, і тут не обійшлося без брехні. У футболі все так чи інакше впирається в гроші", – каже Веронік Рабйо.

Тиждень тому її Адрієна сенсаційно вигнали з Марселя попри чудовий минулий сезон із 11 голами.

Все через бійку.

Після 0:1 у більшості проти Ренна воротар Марселя Херонімо Рульї обзивав вінгера Джонатана Роу ще дорогою до роздягальні, а всередині до нього приєднався цілий хор на чолі з тренером Роберто Де Дзербі.

В якийсь момент Роу огризнувся, і 30-річний Рабйо на правах найавторитетнішого схопив його за комір, посадив на місце.

Почалася сутичка, яку ніхто в команді не сприйняв всерйоз попри болючий обмін ударами. Роу-бо і так стояв на трансфер, а Рабйо був їхнім лідером та улюбленцем тренера.

Тим не менше, за 2 дні Веронік сама зателефонувала L'Equipe, щоб повідомити – італієць "відмовляється тренувати її сина через брак відданості".

Ще далі – клуб оголошує, що продає обох учасників бійки з дисциплінарних міркувань.

Наостанок – непідготовлений, спонтанний трансфер до Мілану, аби не сидіти без роботи щонайменше до січня.

"Я не збираюся говорити, хто правий, а хто винен. Я піклуюся про Адрієна за те, що він зробив для нас. Мені було важливо дізнатися, що він в хорошому гуморі", – заявив на те наставник збірної Франції Дідьє Дешам, який все одно викликав Рабйо на матч з Україною.

Веронік, тим часом, наполягає, що Марсель турнув Адрієна через найвищу в команді зарплату і фінансові проблеми. Сутичка стала приводом – і ще однією брехнею.

Все життя вона боре, як їй здається, брехню в світі чоловіків.

Іноді вона навіть права.

***

"Я бачив, як діти приходять і йдуть. Але я не знаю жодної іншої матері, здатної робити те, що вона", – зізнається скаут Ман Сіті Баррі Пейтон.

Він познайомився з родиною Рабйо у 2008 році, коли Адрієн вчився в школі "Містян", де тоді не було навіть гуртожитка.

Його ошелешило те, що він про них почув.

adrien rabiot was trained in manchester city

Батька Адрієна повністю паралізувала аварія в 2007-му, і Веронік залишилася одна з трьома синами. Без грошей, без підтримки і без заможних родичів, бо народилася вона на соціальному дні.

За борги їх навіть викинули на вулицю, і пару тижнів сім'я перебивалася з хліба на воду у "віруючих людей".

Талант Адрієна до футболу був рятівним колом, який міг їх витягнути, тож Веронік не мала особливого вибору.

"Вона ненавиділа футбол, але ставила дуже багато питань. Вона хороша учениця, що вміє використовувати людей. Вона навчилася маневрувати в середовищі, про яке спочатку нічого не знала", – розповідає агент Філіп Контоставлос.

Рабйо не прижилися в Манчестері. Веронік казала, що клуб недотримав обіцянки, але агенти спростовують – мовляв, вони просто жили в повній ізоляції, це було складно.

Адрієн ріс підлітком, який потребував батька, а той лише зрідка кліпав очима:

"Батько лежав в Осері, а я був то в Парижі, то в Манчестері. З моменту аварії я грав так, ніби борюся за нього на полі".

Знайомі пригадують його нервовим, але самовпевненим; Рабйо нікого не слухав.

Крім матері, звісно.

"Вона схвалює усі його рішення і деякі навіть ініціює. Її вплив на хлопця повний", – писала Le Parisien у 2010-му, коли його зарахували в школу ПСЖ.

А в 2012-му – ще раз, бо Рабйо не полетів з молодіжкою на збір до Катару через те, що ПСЖ відмовився везти туди ще й Веронік. Вона прагнула тотального контролю.

***

Ален Казанова із Тулузи пам'ятає, як у 2013-му Адрієн заїхав до нього в оренду:

"Я не мав жодних проблем з ним, але з Веронік довелося опиратися. Я не міг дозволити їй приходити на тренування. Адрієн би почувався некомфортно перед товаришами по команді".

Наступним був директор Роми Вальтер Сабатіні, що вже узгодив трансфер Рабйо у 2014-му, але бесіда з Веронік усе знищила:

"Ми домовилися зустрітися на парковці. Брати Рабйо були там, вони виглядали, ніби з Іноземного легіону. Поруч нікого не було.

Я сказав Веронік, що ми вже досягли угоди з клубом, але вона додала ще щось, що мені ніхто не переклав. Я здогадався, тоді перепитав і розлютився. Вона хотіла говорити напряму з тренером Руді Гарсією. А таких речей допускати не можна, бо якщо ви дасте це матері, наступного дня вона буде в роздягальні".

VERONIQUE RABIOT EST CASH SUR RTL



« Adrien et moi venons des quartiers nord (de Versailles), nous aussi on connaît la rue (du château). »



(@LaureBoulard) pic.twitter.com/MdC028MaTe — Actu Foutre (@ActuFoutreOff) August 21, 2025

У Веронік загалом смак до парковок: згодом розповідали, як вона чекала там тренера ПСЖ Лорана Блана, щоб обмінятися образами і заїхати по легенді сумочкою.

"Для Веронік байдуже, говорить вона з Ноелем Ле Гре чи Насером Аль-Хелаїфі. Її не бентежить влада, вона легко гримає дверима. Доля сина – це все, що її цікавить", – каже друг сім'ї Рабйо.

Ще б пак. У людей, що виросли на вулиці, нема пієтету до посад чи гарних манер.

Натомість у Веронік є інше – коли вона заходить, усі встають. Харизма, владність і вміння схиляти на свій бік – ось що відчувають журналісти, які беруть у неї інтерв'ю:

"Мабуть, коли Адрієн закінчить, я теж буду за цим скучити, хоча й менше, ніж він. Було б добре, якби про мене менше пліткували. Людям подобається виставляти мене напівбожевільною. Але я рада, що син живе своєю пристрастю. Завжди бачу стакан наполовину повним".

***

Несамовитість – їхня сімейна риса, і вони пережили через неї не один суперечливий момент.

Veronique Rabiot MEURT D'ENVIE de signer à l'OM



Elle a en effet rencontré un beau marseillais et veut emmener son fils Adrien dans ses bagages



(@Tinder) pic.twitter.com/F5pvGCWpv7 — Actu Foutre (@ActuFoutreOff) September 15, 2024

Так, Рабйо зі скандалом відмовився від місця в резервному складі перед ЧС-2018, чим сильно розгнівав Дешама й всю Францію. Знадобилося 2 роки, щоб тренер йому пробачив.

Потім у 2019-му Адрієна на півроку відсторонили від тренувань у ПСЖ, коли він відмовився продовжувати контракт. Хавбек займався з дублем, а паралельно зависав у нічних клубах перед матчами парижан в ЛЧ і навіть лайкнув пост екскепа Марселя Патріса Евра, де той радів голу Маркуса Рашфорда у ворота його клубу.

"ПСЖ тримає сина в заручниках, – все одно наполягала мадам Рабйо. – Скоро це буде сухий хліб, вода і карцер. Вони хочуть, щоб він вдягав піжаму о 9-й і дивився їхні матчі по телевізору!"

Всім від неї тоді дісталося – і навіть босу французької федерації Ле Гре.

Між тим не на камеру Веронік домовилася про перехід сина до Ювентуса, який за це заплатив їй 10 млн євро комісійних. Хелаїфі просто давав менше.

"Все в футболі впирається в гроші" – ви ж не забули?

[SPORT] | Adrien Rabiot and his agent Veronique will meet with PSG's president Nasser Al Khelaifi this week to decide the 23-year-old future at the Parc des Princes. The Catalan target's current deal with the Ligue 1 champions will expire next summer.

І Адрієн такий же. Кажуть, він не вболівав за жоден клуб, де грав, окрім Марселя.

***

Взагалі у нього цікавий профіль на полі, годі й казати.

Рабйо поєднує в собі динамізм, футбольну інтуїцію, гарну роботу з м'ячем, і при цьому його тіло нагадує шафу. Об такого вдаришся – і відлетиш на метр. А за просуванням м'яча вперед на дриблінгу він був серед найкращих хавів Європи вже у 2016-му.

З іншого боку, у 2021-му Рабйо єдиним з Юве відмовився відтермінувати виплату зарплати через пандемію, але завершив рік, подарувавши кожному одноклубнику по пляшці елітного бургундського.

Справжній син своєї матері.

Приблизно в ту саму пору Веронік влаштувала черговий скандал на рівному місці. Пам'ятаєте, як Франція вилетіла з Євро-2020 від Швейцарії по пенальті?

Мадам Рабйо того вечора сиділа в ложі з іншими батьками, і коли Кіліан Мбаппе промахнувся в серії, назвала його піжоном і закликала щось із цим робити.

"Ох, яка я була розлючена! Те, що вона говорила, не мало жодного сенсу, а вона кричала це чоловіку в вуха. Це була остання крапля. Я підійшла до неї і підвищила голос, бо не могла дозволити, щоб вона так говорила з нами перед молодшим сином. Ітану було 14. Тепер вона кричала ще й на мене", – пригадує матір Мбаппе Файза Ламарі.

Каже, після того вони ще довго не віталися, але зараз все знову нормально.

"Не можна вічно ненавидіти когось через півтори хвилини. Я поважаю цю жінку".

В принципі, так з Веронік майже завжди – спочатку йде гнів, далі прийняття. Понад те, багато хто в Європі дістався і стадії розуміння.

***

" По правді, найбільше її критикують тому, що вона жінка. Коли таке роблять батько, брат чи дядько, ми це не обговорюємо. Ексцеси чоловікам прощаються", – сміється журналіст RTL Філіп Санфурш.

В тому щось є.

Веронік Рабйо – єдина матір, яка працює сама у цьому бізнесі. Якщо угода укладена – вона молодець, дбає про сина. Якщо ні – вона найлегша мішень; мовляв, нічого не розуміє.

"У 2022-му англійські ЗМІ написали, що її вимоги до зарплати в Ман Юнайтед були "божевільними", але це перебільшення. Вона просила менше, ніж отримували деякі їхні гравці", – констатує ще один журналіст Ромео Агресті.

Звинувачення в надмірному контролі Адрієна розвінчує сам Фабриціо Романо – за його словами, Веронік мешкає в іншому будинку, щоб не псувати сину приватне життя.

"Ми давно вирішили отак працювати. Вона займається позаспортивними питаннями та контактує зі ЗМІ. Це нормально, коли вона реагує на нападки. Вона мій щит. І я став тим, ким став, бо вона мене захищала", – запевняє сам Рабйо.

Його батько помер у 2019-му, так і не прийшовши до тями.

Лише Адрієн знає, як низько міг впасти без нього і даху над головою, якби не Веронік, що паралельно ще й просунула іншого сина Джеймса у світ високої моди.

А ще – вона фінансує маленький Альфортвіль, де Адрієн грав дитиною; висилає гроші Жан-Марку Босману після того, як побачила репортаж про його злидні по ТБ.

Непересічна особистість.

У Мілані скоро зіткнуться з обома її сторонами, бо вона гарантовано захоче більше, ніж зможе дати клуб – і це призведе до конфлікту. З Веронік завжди одне й те ж.

Може, їй слід було відійти в сторону на якомусь етапі, аби кар'єрою вже розкрученого сина керували менш емоційно, але те, що вони пережили, насправді досі в їхніх головах – і воно виключає компроміси. Усі рішення в цій сім'ї приймають лише вони – троє синів і матір.

"Я ніколи ні про що не шкодую, – оптимістично прощається Веронік. – Я приймаю відповідальність за кожне своє рішення. Ніколи не можна зробити все правильно. Я, мабуть, помилилася кілька разів. Але це завжди можна надолужити. Не буває так, аби щось зіпсувалося остаточно".