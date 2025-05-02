67 років тому українці могли перемогти Манчестер Сіті. Але хто завадив?

Що єднає українців та сучасний футбольний клуб "Манчестер Сіті"? Звісно кожен любитель футболу одразу скаже про Олександра Зінченка. Бо у складі "містян" він став чотириразовим чемпіоном Англії, тріумфатором Кубка Англії, чотириразовим володарем Кубка ліги, переможцем Суперкубка Англії, фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА. Досягнення вражають.

Проте є те, що поєднує українців та "Манчестер Сіті" в минулому. Це українська футбольна діаспора в США, яка у 1958 році грала проти "містян". Головне питання: хто завадив здобути перемогу українським футболістам?

Анонс матчу Манчестер Сіті проти збірної Філадельфії

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Берт Траутманн має карколомну життєву та футбольну історію. Його життєвий та спортивний шлях описаний достатньо. Але мене зацікавило, у вирії подій, саме переплетення долі з українцями. У цьому контексті я можу виділити 2 ключові моменти: військовий та спортивний.

Щодо першого епізоду, то тут є згадка про перебування Берта/Бернгарда Траутманна на фронті у часі Другої світової війни поблизу Дніпра (тоді – Дніпропетровськ). Тобто, якийсь певний час нацистський окупант нищив та вбивав українців. Деталей мені не відомо. Але було б корисно дізнатися більше про цей період життя Бернгарда.

Другий епізод стосується футбольного життя вже Берта та українців, які змушені були покинути свої домівки, рідних, свою землю й опинитися на чужині. Цього разу Берт був не на українській землі, а на американській і без зброї. 18 травня 1958 року у Філадельфії (США) відбувся міжнародний товариський матч між "Манчестер Сіті" (Англія) та збірною командою Філадельфії складеною з гравців клубів "Тризуб" й "Юрік".

Анонс матчу Манчестер Сіті проти збірної Філадельфії

Організаторами гри виступили українці з "Тризуба". Гостей представляли однією з найкращих команд Європи, а Траутманна називали світовою зіркою. Воротар англійського клубу й направду був зіркою. Про нього писали наступне:

"Берт Траутманн увійшов у живу ще історію англійського і загальносвітового футболу, як один із найбільших його талантів. Сама вістка про виступ Траутманна на міжнародних змаганнях притягне на спортивні майданчики десятки тисяч осіб, навіть таких, які футболом мало цікавляться".

Шкода, що українці в США не пригадали військове минуле відомого воротаря. Про які б тоді "таланти" та "подвиги" він би розповів.

Повертаючись до матчу слід зазначити, що збірна, складена з гравців "Тризубу" й "Юріка", програла професійним футболістам з Англії 1:6. Можна по різному оцінювати результат, однак, варто сказати, що футбол у США у ті роки ще перебував у стадії становлення.

Водночас в Англії цей вид спорту, прадавня його модель культивувалась упродовж тисячоліття, а сучасний футбол завжди був найпопулярнішим, наймасовішим. Тому не дивно, що мав місце такий рахунок. Навіть більше скажу. Це був надзвичайний досвід для американського футболу.

Приємно, що, хоч і єдиний гол, але забив його українець Володимир Чижович. Цікавинка в тому, що напередодні матчу часопис "Свобода" помітив замітку про майбутню зустріч та про відомого воротаря. Назва була така "Хто стрілить цьому воротареві голя?". Відповідь ми отримали.

Анонс матчу Манчестер Сіті проти збірної Філадельфії

Хто з українців грав проти Манчестер Сіті 67 років тому?

Окрім Володимира Чижовича у складі збірної грали ще два українці: Володимир Гарасим та Володимир Куденко – капітан збірної Філадельфії. Звісно, що капітаном обирають найвпливовішого гравця, який має беззаперечний авторитет. І у 1958 році Володимира назвали "Найціннішим гравцем" Американської футбольної ліги.

Володимир Куденко

А Володимир Чижович – легендарний гравець футбольної команди "Тризуб" (Філадельфія, США) та інших клубів, тренер збірної США з футболу, директор тренерських кадрів Американської Футбольної Федерації, коментатор на каналі НБСі, дипломований вчитель фізичного виховання, автор численних фахових рецензій, статей, методик, курсів, член Президентської ради з питань фізичного виховання.

Окрім цього, двократно був обраний "Ол Амерікен", встановивши рекорд здобутих 25 голів за сезон в роках 1959 та 1960. Спеціальна Комісія Американської Футбольної Федерації належно оцінила його вклад у розвиток футболу в США, обравши Володимира до Зали Слави футболу.

"Щасливий стрілець воріт, Володимир Чижович, не був найкращим в нападі, хоч працював і "гарував" як завжди. Ну, але здобув єдині ворота для збірної".

Володимир Чижович

Хто завадив українцям перемогти?

Звісно це була вся команда "Манчестер Сіті". Адже футбол це командний вид спорту. Однак, у тій грі був лідер – Берт Траутманн. Саме він став на заваді й не дав забити більше ніж один гол у свої ворота.

Перебіг матчу цікаво описав Олег Лисяк, журналіст та відомий спортсмен в українській діаспорі, який був очевидцем гри. За його словами, збірна Філадельфії грала не гірше, а й напевно нарівні з іменитим суперником. Але голи влітали у ворота саме американців.

Автографи футболістів Манчестер Сіті під час подорожі до США

Та, все ж проти Манчестер Сіті грали не професійні футболісти. Про це ж говорив і Володимир Куденко, який в часи виступів за "Тризуб" навчався, працював та допомагав мамі:

"Ігри були в неділю і тренування іноді в п'ятницю ввечері. Всі працювали; не було часу, щоб грати у футбол так, коли б ви мали можливість повною мірою використовувати всі переваги".

Отже, грали не професіонали проти професіоналів. То ж чи міг бути інший результат? Можливо, бо дива трапляються й у футболі.