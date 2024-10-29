IQ на нулі: фанати Реала загейтили іншого футболіста замість Родрі

Результати Золотого м'яча-2024 розлютили не лише керівництво Реала, яке вирішило бойкотувати церемонію, а й багатомільйонну армію мадридистів та просто персональних фанатів Вінісіуса Жуніора. Звісно ж, виміщати злість найлегше в соціальних мережах – ти можеш написати будь-що і тебе навряд чи покарають за це.

Втім, прихильники бразильця не врахували той факт, що у новоспеченого володаря Золотого м'яча Родрі немає соціальних мереж. І гнів настільки засліпив цих недалеких людей, що вони почали писати образи в коментарях під постами аргентинського півзахисника Атлетико Родріго де Пауля. До вашої уваги пару найбільш залайканих реплік:

Ситуація настільки комічна, що відреагував навіть акаунт збірної Аргентини:

"Хлопці, розслабтесь! Це Родрі, який виграв чемпіонат світу"

Вистачає й іронічних коментарів про рівень інтелекту цих горе-гейтерів:

Ця повчальна історія вчергове доводить, що сліпий гейт робить із його випромінювача жалюгідне посміховисько.