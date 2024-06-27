Збірна України на Євро-2024 в цифрах: прокляття знято, результату не досягнено

Набрали 4 очки в групі, що є найкращим показником у нашій історії у фінальних частинах чемпіонатів Європи. У 2012 та 2020 «синьо-жовті» завершували групову стадію з 3 заліковими балами, причому на Євро-2020 це дозволило вийти у плей-оф;