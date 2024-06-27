Збірна України на Євро-2024 в цифрах: прокляття знято, результату не досягнено
Збірна Україна не змогла подолати бар’єр групового етапу на Євро-2024. Підопічні Реброва посіли 4 місце у квартеті E та покидають турнір.
Україна на чемпіонаті Європи 2024 року в цифрах
Загальні
- Зіграли - 3 матчі;
- Забили – 2 голи;
- Пропустили – 4 голи;
- Набрали 4 очки в групі, що є найкращим показником у нашій історії у фінальних частинах чемпіонатів Європи. У 2012 та 2020 «синьо-жовті» завершували групову стадію з 3 заліковими балами, причому на Євро-2020 це дозволило вийти у плей-оф;
- Стали першою команду на чемпіонатах Європи у форматі з 24 учасниками, яка з 4 очками залишилася поза плей-оф;
- Володіли м’ячем – 52% ігрового часу, найбільше – у грі з Румунією (66);
- Ударів по воротах – 42, у площину – 12.
Індивідуальні
- Микола Шапаренко взяв участь в обох голах – гол + пас;
- Ілля Забарний і Микола Матвієнко зіграли усі 3 матчі без замін;
- Роман Яремчук зробив по 2 удари за гру в середньому, 0,7 – у площину воріт;
- Найвища середня оцінка від SofaScore у Михайла Мудрика – 7,55.
Прокляття
Крім усього, "синьо-жовтим" вдалося зняти кілька проклять.
До Євро-2024:
- Українські футболісти ніколи не вигравали в матчах 2 туру. Цього разу здолали Словаччину (2:1);
- 21 червня – виключно програвали (Євро-2016 – Польщі, Євро-2020 – Австрії);
- Програли всі матчі 3 туру. Нічия з Бельгією (0:0);
- Нічия з Бельгією стала для України першою на групових стадіях.
Цікавий факт: збірна України вигравала матчі у фінальних частинах виключно з рахунком 2:1. Традицію не порушено й цього разу.