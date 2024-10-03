Динамо в Лізі Європи: здолати кризовий Хоффенхайм та набрати перші очки

У четвер, 3 жовтня, відбудуться матчі 2-го туру Ліги Європи УЄФА, в одному з яких київське Динамо зіграє на виїзді проти німецького "Гоффенгайма".

Текстова онлайн-трансляція Гоффенгайм – Динамо

Тиждень тому динамівці стартували з домашньої поразки від римського Лаціо (0:3) і тепер не мають права на помилку.

Динамо – Лаціо ФК "Динамо" Київ

Команді Олександра Шовковського необхідно набирати очки, якщо вона хоче у лютому зіграти у плейоф Ліги Європи. Так, у киян будуть ще суперники не з топчемпіонатів на кшталт латвійської "РФШ", де кияни будуть явним фаворитом, але й у матчі з німецьким клубом цілком можна поборотися за очки.

Коли рахунок не за грою

Навряд чи у першому матчі в Гамбурзі рахунок був за грою. До перерви "Лаціо" засмутив "біло-синіх" тричі, реалізувавши чи не всі свої моменти. Тоді як у римські ворота м'яч вперто не йшов. З іншого боку, римляни грали відверто експериментальним складом, адже більшість лідерів команди відновлювалися між матчами Серії А.

Олександр Шовковський, Динамо – Лаціо ФК "Динамо" Київ

Своєю чергою Олександр Шовковський також дуже активно застосовує ротацію футболістів, гарантоване місце в основі мають хіба що Бущан та Шапаренко. Постійно доводиться міняти пару центральних захисників, адже вони регулярно зазнають травм. В атаці першим номером залишається Ванат, проте тепер йому доводиться конкурувати із панамцем Герреро.

Хай там як, "Лаціо" не входить до лідерів італійського футболу. Команда йде на 7-му місці у поточній турнірній таблиці Серії А та посіла те саме 7 місце у підсумковій таблиці сезону 2023/24. І не реалізовувати свої моменти у грі із середняком, нехай навіть італійського чемпіонату, програватиме з рахунком 0:3, недозволена розкіш для "Динамо", яке прагне до плейоф єврокубка.

Криза суперника

"Гоффенгайм" здобув же одне очко у гостьовому матчі з данським "Мідтьюлландом" (1:1), причому німці врятувалися на 89-й хвилині. Гра проходила з перевагою данської команди, яка на 42-й хвилині втілила її у гол. Але й після перерви господарі впевнено тримали ниті гри у своїх руках. І тільки завдяки влучному удару Макса Мерштедта німці не дали статися повноцінної сенсації, привізши нічию з Данії.

Однак справи в Бундеслізі у Хоффенхайма йдуть значно гірше – там команда Пеллегріно Матараццо займає третій рядок знизу. Після стартової перемоги над "Хольштайном" була серія з чотирьох поразок поспіль, причому всього в п'яти матчах "Гоффенгайм" пропустив 15 (!) голів. Як наслідок, 16 місце у турнірній таблиці та далеко не найрайдужніші перспективи. Навіть 7 місце за підсумками минулого сезону зараз здається чимось далеким та нереальним.

Особливо показовою була домашня гра з "Вердером" минулої неділі. Вже на 12-й хвилині "Гоффенгайм" громив суперника з рахунком 3:0, однак невдовзі господарі залишилися в меншості, і в підсумку три очки дісталися бременцям - 3:4.

Очевидно, що "Гоффенгайм" переживає кризу, яка може призвести до зміни головного тренера. Як повідомляють німецькі ЗМІ, вирішальними для Матараццо стануть дві наступні зустрічі, проти "Динамо" у Лізі Європи та "Штутгарта", у Бундеслізі. А далі його місце може зайняти Давид Вагнер, який у 2007-2009 роках очолював молодіжну команду "Хофенхайму".

Епідемія травм

Зрештою, на користь "Динамо" говорить і те, що травмованих у "Гоффенгайма" набереться майже на повний склад.

Це і захисники Салаї, Юрасек, Йон та Кабак, і півзахисники Самасеку, Беккер та Бебу, та пара нападників Крамарич – Беріша. Втрата тандему форвардів викликає найгостріші питання. Хорват отримав травму трохи раніше і незабаром має повернутися до ладу, а ось німець зламався минулими вихідними.

У будь-якому випадку, жоден із перерахованих вище гравців не зможе допомогти команді в матчі з Динамо. Адже практично всі вони, перебуваючи здоровими, могли б претендувати на попадання до основного складу.

Перемагати попри все

Якщо "Динамо" чогось хоче добитися в ЛЄ – треба перемагати.

"Гоффенгайм", крім поточної кризи, на відміну від Лаціо, ніколи не належав до грандів за мірками німецького і, відповідно, європейського футболу. Команда зі Зінсхайма посіла 7 місце у підсумковій турнірній таблиці сезону 2023/24. Востаннє команда ставала призером чемпіонату Німеччини у сезоні 2017/18 – третє місце. За десять років до того – віцечемпіоном Німеччини.

Віцечемпіон України перебуває у гарній формі, принаймні у внутрішній першості. Щоправда, рівень української Прем'єр-ліги, на жаль, з кожним роком все більше падає. У результаті, а євроарені наші надії розбиваються зовсім об іншу реальність. Провідні українські клуби обіграють, або грають на рівних, напіврезервний склад "Лаціо", де 8 футболістів зазвичай сидять на лаві запасних, та "Болонья", яка давним-давно взагалі не грала на євроарені.

І це, якщо говорити про "Динамо" та "Шахтар". Інші ж навіть не доходять до стадії основного етапу змагань, закінчуючи виступи у кваліфікації.

Проте матч із "Гоффенгаймом" буде для "Динамо" реальною можливістю перервати цю негативну тенденцію. Кого ще перемагати, як не команду, яка перебуває у глибокій кризі. Нехай навіть це представник топчемпіонату.

Букмекери не вірять у Динамо

Аналітики букмекерських контор, попри всі проблеми "Гоффенгайма", вважають фаворитом саме німецький клуб. Ставки на перемогу господарів поля приймаються з коефіцієнтом 2,04, тоді як на нічию – 3,80, а на перемогу "Динамо" – 3,60.

Тим часом середня ставка на перемогу "Гоффенгайму" у світових букмекерських конторах складає 1.99, у той час, як на нічию – 3.75, а на перемогу киян – 3.50.

Де дивитись?

Трансляцію матчу "Гоффенгайм" – "Динамо", як і єврокубкових турнірів загалом на території України проводить відеосервіс MEGOGO. Гра можна буде побачити на каналі MEGOGO Футбол 1 за підписками "Максимальна" та "Спорт".

Матч відбудеться у четвер, 3 жовтня. Початок гри о 19.45 за київським часом.