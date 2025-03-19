Шедевр Ярмоленка і пушка від Антунеша: 10 років видовищній перемозі Динамо над Евертоном

Європейські кубкові вечори завжди особливі для київського Динамо, але 19 березня 2015 року стало справжнім святом для всіх вболівальників українського футболу.

У цей день НСК Олімпійський перетворився на арену, де кияни творили футбольну казку, розбивши англійський Евертон із рахунком 5:2 у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Те, що починалося як непроста дуель із представником АПЛ, закінчилося одним із найяскравіших виступів Динамо у єврокубках 21-го століття.

Перший матч в Англії завершився поразкою Динамо з рахунком 1:2. Хоча кияни відкрили рахунок завдяки голу Олега Гусєва, однак Евертон тоді зумів переломити хід гри, забивши двічі, і приїхав до Києва з перевагою. Англійці розраховували на свій клас, але недооцінили атмосферу, яка чекала на них у столиці України.

Матч розпочався зі справжнього вибуху емоцій. Динамо одразу взяло ініціативу, а вже на 21-й хвилині Андрій Ярмоленко видав шедевральний гол – обіграв кількох захисників, змістився в центр і потужно пробив у дальній кут. Це був момент, після якого Київ відчув, що цього вечора можливо все.

Втім, Евертон відповів швидко – Ромелу Лукаку, головна зірка англійців, скористався моментом у штрафному і зрівняв рахунок, змусивши українських вболівальників хвилюватися. Але це був лише початок великого шоу.

Зрівнявши рахунок у двоматчевому протистоянні, Динамо просто вибухнуло атакувальним футболом. На 35-й хвилині Лукас Теодорчик повернув лідерство киянам, але вже через хвилину Мігель Велозу вже подвоїв перевагу "біло-синіх"!

Далі на сцену знову вийшов Сергій Сидорчук, який видав чудову передачу на Гусєва, а той із другої спроби таки переграв Ховарда, пробивши у дальній кут. У цей момент трибуни Олімпійського просто вибухнули – рахунок став 4:1, і вже ніхто не сумнівався у перемозі киян.

Остаточну крапку постави забитий м'яч Віторіну Антунеша. Цей удар став одним із найбільш пам’ятних у новітній історії клубу – лівий захисник Динамо наважився на неймовірний удар здалеку, після якого м’яч влетів у самісіньку дев’ятку воріт Евертона. Цей момент ще довго показували в хайлайтах Ліги Європи, адже такі голи забиваються лише раз на кілька років.

Евертон був у шоці, а захисник Філ Джагелка спромігся лише підсолодити гірку поразку своїм голом у матчі – 5:2, і Динамо вперше з 2011 року пробилося до чвертьфіналу єврокубка!

Того вечора понад 67 тисяч уболівальників гнали Динамо вперед, а після фінального свистка стадіон ще довго не розходився, аплодуючи команді Сергія Реброва за фантастичний матч. Київ тоді жив футболом, а кожен фанат, який був на тій грі, запам’ятав її назавжди.

Ця перемога не тільки повернула Динамо у європейську еліту, а й стала символом того, як український клуб може давати бій навіть топовим суперникам. 10 років потому цей матч залишається одним із найяскравіших у новітній історії "біло-синіх", а голи Ярмоленка та Антунеша досі переглядають тисячі фанатів.

Динамо – Евертон 5:2

Голи: Ярмоленко (21), Теодорчик (35), Мігель (37), Гусєв (56), Антунеш (76) – Лукаку (29), Ягелка (82).

Динамо: Шовковський, Антунеш, Драгович, Хачеріді, Данило Сильва, Рибалка, Сидорчук (Буяльський, 64), Мігель, Ярмоленко, Гусєв (Калитвинцев, 90), Теодорчик (Кравець, 75).

Евертон: Ховард, Бейнс, Джагелка (К), Коулмен, Алькарас, Маккарті (Бешич, 77), Баррі, Атсу (Осман, 65), Барклі, Лукаку, Нейсміт (Коне, 65).

Попередження: Рибалка (83), Драгович (85), Антунеш (90+1) – Лукаку (83), Бешич (90+4).