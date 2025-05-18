Побитий Реал, рекорди за офсайдами і новий Мессі: Барселона не виграла Лігу чемпіонів, але її точно пам'ятатимуть

Каталонська Барселона всупереч прогнозам експертів і нестачі грошей на підсилення виграла чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії, а у Лізі чемпіонів дійшла до півфіналу.

Агресивний, атакуючий стиль команди Гансі Фліка кидався в очі; вона забивала і пропускала чи не найбільше з усіх топових команд.

Чемпіон виносить вердикт найкращій команді Барселони, яка у неї була після Ліонеля Мессі.

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Спочатку це була думка, але з часом вона переросла у впевненість – цю Барселону фани запам'ятають надовго.

Надто вже вона весела, надто неординарна.

Це проявляється буквально у всьому.

Ось так "Кулес" на чемпіонському параді підгодовували неповнолітніх Ямаля й Кубарсі, у яких ще водійських прав нема – їх на тренування возять родичі.

Lamine Yamal a reçu des hamburgers de la part des fans lors de la célébration. 😂🍔pic.twitter.com/sEGtAauRDr — Barça News (@BarcaNewsFRA) May 17, 2025

А це біцуха Роберта Левандовського – йому 36, і цей фізичний монстр не танцює з Ямалем після голів; сміється, що тому ще слід підрости.

Robert Lewy with the sexiest arms a man can ever have. Gonna use this as motivation to do more bicep curls. Damn! pic.twitter.com/MG4v5uplyE — pavan (@offsideact) May 16, 2025

А ось інший польський ветеран Войцех Щенсний – цей взагалі завершив кар'єру, а тоді її відновив, аби зіграти в геть нетиповій для себе манері високо в полі. На параді він задоволено потягував сигару – звичка, що так дратувала колись Арсена Венгера, та зараз Войцеху можна. Він навіть ближньому одну протягнув, але Марк Берналь не взяв – йому-бо лише 17.

Szczesny saat nawarin Bernal rokok 😭 pic.twitter.com/3dckgLYKvw — Barca Stuff Indonesia (@barcastuff_idn) May 17, 2025

За цим міксом молодості й досвіду ми запам'ятаємо Барселону – команду, де нападник годиться вінгеру в батьки.

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І ще обов'язково за штучними офсайдами.

Коли Гансі Флік зробив це вперше, то подумалося, що це разова заготовка. Ніхто не вірив, що це може стати новою філософією.

А воно стало.

У першому колі Ла Ліги Атлетик потрапив до офсайдної пастки 5 разів, а Жирона, Вільярреал та Хетафе – по 7.

Та головна феєрія була 26 жовтня на "Сантьяго Бернабеу", де Кіліан Мбаппе зібрав цілих 8 офсайдів, а його Реал було знищено 4:0.

And before Mbappe’s penalty, he was offside. You dont want to get into this. pic.twitter.com/d20z7SE1Jd — Gera (@geramirez17) May 11, 2025

Гансі Флік відсунув лінію захисту на 34 метри від воріт, а керувати нею поставив екскапітана Реала Сосьєдад та Атлетика Більбао Іньїго Мартінеса. Ставка, може, й сумнівна за наявності Рональда Араухо, але німець вгадав.

Лише у листопаді-грудні суперники винайшли протиотруту офсайдним пасткам Барси, проте навіть так вона завершує сезон, впіймавши суперників 174 рази. На другому місці в топлігах Парма – у неї 115.

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Щодо Фліка – за його діями ми теж запам'ятаємо цей сезон.

Досі у Гансі була змішана преса. З одного боку, він видав історичний сезон з Баварією, з іншого – провалився в збірній Німеччини.

То хто ж він?

Барселона підтвердила – Флік все-таки крутий тренер.

Deux de nos hommes forts.

Flick & Raphinha 🙌 pic.twitter.com/VSFizkNgVT — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) May 16, 2025

Жоан Лапорта ледве зареєстрував на сезон Дані Ольмо – єдине літнє придбання. В усьому іншому це був той-таки склад, що провалив сезон-2023/24 з Хаві Ернандесом; той, у якому Рада директорів рекомендувала продати Жюля Кунде й Рафінью, що не виправдали сподівань.

Бразилець вже збирав речі, коли Флік йому зателефонував і попросив приїхати на збори.

"Я залишився лише заради Гансі. Він сказав, що я буду важливою фігурою в його планах. Флік – це тренер, що піклується про своїх гравців", – каже Раф, який став капітаном і претендує на Золотий м'яч.

І не він один такий. Майже всі у Барселоні додали з новим тренером.

Левандовський, що рік тому забивав менше за Артема Довбика, порвав в лобових матчах Атлетико й Реал. Френкі де Йонг згадав про скіли часів ще Аяксу. Кунде й Алекс Бальде синхронно видали найкращий рік у житті.

А Ферран Торрес? 19 голів з лави запасних – звідки це в нього?

🇪🇸 Ferran Torres — Barça numbers since joining:



His sharpest season yet. 🦈 pic.twitter.com/Us7Cap8HXw — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) May 15, 2025

Флік стоїть за прогресом кожного з них.

Це він нав'язав команді таку дисципліну, що Іньякі Пенья вилетів зі складу, просто спізнившись на прес-конференцію перед півфіналом Суперкубка.

А ще розігнав гравців, щоб не дратували фанів Еспаньйола святкуваннями титулу на "Корнельї".

Цього дуже не вистачало Хаві, що був насамперед уболівальником Барси, а тоді вже тренером. У Фліку "Кулес" нарешті знайшли того, хто їм потрібен – професіонала.

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Понад те, Гансі ще й оточили профі з усіх сторін.

Тренер по фізпідготовці Хуліо Тоус раніше займав аналогічні пости в Челсі, Інтері, Тоттенгемі, збірній Італії. Його колега Пепе Конде працював на збірну Іспанії, Реал та Севілью. Рафа Мальдонадо відповідав за фітнес у Фіорентині, Удінезе та Сосьєдаді. Херман Фернандес прийшов з Удінезе, де був фізіотерапевтом.

Julio Tous et Hansi Flick 💪🧠 pic.twitter.com/eh8rlKnI2l — Blaugranation (@blaugranation_) February 20, 2025

Ви, може, й не знали, але ця бригада невидимих оку суперзірок прибула на "Монжуїк" минулого літа разом із Фліком.

Ось звідки цей шалений темп та ритм Барселони.

У переможному матчі з Баварією 23 жовтня каталонці набігали 126,5 км, тоді як німці – 119. Для контексту, у 2020-му, коли Мюнхен громив Барсу 8:2, Мессі й Ко подолали лише 98 км.

І навіть у квітні, коли найвитриваліші втомилися, Барса видала 115,7 км в матчі з Борусією Дортмунд. У Реала на тій же стадії проти Арсенала було 101,2 км.

Ця феєрична витривалість Барси і дозволяла їй штампувати неймовірні камбеки по ходу матчів. Всього їх було 9. Один з найпам'ятніших – 5:4 після 2:4 на полі Бенфіки.

Або 4:3 після 1:3 проти Сельти.

Ну, і з останнього – 4:3 після 0:2 з Реалом у "майже золотому" матчі.

"Навіть при 2:0 на нашу користь я сумнівався, що Реал переможе. Барселона грала так, ніби нічого не відбулося", – здається, Тоні Кроос сказав, що думали всі. Пропущені м'ячі Блауграни в якийсь момент почали сприйматися як фора, а не біда.

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Барса-бо не просто бігала, а й створювала цим темпом колосальні проблеми будь-якому захисту.

Це більше, ніж просто хороша атака – це щось геніальне.

97 голів за 2 тури до фінішу чемпіонату – найкращий результат у Європі і третій найкращий за всю історію Ла Ліги. Більше забивали хіба сама Барса в часи Луїса Енріке (116) та Реал Жозе Моурінью (121).

Левандовський та Рафінья – найрезультативніший дует нападників у топлігах із 43 голами на двох.

Також Рафінья став другим у Європі за створеними моментами (88) після мозкового центру Вільярреала Алекса Баени (92).

Raphinha's season has already eclipsed Neymar's best-ever at Barcelona 😵🇧🇷



Can we all agree Raphinha is better than Neymar was? pic.twitter.com/FcHwPnGwop — clement (@SuroBasia999) May 13, 2025

Ну, і нарешті Ламін Ямаль – вундеркінд на правому фланзі, що виріс у найкращого асистента чемпіонату (13) навіть раніше, ніж випив пива.

Ох вони і познущалися над Реалом!

16 голів у 4 поспіль переможних Класіко – ще ніколи у цих протистояннях глядачі не бачили подібного. Останнє настільки явне домінування Барси припадало ще на часи молодості Дієго Марадони.

За цими розгромами там, де як ніхто не чекав, світ теж запам'ятав цю Блауграну – команду, яка не визнавала меж.

- 4 CLASICO 16 Golas 3 COMPETITIONS 🏆🏆🏆



pic.twitter.com/DAgHCxK7xj — 𝖤𝖫 𝖯𝖱𝖤𝖲𝖨𝖣𝖤𝖭𝖳 (@EL_President_) May 17, 2025

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А ще – за появами нових Хаві й Мессі.

Про Педрі всі знали й раніше, але здавалося, що Олімпіада в Токіо знищила його коліна. На щастя, канарець виявився не з того тіста, що Ансу Фаті.

Педрі забивав і віддавав важливі асисти – і це круто. Але ще важливіше його контроль над грою. 2205 точних передач – найвищий показник серед хавбеків у Ла Лізі.

А ще 247 повернень м'яча – найбільше в топлігах. На другому місці – цербер Челсі Мойсес Кайседо (211), але Педрі ж не опорник – він лише задає тон пресингу і відчуває, де опиниться м'яч за кілька секунд. Маестро.

Ну, і Ямаль – той і поготів талант із натяком на GOAT.

Якщо на початку сезону йому трохи не вистачало реалізації, ефективності, то поступово це з'явилося, і десь символічно, що це він забив золотий гол Еспаньйолу.

17 м'ячів, 24 асисти – здається, невипадково його купав немовлям сам Мессі.

281 спроба дриблінгу, з яких 147 точні – це якраз цифри юного Лео. Лише на другому місці Вінісіус Жуніор із Реала (194 спроби, 82 вдалі), а, наприклад, Кіліана Мбаппе нема і в ТОП-5.

Ніхто не знає, що буде з ним далі, але всім страшенно цікаво.

Ла Масія вкотре усіх переграла.

Ісідре Хіла зазвичай писав скаутські резюме стисло і коротко, але побачивши семирічного Ламіна в Ла-Торреті забув про ручку і побіг телефонувати. Трубку тоді взяв координатор Ла Масії Оскар Ернандес, якого вразила розповідь скаута, і він побіг до тренера Марка Серри й директора академії Альберта Пуїга. Вони випередили Еспаньйол на один день.

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І так було з усіма – Гаві та Ферміном, що прибули із Андалусії; Кубарсі із Жирони; Бальде, якого дитиною висмикнули з того ж Еспаньйола.

Видатна робота на дитячому й юнацькому рівні зробила можливим цей сезон Барси.

Так-то клуб досі по вуха в боргах.

Йдеться про понад мільярд євро; плюс ще півтора мільярди взяли в кредит на реконструкцію "Камп Ноу", яка затягується і теж б'є по кишені, бо "Монжуїк" в середньому збирає на 30-40 тисяч менше народу.

За правилами УЄФА та Ла Ліги Барса не може реєструвати новачків з такою бухгалтерією, і Дані Ольмо повертався додому із РБ Лейпциг глобально у невідомість.

Те, як його зареєстрували на друге коло – удар від Жоана Лапорти прямо по президенту Ла Ліги Хав'єру Тебасу. Бос каталонців через уряд проштовхнув рішення, що суперечило встановленим у іспанському футболі правилам.

Понад те, можливо, відбулася й афера, бо аудитори не знайшли на рахунках Барси оголошених 100 млн євро за продані VIP-місця на "Камп Ноу".

Через це цю Барсу теж не вийде забути, еге ж.

Жоан Лапорта побив усі мислимі рекорди за виходами сухим з води у юридично безнадійних ситуаціях.

La reacción de Laporta haciendo hasta una peineta tras conseguir la cautelar para Dani Olmo y Pau Victor.



QUÉ VERGÜENZA 🤐🤐🤐 pic.twitter.com/NS8aHGaxTg — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 8, 2025

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Словом, усе в них склалося; усе вийшло навіть краще, ніж планували.

Єдиний виняток – Інтер.

Ямаль у вирішальну секунду підтвердив, що йому 17, і замість тримання м'яча пробив – та так, що за хвилину отримав гол у власні ворота від Ачербі.

" Якби на його місці був гравець Інтера, він би побіг до кутового прапорця і вбив час. Але те, як зіграв Ямаль, і зробило його найкращим гравцем у матчі", – цитував The Athletic помічника Гансі Фліка.

Rinomata senza senso: dal palo di Yamal al 92esimo passato totalmente in sordina al gol sensazionale di Acerbi che ci tiene in vita.



Pazza Inter sempre ⚫️🔵 pic.twitter.com/wSFS9wRMeL — Giamped (@Gia__mped) May 7, 2025

Хоча загалом результат-то по ділу. До травня у Барси не лишилось і тіні оборони, а однією атакою Лігу чемпіонів не виграють.

Флік це знає – і тепер має пояснити хлопцям. В його команді лише семеро гравців провели за клуб 100+ матчів, і вони на тому етапі, коли невдача ще не "катастрофа", але "урок", який вчать і повертаються сильнішими.

Що ж до нинішньої кампанії, то вона у Барси видалась не домінуючою, а, скоріше, кіношною – так багато сюжетів, що годяться до екранізації.

А що за хороше кіно без сіквела, правда?

Отже, чекаємо з нетерпінням – і ті, хто за Барсу, і ті, кому байдуже. Мова-бо не про клубні симпатії, а про сам футбол – гру, яку в інтерпретації Фліка, Педрі, Ямаля та інших просто неможливо не любити.