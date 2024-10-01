Фіаско Довбика, Циганков повертається на екстрависокий рівень, Мудрик знову розчаровує. Як там наші зіграли

Найкращі українські футболісти продовжують захищати кольори провідних клубів Старого Світу, а також не втомлюються дарувати найрізноманітніші інформаційні приводи. Цього разу у фокусі нашої уваги легіонери з українським паспортом у чемпіонатах Португалії, Англії, Іспанії та Італії.

Чемпіон продовжує відстежувати виступи найкращих українських футболістів. І розказує про головне за тиждень.

Анатолій Трубін

Лісабонська Бенфіка зустрічалась із Жил Вісенте в межах португальської Примейри. І хоча "орли" знову пропустили, але у відповідь на 1 гол суперника забили 5 своїх м'ячів.

Голкіпер національної збірної України провів увесь матч. Провідні аналітичні ресурси гру Трубіна оцінили середніми балам. Від SofaScore він отримав 6,6, від WhoScored – 6,4. Сам воротар також нагадав про себе після матчу в соцмережі.

Крім того, пізніше ексфутболіст Шахтаря поділився зворушливим постом, присвяченим рідній людині.

Не пройшло повз виступ Трубіна й провідне португальське видання A Bola. Аналітики цього ресурсу гру українця оцінили 6 балами, а також охарактеризували наступним чином.

"Звинувачувати його у пропущеному м'ячі не варто, адже опонент завдавав удару з близької відстані. Не варто забувати й про те, що Трубін двічі завадив забити футболістам суперника".

З початку сезону у всіх офіційних змаганнях за Бенфіку Трубін провів 8 матчів. В його пасиві 3 пропущених м'ячів. Актив нараховує 6 "сухих" поєдинків.

Ілля Забарний

У черговому матчі АПЛ Борнмут приймав Саутгемптон, і суперника переміг 3:1. Український центральний захисник "вишень" традиційно вийшов із перших хвилин та відіграв увесь поєдинок.

По завершенні гри Забарний отримав середні бали. Аналітики SofaScore його гру оцінили балом 6,6, WhoScored – 6,5. Для центрбека це був 6 матч із початку сезону, його жодного разу не змінювали по ходу поєдинку.

Віталій Миколенко

Інший захисник збірної України теж відіграв усю календарну зустріч в межах АПЛ за свій клуб. Миколенко повернувся до складу Евертона в матчі проти Крістал Пелас (2:1). Українець провів непоганий матч, але не феєрив. Аналітики SofaScore його футбол оцінили у 6,8 бали. Трішки менше Миколенко вразив WhoScored – 6,7.

Автори Liverpool Echo нагороди Миколенка 6 балами, а також охарактеризували його виступ наступним чином.

"Його повернення чекали з нетерпінням, адже він залишається єдиним профільним лівого беком команди. Втім, його виступ було дещо змазаним. В його пасиві помилка на своїй половині поля, коли разом з Тарковським він не зумів завадити Геї".

З початку розіграшу-2024/25 Миколенко зіграв за "ірисок" 6 матчів. На його рахунку 1 асист.

Єгор Ярмолюк

Наймолодший українець в складі першої команди одного з клубів АПЛ цього разу отримав можливість показати себе протягом більш як 30 хвилин. Ярмолюк вийшов на поле на 60-й хвилині гри Брентфорда з Вест Гемом (1:1). Результативними діями відзначитися йому не вдалося, а від аналітичних порталів ексфутболіст Дніпра-1 отримав наступні оцінки. SofaScore нагородила його 6,7 балами, а от WhoScored "розщедрився" лише на 6,2.

Цікаво, що в цьому матчі відсоток точних передач Ярмолюка склав 96%. З початку сезону на його рахунку 5 матчів за 279 хвилин.

Михайло Мудрик

Колишній вінгер Шахтаря знову має не вельми велику довіру тренера в матчі АПЛ. Мудрик вийшов на поле на 71-й хвилині гри Челсі з Брайтоном. І хоча лондонці перемогли 4:2, оцінки хавбека не вражають. Від SofaScore та WhoScored він отримав 6,4 та 6,0 відповідно.

Не дивно, що англійські ЗМІ виступом Мудрика вражені теж не були. Football London його футбол оцінив балом 6,0, а також вельми красномовними словами.

"Можна стверджувати, що увійти в гру не зміг".

Мудрик провів 6 матчів за Челсі у всіх змаганнях. В активі півзахисника 2 результативні передачі.

Віктор Циганков

Черговим матчем Жирони в межах іспанської Ла Ліги була сутичка проти Сельти. Переграти суперника з Віго каталонці не змогли – 1:1. Вінгер збірної України провів увесь поєдинок.

Циганков точно може записати собі матч в актив. Ба, навіть більше. Враховуючи, якими балами його нагородили статистичні портали, можна стверджувати, що це була чи не найкраща гра ексфутболіста Динамо з початку сезону. Від WhoScored він отримав 7,2, а Sofascore узагалі оцінила його виступ у 7,6. З початку сезону Циганков зіграв 7 матчів. На його рахунку 1 гол на 1 результативна передача.

Артем Довбик

Український центрфорвард італійської Роми провів черговий матч за свою команду в межах Серії А. Клуб із Вічного міста здобув вольову перемогу над Венецією (2:1), а Довбик відіграв увесь поєдинок, але – без результативних дій.

Провідні аналітичні ресурси були красномовними. В українця чи не найнижча оцінка серед усіх гравців "вовків". WhoScored його футбол оцінив у 6,4 бали, Sofascore – у 6,9.

Не менш показовими були оцінки та коментарі італійських ЗМІ. Автори GazzettaGiallorossa Довбику виставили 5,5, а також написали наступне.

"Ми не побачили того шикарного футболіста, яким усі захоплювалися в останніх матчах. Він "підсів" щодо фізичної готовності, був значно менш яскравим, а також був схожим на неповороткого й того, хто не контролює свою силу. Не варто дивуватися, адже для нього це був 3 матч на тижні, а це не могло не датися взнаки. Однак варто сказати й про те, що попри такий свій стан, Довбик у всіх епізодах намагався допомагати одноклубникам будь що, викладався на повну, і зміг зробити кілька дійсно корисних пасів. Він точно є завзятим і старанним футболістом".

Свою думку висловили й журналісти іншого видання. Автори TUTTOmercatoWEB вважають, що Довбик награв на ті ж 5,5 балів, а про його гру ми почули наступне.

"Всі ми захоплені його 3 голами в останніх 3 іграх. Однак цього разу Свобода не залишав його в спокої, позбавляв глибини атак, і через це Довбик ніби опинився в ізоляції".

З початку поточного розіграшу на рахунку Довбика 3 голи у 7 матчах за Рому у всіх змаганнях.